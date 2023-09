Irish Open : Vincent Norrman remporte une victoire choc sur le DP World Tour alors que Rory McIlroy trébuche au K Club | Actualités golfiques

Vincent Norrman a remporté une victoire improbable à l’Horizon Irish Open

Vincent Norrman a remporté un deuxième titre du DP World Tour avec une victoire spectaculaire à l’Horizon Irish Open, où le défi de Rory McIlroy s’est estompé après une dernière journée frustrante au K Club.

Norrman a comblé un déficit de six coups au cours d’un tour final captivant, après six birdies sur une séquence de huit trous en profitant du dernier par cinq pour clôturer un sensationnel 65 sans bogey et fixer l’objectif du club-house à 14 sous.

Le Suédois a ensuite dû attendre près de 90 minutes alors que le peloton de poursuite vacillait dans la dernière ligne droite, Norrman terminant à un tir du leader du jour Hurly Long et Shane Lowry partageant la troisième place avec Grant Forrest, Thirston Lawrence et Ryan Fox.

-14 Vincent Norrman (Suède) -13 Hurly Long (Allemagne) -12 Thriston Lawrence (Rsa), Shane Lowry (Irl), Grant Forrest (Sco), Ryan Fox (NzL) Autres sélectionnés : -11 Connor Syme (Sco); -10 Jordan Smith (anglais); -9 Rory McIlroy (NIrl)

McIlroy détenait une part de l’avance au cours d’un dimanche affecté par la tempête, pour trouver le danger quatre fois lors d’un tour final de 74 – dont deux fois dans un triple-bogey au 16e – pour terminer la semaine en 16e égalité.

Comment Norrman s’est imposé dans le thriller irlandais

Long a pris une avance d’un coup lors de la dernière journée, mais a perdu son avantage avec un bogey de trois putts lors de la seconde, l’Allemand partageant l’avance aux côtés de McIlroy, Forrest et Min Woo Lee lorsque le jeu a été suspendu pendant plus de 90 minutes. à cause des orages.

McIlroy a réussi un birdie sur le premier et s’est précipité sur le sable pour profiter du quatrième, mais a pris deux retards lorsqu’il a trouvé de l’eau et a commis un double bogey au septième, Fox devançant lorsqu’il a suivi des birdies consécutifs du quatrième en en ajoutant un autre à la huitième.

Norrman a débuté avec six pars et était en dehors du top 20 du classement jusqu’à ce qu’il commence son mouvement en réalisant un birdie au septième et en réussissant trois d’affilée à partir du neuvième, avec des gains consécutifs à partir du 13, puis en le ramenant à égalité au 13. sous.

Long a répondu à un bogey au huitième en drainant de 20 pieds au neuvième, tandis que Forrest a réussi un birdie au dixième pour en faire brièvement une égalité à quatre au sommet, seulement pour que Fox et Forrest reculent tous deux en laissant tomber des tirs au 12ème.

Ryan Fox a mélangé quatre birdies et deux bogeys lors du tour final

Norrman a réussi deux putts au dernier par cinq pour ajouter un septième birdie de la journée et passer à 14 sous, ce qui l’a soudainement placé dans une avance de deux coups lorsque Long a suivi un birdie au 12e en faisant un bogey sur ses deux trous suivants.

McIlroy était trois derrière avec cinq à jouer, mais a vu ses espoirs se terminer sur l’avant-dernier trou, où il a dû percer à 15 pieds juste pour sauver un triple bogey, l’Irlandais du Nord terminant à cinq coups malgré un birdie final.

Fox a commis un bogey au 17e, ce qui lui a valu d’avoir besoin d’un aigle au dernier trou pour forcer un barrage, seulement pour qu’il doive s’allonger et quitter un par de clôture, le Néo-Zélandais égalant les 70 de clôture de Forrest.

Cela a laissé Long le seul joueur capable de rattraper Norrman, qui a vu sa victoire assurée lorsque l’Allemand – exigeant un aigle en dernier pour atteindre 14 sous – a dû se contenter d’un birdie de deux putts pour le hisser à la deuxième place en solo.

Lawrence a terminé birdie-eagle pour rejoindre également Lowry dans une part de troisième, tandis que l’Écossais Connor Syme a réussi un bogey sans pour s’asseoir comme l’un des cinq joueurs à un tir supplémentaire dans une part de septième.

Norrman ravi du succès irlandais

La victoire de Norrman fait suite à son succès décisif au Championnat Barbasol plus tôt cette saison, cette victoire le propulsant dans le top 100 mondial pour la première fois de sa carrière.

« Cela signifie tout », a déclaré Normann. « C’est évidemment un événement tellement cool à jouer. Les fans ont été incroyables. J’ai vraiment passé une semaine amusante. C’est une longue attente [as later starters finished] mais ouais, super content.

Vincent Norrman pourrait se hisser jusqu’à la sixième place du classement DP World Tour

« Les neuf premiers étaient énormes. Je jouais comme moyen, puis j’ai réussi des birdies aux septième et neuvième pour donner un peu d’élan à l’arrière. Je pense que c’était la clé aujourd’hui. Évidemment, si vous gagnez, vous faites quelque chose de bien. C’est un événement de classe mondiale, et honnêtement, je n’arrive pas à croire que cela soit arrivé. »

Et après?

Le DP World Tour se rendra ensuite en Angleterre pour le championnat BMW PGA, où les 12 équipes européennes de Ryder Cup devraient concourir, avec une couverture étendue de Wentworth tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports.

Lowry revient en tant que champion en titre, après avoir résisté à McIlroy et Jon Rahm pour remporter le concours de l’année dernière, avec une couverture en direct du groupe en vedette commençant jeudi à partir de 8h30 sur Sky Sports Golf avant une couverture complète à partir de midi.

Regardez la Ryder Cup ce mois-ci exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct de la journée d’ouverture commence le vendredi 29 septembre à partir de 6 heures du matin sur Sky Sports Golf. Diffusez le PGA Tour, la Ryder Cup et bien plus encore avec MAINTENANT.