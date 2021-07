Irish Open: Lucas Herbert conserve la tête, Rory McIlroy et Shane Lowry en toute sécurité jusqu’au week-end | Actualités golfiques

2:55



Passage en revue des événements d’un deuxième tour divertissant à Mount Juliet, avec Rob Lee et Paul McGinley revenant sur les excellents tours de Rory McIlroy, Shane Lowry et Andy Suillivan.

Passage en revue des événements d’un deuxième tour divertissant à Mount Juliet, avec Rob Lee et Paul McGinley revenant sur les excellents tours de Rory McIlroy, Shane Lowry et Andy Suillivan.

Les favoris à domicile, Rory McIlroy et Shane Lowry, ont tous deux creusé profondément pour se tailler une place au Dubai Duty Free Irish Open alors que Lucas Herbert conservait son avance à Mount Juliet.

McIlroy avait besoin d’un tour sous-70 pour éviter de manquer la coupe dans son événement à domicile pour la cinquième fois lors de ses sept dernières apparitions, et son jeu complet s’est considérablement amélioré le deuxième jour alors qu’il a tiré un 67 sans bogey pour entrer dans le marge de discorde sur cinq sous la normale.

Alors que le travail était fait pour McIlroy à l’heure du déjeuner, Lowry regardait une sortie anticipée vendredi soir et était à un coup de la ligne de coupe avec six à jouer avant que le champion de l’Open ne ravisse les habitants avec trois birdies tardifs qui l’ont mené au week-end avec beaucoup à revendre.

Les deux drawcards, cependant, commenceront leur troisième tour avec huit coups pour compenser Herbert, qui s’est remis d’un double bogey précoce au troisième avec six birdies en neuf trous alors qu’il étendait son avantage sur le terrain à trois coups.

McIlroy commencera le troisième tour à huit coups de l’avance

L’Australien a commis une autre erreur à 14 ans, mais a riposté avec son huitième birdie de la journée à l’avant-dernier trou, marquant un 67 qui l’a porté à 13 sous la normale et deux d’avance sur Andy Sullivan et Grant Forrest.

Sullivan et Forrest ont tous deux marqué le cinquième, l’Anglais ajoutant un 66 à son premier 67 avant que l’Écossais Forrest ne renvoie un 67, un score égalé par Dale Whitnell alors qu’il grimpait à la quatrième place avec 10 sous.

Mais la majorité de l’attention du vendredi était sur McIlroy dans la matinée, et le vainqueur 2016 n’a pas déçu les lève-tôt en dehors des cordes et il s’est donné les bases non seulement pour faire la coupe, mais pour raviver ses espoirs d’être en lice pour le titre dimanche soir.

1:59 C’était «le travail fait» pour le favori à domicile Rory McIlroy alors qu’il enchaînait son ouverture frustrante de 72 avec un 67 sans bogey au deuxième tour à Mount Juliet. C’était «le travail fait» pour le favori à domicile Rory McIlroy alors qu’il enchaînait son ouverture frustrante de 72 avec un 67 sans bogey au deuxième tour à Mount Juliet.

Après avoir dépassé deux après huit trous de son premier tour, le n ° 10 mondial a trouvé neuf autres à son goût au départ et il a rapidement repris son rythme avec des birdies aux 10e et 12e et en a ramassé deux autres à 15 et 17 pour rendez-vous en 32.

McIlroy s’est donné plus d’espace de respiration avec son cinquième birdie de la ronde au premier, bien qu’il ait dû travailler dur pour les pars sur le reste d’un neuf avant jouant environ deux coups plus durs que le dos, et son 67 était une belle récompense pour son efforts.

« J’ai pris un meilleur départ et une fois que vous faites cela, vous faites quelques birdies tôt, vous commencez à sentir que vous pouvez en faire quelques autres », a-t-il déclaré. « Les greens étaient également bien meilleurs ce matin qu’hier après-midi, donc c’était un peu plus facile de faire des putts. Et c’est vraiment ce que j’ai fait.

1:49 Rory McIlroy était satisfait d’une performance globale améliorée lors de son deuxième tour 67 à l’Irish Open, où il insiste sur le fait qu’il n’est pas affecté par les attentes. Rory McIlroy était satisfait d’une performance globale améliorée lors de son deuxième tour 67 à l’Irish Open, où il insiste sur le fait qu’il n’est pas affecté par les attentes.

« Tout était juste un peu mieux aujourd’hui et s’est ajouté à un meilleur score. Cela aurait pu être un peu mieux que ce qu’il était, en jouant les deux normales cinq à égalité sur les neuf premières. A raté quelques occasions aussi , mais c’était mieux. »

McIlroy a également insisté sur le fait qu’il n’est pas alourdi par le fardeau des attentes lorsqu’il joue devant ses fans à domicile, ce qui est devenu plus facile depuis qu’il a choisi de se baser en Floride.

« Cela a été un peu une courbe d’apprentissage pour moi, mais je ressens définitivement le soutien plus que l’attente », a-t-il ajouté. « Honnêtement, il est plus facile de ne plus vivre ici, de me séparer de tout et de revenir et de profiter de la semaine a également fait une différence.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

« Le soutien est énergisant lorsque vous jouez bien. J’ai l’impression que l’élan vous accompagne pendant une semaine comme celle-ci, c’est génial. Mais chaque fois que vous avez du mal, cela ressemble presque plus à une bataille difficile. Mais c’est C’était sympa aujourd’hui. J’ai fait quelques birdies et la foule s’est mise derrière moi et c’était agréable de ressentir ça.

La foule a certainement réussi à réserver beaucoup d’énergie positive pour aider Lowry dans sa quête d’éviter un week-end de congé après qu’il n’ait pas réussi à bâtir sur un départ brillant, avec des birdies aux troisième et quatrième, le préparant bien pour une série de six trous avec trois par- cinq pour attaquer.

Lowry a joué ces six trous en deux, un bogey imprudent au long 10e le ramenant à deux sous pour le tournoi et un en dehors de la marque de coupe projetée, mais il a remboursé les galeries avec des birdies à 13, 16 et 17 le ramenant à cinq sous avec McIlroy et Tommy Fleetwood.

1:27 Shane Lowry était soulagé de passer le week-end à l’Irish Open après avoir réussi un birdie sur trois des six derniers trous pour le plus grand plaisir des fans de Mount Juliet. Shane Lowry était soulagé de passer le week-end à l’Irish Open après avoir réussi un birdie sur trois des six derniers trous pour le plus grand plaisir des fans de Mount Juliet.

« Ce n’est pas du tout amusant de jouer au golf sur la marque de coupe, surtout dans votre tournoi à domicile où vous essayez désespérément de bien faire », a déclaré Lowry. « De toute évidence, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et des visages familiers dans la foule, alors j’essaie de jouer un bon golf pour eux ainsi que pour moi-même.

« C’était un peu difficile aujourd’hui. J’ai pris un excellent départ et je l’ai laissé filer au milieu du tour. Deux sous à quatre ici, vous êtes vraiment prêt à courir parce que vous avez trois par- cinq dans les six trous suivants, puis j’ai joué les six trous suivants en deux.

« C’était difficile, mais je me suis bien battu et j’ai fait preuve d’une certaine résilience et d’un bon, dur, broyage là-bas. Je suis donc assez fier de moi-même de la façon dont j’ai joué.