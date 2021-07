Irish Open : Lucas Herbert retient le peloton de chasse pour terminer la victoire fil à fil et sécuriser l’Open spot | Actualités golfiques

Lucas Herbert a pris une avance de trois coups au Dubai Duty Free Irish Open

Lucas Herbert a produit un affichage de combat final pour tenir le peloton de poursuite et remporter une victoire fil à fil au Dubai Duty Free Irish Open.

Le n ° 91 mondial a affiché un 68 de moins de quatre sur un domaine humide de Mount Juliet pour terminer la semaine à 19 sous et trois d’avance sur le challenger le plus proche Rikard Karlberg, qui a réussi trois birdies de ses quatre derniers trous, avec Johannes Veerman un autre coup en troisième. après deux bogeys tardifs.

La victoire d’Herbert le voit devenir le troisième vainqueur australien de l’Irish Open et le fera entrer dans le top 60 mondial, tandis que les trois meilleurs joueurs ont obtenu leur invitation au 149e Open plus tard ce mois-ci au Royal St George’s.

0:43 Rikard Karlberg a participé à un birdie du dernier trou au Dubai Duty Free Irish Open, avec une troisième place suffisante pour se qualifier pour l’Open Rikard Karlberg a participé à un birdie du dernier trou au Dubai Duty Free Irish Open, avec une troisième place suffisante pour se qualifier pour l’Open

Herbert a commencé la journée avec une avance d’un coup et a rapidement étendu son avantage en suivant un oiselet de 15 pieds au deuxième en faisant un trou à une distance similaire au suivant, seulement pour boguer le cinquième par cinq après avoir frappé son coup de départ dans les buissons .

L’Australien a brouillé un par au septième et est passé de 20 pieds pour sauver le par au suivant, après des coups de départ sauvages sur les deux trous, avant de commencer son neuf de retour avec un birdie de 25 pieds pour revenir en tête.

Francesco Laporta avait commencé quatre tirs en arrière et s’est retrouvé plus loin derrière avec un bogey du trou d’ouverture, seulement pour remporter six birdies consécutifs à partir du cinquième – dont deux chip-ins et un 40 pieds, pour se lancer dans la course.

2:03 Francesco Laporta a effectué une incroyable charge dans le classement de l’Irish Open, réalisant six birdies consécutifs – dont deux chip-ins – lors de son dernier tour. Francesco Laporta a effectué une incroyable charge dans le classement de l’Irish Open, réalisant six birdies consécutifs – dont deux chip-ins – lors de son dernier tour.

Veerman a égalé le birdie d’Herbert au 10e et a fait un 25 pieds au 14e pour se partager brièvement l’avantage, tandis que Grant Forrest est arrivé à un tir après avoir réussi un birdie au 15e pour passer six sous pour la journée.

Herbert a repris son avantage après qu’un superbe tir de bunker au court 15e trou a laissé un oiselet et a avancé de deux points lorsque Veerman a fait un bogey le suivant, Laporta et Forrest tombant tous les deux hors de la course après avoir double bogey leurs derniers trous.

Lucas Herbert (à droite) a joué aux côtés de Johannes Veerman (à gauche) lors du tour final

Un birdie de cinq pieds au 17e a donné à Herbert un coussin de trois coups pour se diriger vers le dernier par quatre, où un par était suffisant pour lui permettre d’obtenir son deuxième titre sur le circuit européen, tandis que Karlberg a devancé Veerman en deuxième en solo en participant au birdie. sur son dernier trou.

Forrest et Laporta ont terminé quatrièmes à égalité aux côtés de Richie Ramsay, Richard Bland et Dale Whitnell, tandis qu’Andrew ‘Beef’ Johnston a remporté la neuvième place avec Sean Crocker et Jason Scrivener.

Un dernier tour 66 a hissé le champion de l’Open Shane Lowry dans une part de 23e, tandis que Rory McIlroy – le joueur le mieux classé du domaine – a raté ses deux derniers trous pour fermer un 74 à deux et terminer la semaine à égalité-59e.