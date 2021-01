L’Irlande Taoiseach Micheál Martin s’est prononcée après le chaos de vendredi sur la décision de l’UE de resserrer les exportations de vaccins contre le coronavirus et d’invoquer potentiellement une clause de sauvegarde dans l’accord sur le Brexit.

L’UE a inversé la tendance vendredi en déclarant qu’elle n’invoquerait pas l’article 16, qui permet au Royaume-Uni ou à l’UE de passer unilatéralement à l’encontre du protocole qui maintient l’Irlande du Nord dans le marché unique.

La Commission aurait dû d’abord parler au gouvernement irlandais, a déclaré Martin à la BBC dimanche.

« Nous avons eu cette conversation et je pense qu’il y a beaucoup de leçons à tirer », a-t-il déclaré.

Au milieu des informations selon lesquelles l’UE prévoyait d’invoquer l’article, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a tweeté: « Nous travaillons avec la Commission européenne pour essayer de résoudre ce problème et protéger l’intégrité et le fonctionnement du protocole NI. »

Arlene Foster, la première ministre d’Irlande du Nord, avait déclaré que l’UE avait commis un « acte hostile et agressif » vendredi au milieu du chaos.

Martin a toutefois déclaré à la BBC que « ce n’était certainement pas un acte d’hostilité de la part de la Commission européenne », ajoutant que, d’après son expérience, il y avait un effort de la part des États membres pour soutenir l’Accord du Vendredi Saint.

« Nous négocions depuis quatre ans les retombées du référendum sur le Brexit, la mise en place d’un accord de commerce et de coopération entre l’Europe et le Royaume-Uni et, de manière critique, la mise en place de l’accord de retrait et du protocole pour faciliter l’accès de l’économie d’Irlande du Nord marché aussi bien sûr que le marché britannique et pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande », a-t-il ajouté.

De nombreux politiciens et analystes se sont prononcés à la suite de cette décision de courte durée.

Philip Rycroft a déclaré à Sky News que « c’était très disproportionné par rapport à ce qu’ils cherchaient à réaliser ».

« Ce n’était pas nécessaire, mais cela portait toutes les caractéristiques d’une bureaucratie soumise à d’énormes pressions, agissant avant de penser correctement ou de ne pas consulter suffisamment en interne. »

L’UE avait publié le règlement de contrôle des exportations sur les vaccins contre les coronavirus au milieu d’une dispute avec la société pharmaceutique AstraZeneca au cours des livraisons de vaccins du premier trimestre.

Le règlement a placé des contrôles sur les vaccins produits dans l’UE dans un effort pour avoir plus de «transparence» sur les exportations, ont déclaré des responsables.

Cela est venu après que la société pharmaceutique AstraZeneca ait déclaré qu’elle réduirait la livraison initiale à 31 millions de doses au lieu des 80 millions convenus.