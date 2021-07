Irish Open: Journée d’ouverture difficile pour le favori des fans Rory McIlroy alors que Lucas Herbert mène après 64 | Actualités golfiques

2:50



Rob Lee et Paul McGinley passent en revue les hauts et les bas du premier tour du Dubai Duty Free Irish Open, où ce fut un début décevant pour le favori à domicile Rory McIlroy

Rory McIlroy a fait un retour décevant au Dubai Duty Free Irish Open alors que Lucas Herbert a donné le ton le premier jour à Mount Juliet.

Herbert a réussi neuf birdies dans un 64 qui lui a valu une avance d’un coup sur Johannes Veerman, l’Écossais Grant Forrest étant le seul joueur à tirer un 66 tandis que Tommy Fleetwood faisait partie des 15 joueurs à terminer le premier tour avec cinq sous.

Mais McIlroy n’a pas pu profiter des conditions de score presque parfaites ou du soutien fervent de ses fans à domicile alors qu’il luttait pour un 72 qui, de son propre aveu, aurait pu être pire s’il ne s’était pas démené pour sauver le par sur chacun des les trois derniers trous.

McIlroy a accordé un 72 – huit tirs de l’avance

L’attraction vedette aurait regardé quelque chose dans le bas au milieu des années 60 quand il a joué sous le soleil de l’après-midi peu de temps après qu’Herbert ait réussi un birdie ses trois derniers trous pour établir la marque du club-house à huit sous, mais McIlroy a d’abord regardé hors de contact sur les greens avant les erreurs ont également commencé à se glisser dans son jeu complet.

Le « swagger » de McIlroy était difficile à détecter après trois bogeys sur les neuf premiers, bien que sa piètre performance n’ait pas fait grand-chose pour apaiser l’énergie positive de l’extérieur des cordes et accueillir des birdies aux 10e et 13e qui ont ramené le n ° 10 mondial au niveau par.

Mais une touche de rouille compétitive lors de sa première sortie depuis l’US Open lui a causé d’autres problèmes dans la dernière ligne droite, et il a bien fait de récupérer un cinq au long 17e après avoir accroché son entraînement dans l’eau avant un excellent arrêt de sable à la dernière l’a gardé hors du noir.

« Je me sens un peu mal », a déclaré McIlroy, qui a raté le cut lors de quatre de ses six dernières apparitions dans l’événement, dont l’une était sa victoire mémorable au K Club en 2016. « J’ai sauvé le par des trois derniers trous à venir dedans, donc ça aurait pu être pire.

« Je n’avais pas l’impression d’avoir fait si mal, je n’ai tout simplement pas réussi beaucoup de putts pour des birdies, et ce n’était qu’un de ces jours. Il y a eu quelques trous que je n’ai pas touchés assez près avec des cales, et dans l’ensemble, je n’avais pas d’élan pour aller de l’avant et à la fin, j’ai bien fait pour le garder au niveau du pair.

« Je me suis accroché et j’ai fait quelques birdies sur les neuf derniers, ce qui est bien. Il y avait quelques coups lâches là-dedans et j’avais l’impression que le trou ressemblait à un dé à coudre pour quelques trous, je n’ai tout simplement rien obtenu aller.

« Je n’ai pas bien commencé, et à un sur quatre, j’ai réussi un birdie à cinq pour revenir à égalité et je me suis dit: » OK, maintenant je peux partir d’ici « . Mais j’ai mis trois putts six, j’ai raté le green avec un coin sur sept, bogey le huitième de nulle part et à partir de là, il s’agissait simplement d’essayer de le faire entrer avec quelque chose de respectable.

« Je me suis sauvé un peu en entrant, mais ce n’était qu’un de ces jours où rien ne s’est passé. J’ai été coincé au neutre pendant la majeure partie de la journée. J’ai frappé quelques coups là-bas que je n’ai pas vu du tout aux États-Unis Ouvert il y a quelques semaines, je vais donc aller au stand et le redresser. »

McIlroy a été impressionné par Tommy Fleetwood, qui a tiré un 67

McIlroy a noté que son partenaire de jeu Fleetwood « a joué une partie de golf très solide, n’a rien fait de vraiment spectaculaire et a tiré cinq sous la normale, donc il y avait des scores à faire là-bas », tandis qu’Andrew ‘Beef’ Johnston, Richie Ramsay, Andy Sullivan et le renaissant Martin Kaymer ont également ouvert avec des 67 encourageants.

Shane Lowry, comme McIlroy, a salué le retour des spectateurs à domicile, mais le champion de l’Open était frustré d’avoir réussi un birdie sur un seul des quatre par-cinq alors qu’il retournait un deux-moins de 70 ans.

Mais ce fut une journée d’ouverture difficile pour Graeme McDowell, qui a réussi quatre bogeys dans un 74, tandis que le capitaine européen de la Ryder Cup Padraig Harrington a jonché son tableau de bord de sept défauts alors qu’il a cardé un 76.