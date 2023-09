Irlande contre Roumanie : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

il y a 2 mois 09h48 HAE Essayer! 12 minutes : Irlande 14-5 Roumanie (Keenan) Les défenseurs roumains soufflent déjà fort dans cette chaleur épouvantable. Mais c’est un joli score de l’Irlande, qui passe à nouveau le ballon entre les mains, le fait sortir vers l’aile droite puis revient à l’intérieur, avec à nouveau impliqué Aki. Keenan est à moitié plaqué sous les poteaux après une passe d’O’Mahony, mais l’arrière latéral a le dynamisme nécessaire pour se tordre et plonger par-dessus la ligne. C’est une course musclée du pilier Andrew Porter qui a créé l’élan initial de l’attaque. Beaucoup mieux de la part de l’Irlande, mais ils voudront, entre autres, ranger l’alignement.

Mis à jour à 09h49 HAE

il y a 6 mois 09h44 HAE 10 minutes: La Roumanie construit une continuité impressionnante en attaque. Ils se frayent un chemin vers l’Irlande 22 sur le côté gauche. Mais ensuite, une pénalité s’accompagne d’un excellent travail au sol de Keith Earls. Sexton met la botte au ballon avec un coup de pied dégagé.

Mis à jour à 09h44 HAE

il y a 10 min 09h40 HAE Essayer! 4 minutes : Irlande 7-5 Roumanie (Gibson-Park) Un moment très opportun pour calmer les nerfs de l’Irlande. Ballon rapide de Gibson-Park, mains au milieu de terrain avec Sexton, Aki et Ringrose mettant la patte sur le ballon… Gibson-Park est relâché pour courir sur un simple essai, et la transformation de Sexton met l’Irlande en tête. Après une concession choc, les hommes d’Andy Farrell sont aux commandes au tableau d’affichage. Pourtant, la Roumanie est là pour jouer… Une réponse rapide de l’Irlande avec l’aimable autorisation de Jamison Gibson-Park. Photographie : Stéphane Mahé/Reuters

Mis à jour à 09h48 HAE

il y a 12 mois 09h38 HAE Essayer! 2 minutes : Irlande 0-5 Roumanie (Rupanu) Jeeeez ! L’Irlande tente de construire une attaque sur l’aile droite. Sexton pousse ce qui semble être un astucieux coup de pied de grubber vers la ligne de touche… Keith Earls essaie d’en arriver au bout. Mais Hinckley Vaovasa arrive le premier, récupère le ballon de manière experte et rugit sur la ligne dans les 22 irlandais sans la couverture défensive nulle part. Il exécute une simple passe intérieure pour le demi de mêlée Gabriel Rupanu, qui court à ses côtés en soutien… et c’est une première avance pour la Roumanie ! Rupanu rate la conversion. Début choquant pour l’Irlande mais ce n’est que le début… Le demi de mêlée roumain Gabriel Rupanu ouvre le score. Photographie : Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Mis à jour à 09h45 HAE

il y a 16 mois 09h34 HAE Coup d’envoi de la première mi-temps ! Johnny Sexton, arborant le traditionnel maillot vert, short blanc et chaussettes vertes, rate quelque peu le coup d’envoi mais nous sommes en route et la Roumanie se dégage. L’Irlande perd son premier alignement, grâce à un bon vol de la Roumanie.

Mis à jour à 09h34 HAE

il y a 18 mois 09h32 HAE Voilà les hymnes sont terminés. Ces a cappella les versions ne le font vraiment pour personne, n’est-ce pas ? La Marseillaise, hier soir, est tombée nettement à plat et a été une grosse occasion manquée. Quoi qu’il en soit, la Roumanie le recherche.



il y a 21 mois 09h28 HAE Les équipes sont sur le terrain. C’est parti, amateurs de sport. Vous pouvez m’envoyer un email ou tweeter avec vos pensées. Quels sont vos espoirs pour aujourd’hui, supporters irlandais, au-delà de l’exigence évidente d’une victoire avec des points bonus ?

Mis à jour à 09h29 HAE

il y a 23 mois 09h27 HAE L’Italie démarre doucement à Saint Étienne, mais une défaite de la Namibie par huit essais a coché de nombreuses cases – y compris des essais pour Ange Capuozzo et Paolo Odogwu. Voici le rapport : L’Italie remporte un point bonus pour la Coupe du monde grâce à sa progression en seconde période contre la Namibie En savoir plus

Mis à jour à 09h27 HAE

il y a 25 mois 09h24 HAE Sur ITV, derrière son pupitre d’expert, Brian O’Driscoll dit que Joe McCarthy, deuxième ligne, a « un bon côté bâtard en lui… c’est une opportunité pour lui d’écraser les gens et de frapper des rucks ». C’est un deuxième ligne de la vieille école, et c’est une bonne opportunité pour lui, car il n’aura peut-être pas beaucoup de temps de jeu. »



il y a 27 mois 09h23 HAE John soutient une grande victoire pour l’Irlande. Cela semble être une prédiction juste… @LukeMcLaughlin une promenade dans le parc ou un signal d’alarme pour l’Irlande ? Je pars avec une grosse victoire à deux chiffres pour nous avec le retour de « The Rat (Sexton) » qui nous conduit dans le parc. – John McEnerney (@MackerOnTheMed) 9 septembre 2023



il y a 35 min 09h14 HAE « Je ne pense pas que la météo jouera à notre avantage », a déclaré cette semaine l’entraîneur adjoint de la Roumanie, Valentin Ursache.. « Je pense qu’il fera chaud pour nous et pour eux, donc c’est comme ça que vous allez apporter votre énergie sur le terrain. La météo est un facteur important, mais en fin de compte, c’est (la même) des deux côtés. Au sujet de la poule B, Ursache a ajouté : « Nous avons la chance d’affronter des équipes comme l’Irlande, l’Afrique du Sud, des nations de premier niveau, toutes deux au plus haut niveau. Pour nous c’est une opportunité, nous ne jouons pas souvent contre des équipes comme ça, donc notre discours aux garçons [will be to] allez-y, montrez-leur ce que nous avons et rendez-les fiers, rendez ceux qui regardent la télévision fiers de vous. « Nous n’avons rien à perdre, pour nous c’est juste [about being] fier d’être contre eux, de les défier. Nous voulons construire chaque match, nous améliorer, tirer le meilleur de ce que la Roumanie peut faire pour le prochain. [to build] pierre par pierre et avoir une bonne progression de jeu en jeu. »



il y a 39 mois 09.11 HAE Cela fait presque six mois depuis que l’Irlande a remporté le grand chelem à Dublin : L’Irlande remporte le Grand Chelem des Six Nations après sa victoire contre l’Angleterre, composée de 14 joueurs. En savoir plus



il y a 42 mois 09.07 HAE Peter O’Mahony, qui s’aligne aujourd’hui sur le flanc ouvert, a eu une conversation avec les médias lors de l’annonce de l’équipe d’Irlande. Et voici ce qu’il avait à dire, d’abord sur la canicule : « C’est difficile, c’est inhabituel à cette période de l’année, mais la direction a certainement conçu la fin de notre pré-saison autour d’entraînements par temps chaud à Biarritz et au Portugal, et tous étaient des températures et une humidité similaires. jusqu’ici, donc nous avons certainement eu un bon entraînement dans ces conditions. La fois où nous étions au Portugal, il y a eu une canicule et quelque chose de similaire à Biarritz, et c’est la même chose ici, donc nous y avons été très exposés. Peter O’Mahony s’adresse aux médias. Photographie : Dan Sheridan/INPHO/Shutterstock Sur le soutien irlandais dans le stade : « Avec tout le respect que je dois à la Roumanie, j’imagine qu’il y aura beaucoup d’Irlandais dans le public, quel que soit l’endroit où nous jouons et particulièrement ce week-end à Bordeaux. Sur le formulaire d’avant-tournoi de l’Irlande : « Nous avons certainement raté quelques temps au cours des dernières semaines, mais cela a été en grande partie positif pour nous. Non pas que nous ayons besoin d’un retour à la réalité, mais c’est juste un rappel, ce qui est bien avant une Coupe du Monde, que les équipes vont être à leur meilleur. Maintenant que nous sommes numéro un mondial, nous avons un gros objectif derrière nous, donc chaque équipe que vous affronterez fera de son mieux pour essayer de vous renverser. Cela nous a rappelé au cours des dernières semaines que nous devons être attentifs à tout, de la première à la 80e minute.

Mis à jour à 09h10 HAE

il y a 48 min 09.02 HAE Démarrer arrive à 14h30, heure du Royaume-Uni. En attendant, voici notre guide de la Poule B : Coupe du monde de rugby 2023 : guide de la poule B En savoir plus



il y a 52 min 08h58 HAE À temps plein! Italie 52-8 Namibie Les Azzurri ont débuté leur campagne dans la Poule A avec une victoire de sept essais contre la Namibie à Saint-Étienne : Lorenzo Cannone, Paolo Garbisi, Dino Lamb, Ange Capuozzo, Hame Faiva – et Paolo Odugwu juste à la fin – ont marqué les essais. Tommaso Allan était huit sur huit sur le tee et a magnifiquement donné des coups de pied. Travail accompli. Torsten van Jaarsveld a été envoyé au panier pour la Namibie après seulement 10 minutes.

Mis à jour à 09h00 HAE

il y a 1h 08h52 HAE Andy Bull Treize minutes pour jouer en finale et St Mary’s College mène 7-6 contre Belvedere. C’est la coupe senior, et ils l’ont remportée une fois au cours des trois dernières décennies d’efforts. Leur demi d’ouverture, Joey Connolly, a marqué le seul essai à la septième minute et ils conservent l’avantage depuis près d’une heure maintenant, alors que la pluie tombe à verse. Connolly vient de sortir, et voici son remplaçant, un gamin maigre appelé Johnny Sexton, qui fait une boucle sur le 22. Avant le match, Sexton a parié aux garçons qu’il laisserait tomber un but, et maintenant il tombe dans la poche, en arrière, en arrière, en arrière, et le demi de mêlée a cassé le ballon et Sexton balance sa botte et le ballon est haut, haut, face au vent. Johnny Sexton, le perfectionniste résolu avec une dernière chance de gloire en Coupe du Monde En savoir plus



il y a 1h 08h51 HAE Les dernières nouvelles de l’équipe est que Robbie Henshaw a abandonné l’Irlande 22 par « précaution », et Mack Hansen a pris sa place sur le banc.



il y a 1h 08h49 HAE Équipes Irlande: Keenan, Earls, Ringrose, Aki, Lowe, Sexton, Gibson-Park, Porter, Herring, Furlong, McCarthy, Ryan, Beirne, O’Mahony, Doris Remplaçants: Kelleher, Loughman, O’Toole, Henderson, Van der Flier, Murray, Crowley, Hansen. Roumanie: Simionescu, Onutu, Tomane, Tangimana, Manumua, Vaovasa, Rupanu, Hartig, Cojocaru, Gordas, Motoc, Iancu, Rosu, Neculau, Chirica Remplaçants: Bardasu, Savin, Gajion, Iftimiciuc, Ser, Conache, Boldor, Gontineac. Arbitre: Nika Amashukeli