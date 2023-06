Irlande du Nord 0 – 1 Kazakhstan

Les espoirs de l’Irlande du Nord de se qualifier pour l’Euro 2024 ont été durement touchés alors que le Kazakhstan a remporté une victoire 1-0 en fin de match dans un Windsor Park stupéfait.

L’équipe de Michael O’Neill avait désespérément besoin d’une victoire pour lancer sa campagne après des défaites successives, mais a succombé pour remplacer le spectaculaire vainqueur d’Abat Aimbetov à la 88e minute.

Dans le sillage de la défaite 1-0 de vendredi au Danemark, ce résultat est un autre coup dur pour l’Irlande du Nord, qui n’a que trois points, gagnés contre les vairons de Saint-Marin, lors de leurs quatre premiers matchs.

L’incapacité de l’Irlande du Nord à vaincre une équipe 50 places en dessous d’elle au classement à domicile a montré les limites de cette jeune équipe, privée d’expérience par les blessures des joueurs seniors.

Un autre blanc signifie que l’Irlande du Nord n’a marqué que deux lors de ses neuf derniers matches à domicile lors des campagnes de qualification, le manque de qualité dans le dernier tiers contrecarrant leurs ambitions.

La troisième victoire consécutive du Kazakhstan les place en tête du groupe aux côtés de la Finlande, qui a battu Saint-Marin 6-0 plus tôt lundi, alimentant davantage leur rêve d’atteindre un tournoi majeur pour la première fois.

L’Irlande du Nord en dessous de la normale battue par le Kazakhstan

Image:

Shea Charles d’Irlande du Nord en action contre Abzal Beysebekov du Kazakhstan





Un autre blanc signifie que l’Irlande du Nord n’a marqué que deux lors de ses neuf derniers matches à domicile lors des campagnes de qualification, le manque de qualité dans le dernier tiers contrecarrant leurs ambitions.

La troisième victoire consécutive du Kazakhstan les place en tête du groupe aux côtés de la Finlande, qui a battu Saint-Marin 6-0 plus tôt lundi, alimentant davantage leur rêve d’atteindre un tournoi majeur pour la première fois.

O’Neill avait parlé de la difficulté d’ajuster l’état d’esprit de son équipe de la perspective principalement défensive qu’ils avaient à Copenhague vendredi à jouer sur le pied avant à domicile, mais même s’ils ont maintenu le Kazakhstan accroché pendant de longues périodes, il n’y avait que des menaces occasionnelles. .

Nouvelles de l’équipe Craig Cathcart, Jordan Thompson et Dion Charles sont revenus alors que Michael O’Neill a apporté trois changements à l’équipe nord-irlandaise battue de manière controversée par le Danemark vendredi dernier.

Trai Hume a envoyé un tir précoce depuis le bord de la surface avant que Dion Charles ne parvienne à retenir un tir après avoir été joué par Shea Charles.

Mais sans doute la meilleure chance de la mi-temps appartenait au Kazakhstan alors que Maksim Samorodov s’éloignait de Paddy McNair et se retournait à l’intérieur de Hume, seulement pour traîner son tir loin du poteau à huit mètres avec juste Peacock-Farrell à battre.

L’Irlande du Nord a bien réagi. Le tir d’Isaac Price depuis le bord de la surface a été dévié par Abzal Beysebekov, s’éloignant du gardien de but et se dirigeant juste à côté du poteau. À partir du corner qui en a résulté, McNair est retourné dans la zone de danger mais Craig Cathcart n’a pas pu le retenir à seulement quatre mètres.

Le tempo a rapidement chuté, l’Irlande du Nord semblant lutter pour de nouvelles idées, et elle n’a plus menacé jusqu’à la 44e minute. Dion Charles a tenu le ballon pour George Saville mais le milieu de terrain de Millwall, toujours sans but international après 46 sélections, s’est dirigé à bout portant.

Image:

Abat Aimbetov’s célèbre son défunt vainqueur à Windsor Park





Les frustrations de l’Irlande du Nord se sont poursuivies après la pause. Saville a lancé le ballon sur le visage du but au début de la mi-temps – le centre n’avait besoin que d’une touche mais il n’y avait personne pour l’ajouter.

L’atmosphère de Windsor Park était plate, la petite poche de fans du Kazakhstan audible par-dessus les murmures venant du Kop.

Conor McMenamin a remplacé Jonny Evans et a vu un tir incliné renversé par Igor Shatskiy, mais le Kazakhstan fera face à un coup fatal tardif alors qu’Aimbetov a relevé le défi de Cathcart et a capitalisé lorsqu’un McNair glissant a gêné Ciaron Brown pour dépasser Bailey Peacock-Farrell pour étourdir la foule locale.

L’Irlande du Nord stupéfaite – stats Opta

L’Irlande du Nord n’a pas réussi à marquer lors de sept de ses huit derniers matches de qualification à domicile pour la Coupe du monde/Championnat d’Europe (hors barrages).

Après sa victoire 3-0 à Saint-Marin la dernière fois, le Kazakhstan a conservé ses feuilles blanches consécutives pour la toute première fois dans un tournoi majeur de qualification en tant que nation de l’UEFA (Coupe du monde/EURO).

Le Kazakhstan a remporté trois matches de qualification consécutifs pour les tournois majeurs (Coupe du monde/EURO), autant que lors de ses 29 précédents (D7 L19). C’est la deuxième fois qu’ils remportent jusqu’à trois matches en une seule campagne de qualification en tant que nation de l’UEFA, en plus des qualifications pour l’EURO 2020.

L’Irlande du Nord a perdu trois matches de qualification consécutifs sans marquer (hors barrages) pour la première fois depuis septembre 2004.

Abat Aymbetov a marqué lors d’apparitions consécutives pour le Kazakhstan, sortant également du banc pour marquer le vainqueur lors de leur victoire 3-2 contre le Danemark en mars.

O’Neill : Nous avons perdu un match que nous n’avions jamais l’air de perdre

Le manager nord-irlandais Michael O’Neill à Viaplay : « C’était décevant de perdre un but au stade du match que nous avons fait. C’était un mauvais but à encaisser; nous avons raté deux ou trois tacles que nous ne devrions pas manquer, et nous perdons un match auquel nous n’avons jamais ressemblé perdre. Nous n’avons probablement pas créé autant que nous aurions pu. Nous avons perdu trois matchs 1-0, nous sommes déçus des buts dans chacun d’eux.

« Nous sommes dans une phase où nous avons des joueurs plus âgés auxquels nous devons nous accrocher encore un an ou deux, et des joueurs plus jeunes qui ne sont probablement pas vraiment prêts à jouer régulièrement à ce niveau. La défaite est décevante et nous laisse dans une position que nous ne voulons pas être dans le tableau. »

Quelle est la prochaine étape pour l’Irlande du Nord ?

L’Irlande du Nord poursuit sa campagne de qualification pour l’Euro 2024 en Slovénie le 7 septembre à 19h45, avant de se rendre au Kazakhstan le 10 septembre à 14h.