Irlande 24 – 28 Nouvelle-Zélande

L’essai d’Ardie Savea s’est avéré crucial alors que les All Blacks battent l’Irlande lors d’un quart de finale épique de Coupe du Monde de Rugby.

Une équipe néo-zélandaise impitoyable a de nouveau mis fin aux espoirs de l’Irlande en Coupe du Monde de Rugby en quart de finale, alors que les All Blacks l’ont emporté 28-24 au Stade de France à Paris.

Dans une première mi-temps haletante, les All Blacks ont pris une avance de 13-0 grâce à un essai de Leicester Fainga’anuku et aux bottes de Richie Mo’unga et Jordie Barrett, mais l’Irlande a bien récupéré pour réduire l’écart à la mi-temps à un seul point à 18-17.

Le centre irlandais Bundee Aki et le demi de mêlée Jamison Gibson-Park ont ​​marqué des essais au cours de cette période d’ouverture – de chaque côté d’un essai d’Ardie Savea pour la Nouvelle-Zélande et d’un péché d’Aaron Smith pour un en-avant délibéré – alors que l’équipe d’Andy Farrell ripostait, mais leur incapacité à marquer suffisamment dans les 22 minutes s’est avérée un facteur majeur puisque Will Jordan a ramené les All Blacks à deux scores d’avance avec un essai en seconde période.

L’Irlande a de nouveau répondu alors que son peloton a forcé un essai de pénalité lorsque Codie Taylor a fait s’effondrer un maul roulant déchaîné, Taylor étant également condamné pour cet acte. Mais les hommes en vert n’ont pas réussi à marquer contre les 14 joueurs, subissant une nouvelle élimination déchirante en huitièmes de finale.

Et après?

Cette défaite signifie que l’Irlande se qualifie pour les quarts de finale d’une Coupe du monde pour la huitième fois de son histoire et n’a pas encore atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Ils sortent en tête de la poule B après des victoires contre la Roumanie, les Tonga, l’Afrique du Sud et l’Écosse, avant de s’incliner face aux All Blacks comme ils l’avaient fait il y a quatre ans au Japon.

Cette victoire permet à la Nouvelle-Zélande de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la neuvième fois de son histoire et d’affronter l’Argentine au Stade de France à Paris le vendredi 20 octobre (coup d’envoi à 20h BST).

