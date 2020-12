DUBLIN: Le régulateur irlandais des données a condamné Twitter à une amende de 450 000 euros pour un bug qui a rendu publics certains tweets privés, a déclaré mardi le régulateur dans le cadre de la première sanction contre une entreprise américaine dans le cadre d’un nouveau système de confidentialité des données de l’Union européenne.

Le régime de «guichet unique» du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE fait de la Commission irlandaise de protection des données le principal régulateur de Twitter, Facebook, Apple et Google dans le bloc, en raison de l’emplacement de leur siège européen.

Le RGPD est en vigueur depuis 2018, mais l’affaire Twitter est la première à utiliser un nouveau système de règlement des litiges dans le cadre duquel un régulateur national principal prend une décision avant de consulter les autres régulateurs nationaux de l’UE.

Certains régulateurs de l’Union européenne se sont opposés à la décision préliminaire de l’Irlande sur Twitter lorsqu’elle a été rendue en mai, déclenchant une saisine de l’organe de règlement des litiges, le Comité européen de la protection des données, pour obtenir une majorité des deux tiers parmi les États membres.

L’amende Twitter concerne une enquête en 2019 sur un bogue dans son application Android, où les tweets protégés de certains utilisateurs ont été rendus publics.

En particulier, il a été prélevé en raison du «défaut de Twitter de notifier la violation à temps à la DPC et de l’absence de documentation adéquate de la violation», a déclaré la Commission de protection des données dans un communiqué.

Twitter a déclaré dans un communiqué que le retard dans le signalement de l’incident était une «conséquence imprévue de la dotation en personnel entre le jour de Noël 2018 et le jour de l’an» et qu’il avait apporté des modifications afin que les futurs incidents soient signalés en temps opportun.

«Nous assumons l’entière responsabilité de cette erreur et restons pleinement engagés à protéger la confidentialité et les données de nos clients, y compris par le biais de notre travail pour informer rapidement et en toute transparence le public des problèmes qui surviennent», indique le communiqué publié sur Twitter.

Le régulateur irlandais, qui a ouvert plus de 20 enquêtes majeures sur des entreprises technologiques américaines, a le pouvoir d’infliger des amendes pour des violations pouvant atteindre 4% du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise ou 20 millions d’euros (22 millions de dollars), selon le montant le plus élevé.

Twitter fait l’objet d’au moins une autre enquête de la part du régulateur irlandais.