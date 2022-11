Irlande 13 – 10 Australie

Le skipper irlandais Johnny Sexton s’est retiré tard et a été remplacé par Jack Crowley à 10 ans – qui n’a fait ses débuts en test sur le banc contre les Fidji que la semaine dernière. L’arrière Hugo Keenan et le centre Garry Ringrose ont pris le départ. Jimmy O’Brien a conservé sa place de la victoire contre les Fidji pour commencer sur l’aile gauche, alors que Rob Baloucoune a abandonné l’équipe et Mack Hansen a basculé vers la droite. Chez les attaquants, le lâche Andrew Porter, le talonneur Dan Sheehan, le verrou James Ryan, les flankers Peter O’Mahony et Josh van der Flier sont revenus. Bundee Aki était de retour sur le banc après sa suspension.

L’Australie a apporté 10 changements au XV de départ qui a subi une défaite choc contre l’Italie. Loosehead James Slipper est revenu pour diriger l’équipe pour son 126e test, tandis que l’arrière latéral Andrew Kellaway, le demi extérieur Bernard Foley, le demi de mêlée Nic White, le talonneur Dave Porecki, les deuxièmes rangées Nick Frost et Cadeyrn Neville, et les lignes arrière Jed Holloway , Michael Hooper, Rob Valetini sont entrés.