IRL “Miroir noir” ? Neuralink d’Elon Musk pourrait “enregistrer et rejouer” des souvenirs

La société Neuralink d’Elon Musk fait actuellement face à une enquête fédérale pour d’éventuelles violations du bien-être des animaux, tandis que des plaintes internes à l’entreprise affirment que les tests “précipités” sur les animaux causent “des souffrances et des décès inutiles”, selon un rapport de Reuters. Si vous connaissez Neuralink, vous savez probablement que cela n’a jamais été de bon augure pour les humains non plus. Mais saviez-vous que cela pourrait potentiellement conduire à un épisode IRL de “Black Mirror” ? Musk l’a fait.

Lors d’un événement Neuralink Show and Tell le 1er décembre, Musk a parlé de “l’enregistrement de souvenirs” et l’a comparé à Black Mirror. Ce n’est pas la première fois qu’il fait une telle référence. Lors d’un événement en direct en 2020, un membre du public a demandé à Musk si la technologie Neuralink pourrait permettre aux gens de sauvegarder et de rejouer des souvenirs. “Oui, je pense qu’à l’avenir, vous pourrez sauvegarder et rejouer des souvenirs”, a répondu Musk. «Je veux dire, cela ressemble de plus en plus à un épisode de« Black Mirror ». Mais je suppose qu’ils sont assez bons pour prédire.”

L’épisode de Black Mirror en question serait “Toute votre histoire”. Dans celui-ci, les gens peuvent enregistrer et revoir tous leurs souvenirs à l’aide d’une puce et évidemment, puisqu’il s’agit de Black Mirror, ce qui en résulte est un résultat moins que souhaitable.

Elon Musk dit que l’une des capacités de Neuralink sera d’enregistrer des souvenirs par rapport à la série dystopique Black Mirror “Et vous pouvez enregistrer des souvenirs. Nous entrons vraiment dans les trucs de Black Mirror ici. Mais euh… cela pourrait être l’un d’entre eux.” Suivi d’un rire gêné… pic.twitter.com/VhwkXG1NOZ – Aprajita Choudhary (@aprajitanefes) 1 décembre 2022

La puce cérébrale Neuralink me rappelle Black Mirror. Si et lorsqu’il est mis en œuvre à grande échelle, quelle différence y aurait-il entre un humain analogique et un humanoïde. L’avenir fait vraiment peur ! pic.twitter.com/PPLs6uJXaH — Varun Uppal (@varunuppal) 1 décembre 2022

Le 1er décembre, Musk avait tweeté : “Nous sommes maintenant convaincus que l’appareil Neuralink est prêt pour les humains, donc le timing dépend du processus d’approbation de la FDA.”

Nous sommes maintenant convaincus que l’appareil Neuralink est prêt pour les humains, donc le timing dépend du processus d’approbation de la FDA – Elon Musk (@elonmusk) 1 décembre 2022

Neuralink Corp développe un implant cérébral censé aider les personnes paralysées à marcher à nouveau et à guérir d’autres affections neurologiques.

