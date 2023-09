Irlande contre Tonga : Poule B de la Coupe du monde de rugby – en direct

il y a 9 mois 16h01 HAE Mi-temps! Irlande 31-13 Tonga Eh bien, c’était vraiment agréable. Quatre essais pour l’Irlande, mais les Tonga ont tenu bon et ont franchi eux-mêmes la ligne d’arrivée pour terminer la mi-temps. Plus à venir …



il y a 10 minutes 16h00 HAE ESSAYER! Irlande 31-13 Tonga (Fifita 48′) Après tous ces efforts, c’est assez simple : avec Fifita s’élançant depuis l’arrière de la mêlée, dans l’espace où se trouverait O’Mahony, et se jetant par-dessus la ligne. Havili ajoute la conversion.



il y a 12 mois 15h59 HAE 47 minutes : Un superbe mannequin de Pita Ahki ouvre la brèche pour Fekitoa, qui atteint la ligne mais est retenu par Sexton. Les Tonga auront une autre chance lors de la mêlée. Peuvent-ils faire en sorte que la pression compte ?



il y a 13 mois 15h57 HAE 45 minutes : Les Tonga continuent de pousser, obtenant un avantage sur penalty. Nous avons maintenant dépassé la barre des 40 minutes depuis plus de cinq minutes. L’Irlande tient toujours bon…



il y a 15 min 15h56 HAE Carton jaune de l’Irlande ! C’est Peter O’Mahony qui se dirige vers la poubelle, après que l’Irlande ait accordé trois pénalités rapides successives. C’est leur premier carton jaune depuis 14 mois !



il y a 16 mois 15h54 HAE 40 minutes : Les Tonga ont une chance tardive d’obtenir un essai sur le tableau avant la pause, avec une mêlée sur la ligne irlandaise des 5 m…



il y a 18 mois 15h52 HAE ESSAYER! Irlande 31-6 (Sexton 38′) Johnny Sexton devient le meilleur marqueur de points d’Irlande ! Doris mène la charge vers le bas du terrain et l’Irlande, trouvant désormais des trous en fin de mi-temps, perce avec Ringrose puis Sexton, qui évite de heurter son coéquipier et se faufile sous les poteaux. Il convertit lui-même l’essai et le point bonus est assuré avant la mi-temps ! Il le sait : l’Irlandais Jonathan Sexton marque le quatrième essai de son équipe et devient le meilleur buteur de l’histoire de l’Irlande. Photographie : Andrew Matthews/PA Et bien sûr, ça fait la fête. Photographie : Thibault Camus/AP

il y a 21 mois 15h50 HAE 37 minutes : Depuis l’alignement, Kelleher pense avoir ajouté un quatrième essai – mais il ne réussit pas à faire descendre le ballon. Peu importe …



il y a 22 mois 15h49 HAE 36 minutes : C’est le genre de chose que l’Irlande fait si bien ; Sur un coup de pied clinique de Murray, Mack Hansen est là pour appliquer une pression sur le receveur et les attaquants envahissent rapidement, forçant le penalty. Des high-fives et des tapes dans le dos après ce mouvement, qui a parfaitement fonctionné.



il y a 25 mois 15h45 HAE ESSAYER! Irlande 24-6 Tonga (Hansen 33′) Le mouvement semble ralentir mais Ringrose, puis Keenan, déplacent le ballon vers Hansen. Dans une poche d’espace, il a encore beaucoup à faire, mais évite le terrain, danse devant un défenseur et laisse sa vitesse le porter à travers les tacles de dernière minute sur la ligne. Sexton se convertit et le score semble beaucoup plus sain pour l’Irlande. Mack Hansen plonge vers la ligne et marque. Photographie : Benoît Tessier/Reuters Mack Hansen, de l’Irlande, en bas à gauche, marque un essai. Photographie : Jeremías González/AP

il y a 28 mois 15h42 HAE 30 min: Les mains propres d’Andrew Porter – arborant l’un des nombreux mulets exceptionnels de cette Coupe du monde – pour remporter un penalty après que Keenan ait taclé Piutau. Une paire d’alignements irlandais mène à un étrange semi-ruck qui se termine avec Murray lançant le ballon vers la droite…



il y a 32 mois 15h38 HAE ESSAYER! Irlande 17-6 Tonga (Doris 26′) Le ballon d’alignement est bien placé, déplaçant le point d’attaque et l’Irlande se fraye un chemin, Doris se faufile pour marquer. Secton se convertit à 40 m, près de la ligne de touche gauche. L’Irlandais Caelan Doris (au centre, au sol) marque le deuxième essai de son équipe. Photographie : Andrew Matthews/PA

il y a 34 mois 15h36 HAE 25 minutes : Un penalty coûteux concédé par Solomone Kata, qui fait claquer James Lowe après une passe de pied. « Jouer le ballon, pas l’homme » est le sage conseil de Barnes – et l’Irlande aura une grande chance de se créer une occasion de marquer…



il y a 35 min 15h35 HAE Irlande 10-6 Tonga (stylo Havili) C’est un autre excellent effort à longue distance de Havili, qui maintient les Tonga très en contact malgré le temps limité passé sur le terrain.



il y a 37 mois 15h34 HAE 22 minutes : Après avoir tenu bon en défense, les Tonga doivent désormais faire preuve d’un peu plus d’intention offensive – et cela ne tardera pas. Charles Piatau se lance dans un slalom et l’Irlande concède un penalty dans sa hâte de l’arrêter…



il y a 40 mois 15h31 HAE ESSAYER! Irlande 10-3 Tonga (Beirne 20′) L’Irlande a désormais la percée, grâce à un joli changement de jeu de Sexton. Récupérant la passe de Murray, il se dirige vers la droite et se dirige vers Caelan Doris à sa gauche. Il retrouve Tadhg Beirne, qui reste en jeu et se hisse pour se poser sous le poteau ! Sexton se convertit à bout portant. L’Irlandais Tadhg Beirne marque le premier essai de son équipe. Photographie : Andrew Matthews/PA

il y a 44 mois 15h27 HAE 18 minutes : Maintenant, Conor Murray mène une poussée au milieu depuis la mêlée – mais le ballon s’éloigne de Keenan, poursuivant le thème initial des erreurs irlandaises en vue de la ligne d’essai.



il y a 45 mois 15h25 HAE Non, essayez ! Andrew Porter pense avoir marqué le premier but de l’Irlande après une chute d’Afusipa Taumoepeau – mais les rediffusions montrent que Mack Hansen a frappé en récupérant le ballon perdu. Pas bien. Photographie : Benoît Tessier/Reuters

il y a 47 mois 15h23 HAE Irlande 3-3 Tonga (stylo Havili) Le coup de pied de William Havili tient la distance, mais dérive-t-il trop à gauche ? Non, il se faufile à l’intérieur du montant le plus éloigné et les Tonga sont à niveau !



il y a 49 mois 15h22 HAE 15 minutes: Après un coup de pied haut tourbillonnant, Ronan Kelleher récupère et se retourne pour remonter le terrain – mais derrière lui, Peter O’Mahony est pénalisé pour une obstruction. Penalty des Tonga – et ils visent les poteaux à 47 mètres !



il y a 52 min 15h18 HAE 13 minutes : Ce fut un début offensif de la part de l’Irlande, avec 78 % de possession et de corps jetés lors de la panne. Mais ils ne perturbent pas encore vraiment leurs adversaires.



il y a 53 min 15h18 HAE Une évaluation juste ; obtenir le point bonus sera un travail difficile, d’autant plus que les Tonga n’ont pas encore joué et semblent frais et très prêts pour la bataille physique. @nialmcveigh le gain de points bonus que nous voulons sera un travail difficile, les Tonga avec beaucoup de puissance et quelques joueurs dans leur XV ne nous craindront pas. JS aura 60 minutes s’il n’est pas blessé avant cela. Coeur et tête disent que BP gagne mais ce sera un carnage physique, j’espère juste qu’il n’y aura pas de blessures supplémentaires avant les Boks – John McEnerney (@MackerOnTheMed) 16 septembre 2023



il y a 54 min 15h16 HAE 12 minutes : L’Irlande trouve un peu de largeur grâce à James Lowe, qui passe habilement la main à Hugo Keenan – qui est jeté sans ménagement en touche. Le Tonga No 8, Fifita, suit des soins après s’être blessé lors d’une collision avec Sexton.



il y a 1h 15h15 HAE 10 minutes: Après un échange de coups de pied cliniques, un alignement irlandais lance une autre attaque – mais les Tonga tiennent bon face à la panne et reprennent la possession. Leur défense a bien résisté lors de cette première période.



il y a 1h 15h10 HAE Irlande 3-0 Tonga (stylo Sexton) Sexton convertit effectivement le penalty, mais prend son temps. Certains joueurs tongiens sont mécontents, estimant qu’il a dépassé le chronomètre des tirs. Wayne Barnes leur assure que non, mais admet que c’était « vraiment proche ».



il y a 1h 15h09 HAE 4 minutes : L’Irlande accède pour la première fois au Tongan 22, dirigé par Bundee Aki. Ils sont repoussés, mais le demi de mêlée Augustine Pulu – l’un des quatre anciens All Blacks titulaires pour les Tonga – accorde un penalty. Sexton visera le but des 28 mètres…



il y a 1h 15h07 HAE 3 minutes : Une première mêlée – les Tonga ont 60 kg d’avance en termes de taille de pack – et l’Irlande est contrainte à tomber. La foule se lance dans une interprétation impromptue de La Marseillaise. Tout le monde est partant pour celui-ci.



il y a 1h 15h05 HAE 1 minute: Les Tonga volent la possession et Solomone Kata est dans l’espace en bas à droite – mais il y a eu une passe en avant dans la préparation. Kata n’entend pas le sifflet et doit être mis en contact par deux hommes en blanc.



il y a 1h 15h04 HAE Démarrer Les Tonga lancent le match au milieu d’un mur de bruit. Un hors-jeu précoce de Vaea Fifita donnera à Johnny Sexton la chance de se lancer sur le terrain pour le territoire. Les Tonga exécutent le Sipi Tau. Photographie : Damien Meyer/AFP/Getty Images

il y a 1h 15h02 HAE Il y a un gros contingent irlandais ce soir à Nantes, et « l’appel de l’Irlande » retentit autour du stade. Puis les joueurs tongiens se réunissent pour l’avant-match sipi tau, ce qui est étonnant. Allons-y!



il y a 1h 14h58 HAE Les équipes se retrouvent au Stade de la Beaujoire, le lieu où les Fidji ont éliminé le Pays de Galles en 2007. C’est l’heure des hymnes, avec les Tonga en rouge et l’Irlande dans leur deuxième maillot blanc.



il y a 1h 14h46 HAE Voici Andy Farrell, et il écarte toute question sur la force de son XV de départ. « Le match est important pour nous. Un type de match complètement différent de la semaine dernière, on respecte l’opposition et la compétition. Le départ est toujours important, [but] c’est un jeu de 80 minutes. Ils [Tonga] sont une grande équipe, ils ont de très bons coups de pied arrêtés et un très bon maul.



il y a 2 heures 14h32 HAE Quelques lectures d’avant-match de Luke McLaughlin. L’Irlande est déterminée à étouffer l’incendie des Tonga alors que la canicule s’estompe enfin En savoir plus



il y a 2 heures 14h15 HAE Voici une fenêtre sur un autre monde : la seule autre rencontre de Coupe du monde entre l’Irlande et les Tonga, en 1987 dans un Ballymore pas vraiment bondé à Brisbane. L’Irlande a atteint les quarts de finale du tournoi inaugural et cela reste son meilleur résultat commun, égalé en 1991, 1995, 2003, 2011, 2015. et 2019.



il y a 2 heures 14h00 HAE Les équipes Irlande: Hugo Keenan, Mack Hansen, Garry Ringrose, Bundee Aki, James Lowe, Johnny Sexton (c), Conor Murray ; Andrew Porter, Ronan Kelleher, Tadhg Furlong, Tadhg Beirne, James Ryan, Peter O’Mahony, Josh van der Flier, Caelan Doris. Remplaçants: Rob Herring, Dave Kilcoyne, Finlay Bealham, Iain Henderson, Ryan Baird, Craig Casey, Ross Byrne, Robbie Henshaw. Tonga : Charles Piutau, Afusipa Taumoepeau, Malakai Fekitoa, Pita Ahki, Solomone Kata, William Havili, Augustine Pulu ; Siegfried Fisi’ihoi, Paula Ngauamo, Ben Tameifuna (c), Sam Lousi, Halaleva Fifita, Tanginoa Halaifonua, Sione Talitui, Vaea Fifita. Remplaçants: Sam Moli, Tau Koloamatangi, Sosefo Apikotoa, Semisi Paea, Solomone Funaki, Sione Vailanu, Sonatane Takul, Fine Inisi.

