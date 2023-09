Irish St Leger : Eldar Eldarov voit le retour de Kyprios au Curragh pour David Egan et Roger Varian | Nouvelles des courses

Eldar Eldarov a réussi un raid sur le Comer Group International Irish St Leger au Curragh, alors que Kyprios a terminé courageusement deuxième lors de son retour très attendu sur la piste.

Le joueur de cinq ans d’Aidan O’Brien a dominé la scène des séjours la saison dernière, mais il était absent depuis son incroyable succès de 20 longueurs dans le Prix du Cadran de l’année dernière.

Mais bien que Kyprios ait été expulsé du favori 4/6 dans sa quête de victoires consécutives irlandaises à St Leger, l’après-midi appartenait à Eldar Eldarov puisque la charge de Roger Varian a rappelé sa propre classe.

La monture de David Egan tentait d’ajouter l’équivalent irlandais à la Doncaster Classic qu’il avait remportée il y a 12 mois et après avoir voyagé avec puissance tout au long, il a couru avec force pour un triomphe de trois longueurs et demie.

Ce fut une reprise de fortune bienvenue pour Varian qui a sellé King Of Steel pour terminer quatrième des Irish Champion Stakes de samedi, tandis qu’Eldar Eldarov était de retour devant pour la première fois depuis sa meilleure heure à Town Moor.

Betfair a raccourci Eldar Eldarov à 7/1 contre 14s pour la Coupe Longue Distance lors de la Journée des Champions britanniques de Qipco, Kyprios étant inchangé à 6/1.

Varian a déclaré : « C’est un grand plaisir de remporter une course comme le St Leger irlandais et je suis ravi qu’Eldar Eldarov gagne à nouveau. Il a couru de belles courses avec défaite cette année et c’est agréable de gagner deux Legers.

« Il est engagé en France le week-end de l’Arc et il y a la course de deux milles à Ascot. On pourrait envisager Ascot.

« Il semble être vraiment le meilleur sur un mile et six stades, mais il n’y a pas beaucoup de ces courses. Il mérite de courir une fois de plus cette année et ce sera probablement Ascot. »

Il a ajouté à propos du cavalier vainqueur : « David est avec nous depuis qu’il a 15 ou 16 ans et il a très bien réussi. Il a gravi les échelons et il a saisi ses opportunités. Je suis ravi pour lui et il lui a donné une réponse très simple. , balade simple aujourd’hui. »