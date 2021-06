Irish Open : Graeme McDowell sur sa chute de forme, ses succès en carrière et ses réalisations futures | Actualités golfiques

Graeme McDowell est en action au Dubai Duty Free Irish Open

Graeme McDowell pense qu’il se rapproche d’un retour en forme, bien qu’il ait décrit les 12 derniers mois comme l’une des pires années de sa carrière.

L’ancien champion de l’US Open a remporté l’International saoudien en février dernier et avait fait un début de saison encourageant sur le PGA Tour, renforçant ses espoirs d’un possible retour à la Ryder Cup, pour voir sa forme disparaître depuis le retour du golf de la pandémie de coronavirus.

McDowell est passé du top 50 mondial au n ° 167 mondial après n’avoir enregistré qu’un seul top 20 au cours de la dernière année, l’Irlandais du Nord entrant cette semaine au Dubai Duty Free Irish Open à la suite de trois coupes manquées consécutives. .

McDowell a raté la coupe dans huit de ses 11 départs mondiaux en 2021

« Ce fut certainement l’un des 12 mois les plus difficiles dont je me souvienne dans ma carrière », a déclaré McDowell. « Ce qui est décevant, c’est que pendant le temps libre, je commençais vraiment à prendre de l’avance. J’ai gagné en Arabie saoudite, j’ai bien fini à Hawaï et j’ai bien joué au premier tour de The Players.

« Le rêve de jouer une Ryder Cup commençait à devenir très réel tout d’un coup, et j’avais l’impression d’avoir eu un assez bon sort pendant mon temps libre. J’ai travaillé sur le côté physique de mon jeu. J’ai beaucoup travaillé Je me sentais plutôt bien, puis je suis retourné sur le terrain de golf et les choses ont commencé à aller de travers.

Tournée européenne de golf en direct Vivre de

« Kenny [Comboy, his caddie] est tombé malade deux semaines, a contracté Covid et a pris encore quelques semaines de congé après cela et il n’a pas pu caddie pour moi à notre retour, car il était toujours positif. Deux mois plus tard, il me manque des coupes à gauche, à droite et au centre et puis vous commencez à brouiller. Vous commencez à chercher, à regarder, à essayer et à moudre. J’ai commencé à travailler avec un nouvel entraîneur et cela est allé très vite.

« Les deux derniers mois ont consisté à essayer de me remettre à zéro, à réfléchir à où j’en suis, aux erreurs que j’ai commises au cours des 12 derniers mois et à réaliser que 25, 30 ans dans une carrière de golf, je ne vais pas vraiment Je vais beaucoup changer mes habitudes à ce stade. Je dois faire les choses que je fais. Mes bases doivent être mieux faites. Il suffit de mieux faire les petites choses. Cela a commencé à prendre un tournant ces cinq ou six dernières semaines.

McDowell doit encore se qualifier pour l’Open, qui s’est tenu au Royal St George’s, en juillet

« C’est juste le côté mental du jeu qui n’est tout simplement pas là. Ma confiance est faible. Mes niveaux d’attentes sont élevés, alors j’essaie vraiment d’ajuster cela. À ce stade, je devrais vraiment être ici pour jouer à des tournois de golf, m’amuser, tout sinon c’est de la sauce d’ici.

« Si je ne devais pas frapper un autre coup ici, ce serait une excellente course. Cela a été une belle carrière, mais je ne suis pas prêt à partir. J’ai des choses que je veux accomplir et il s’agit en quelque sorte de me recentrer sur ce à quoi ressemble le succès pour moi maintenant. C’est différent de ce qu’il était il y a 10 ans.

« Juste m’assurer que je fais un meilleur travail et que je me donne la possibilité d’aller sur le terrain de golf, de me détendre, de profiter du vieux cliché, de sortir de mon propre chemin. C’est un peu là où j’en suis en ce moment. Le jeu est probablement plus proche qu’il n’y paraît sur le papier. Je ne mets pas vraiment de chiffres au tableau, mais je n’ai pas vraiment l’impression d’être à des kilomètres. «

