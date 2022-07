Irish Oaks s’ouvre pour Magical Lagoon avec un favori | Nouvelles de la course

L’absence d’Emily Upjohn semble avoir offert à l’héroïne de Royal Ascot Magical Lagoon une excellente chance de fournir à Jessica Harrington un deuxième succès classique dans les Juddmonte Irish Oaks.

Après avoir terminé une courte deuxième à mardi dans les Oaks à Epsom le mois dernier, Emily Upjohn était sur le point de faire mieux au Curragh, mais a été retirée vendredi après-midi en raison de complications de voyage.

Sa défection signifie que Magical Lagoon est désormais un favori pour compléter sa victoire palpitante dans les Ribblesdale Stakes du mois dernier, mais Harrington – dont le seul succès classique précédent a été fourni par Alpha Centauri dans les 1000 Guinées irlandaises 2018 – n’est pas du genre à compter ses poulets avant qu’ils la trappe.

“C’est malheureux pour eux (les relations d’Emily Upjohn) et je suppose que Magical Lagoon sera un prix court maintenant, mais elle doit y aller et le faire”, a déclaré l’entraîneur basé à Moone.

“Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Elle est bonne depuis Ascot.

“Nous sommes toujours optimistes, mais vous ne pouvez jamais rien tenir pour acquis.”

Harrington dirige également le premier vainqueur du Curragh, Fennela.

Après avoir décidé de ne pas se présenter mardi, qui depuis sa victoire aux Oaks a terminé quatrième du Derby irlandais, Aidan O’Brien lance un assaut à trois volets dans sa tentative de remporter un septième succès aux Oaks irlandais.

Fait intéressant, Ryan Moore est partenaire des Guinées françaises et des Oaks ont également couru Toy plutôt que la récente finaliste du groupe trois Emily Dickinson (Seamie Heffernan) ou la troisième histoire de Ribblesdale (Wayne Lordan).

“Espérons que le passage à un mile et demi débloquera le talent que nous pensons que Toy possède”, a déclaré Moore à Betfair.

“Je sais qu’elle vient d’une grande famille, dont la plupart excellaient à un mile, mais c’est une Galilée et peut-être qu’elle a trouvé que tout se passait un peu trop vite pour elle lors de voyages plus courts, bien que sa course dans les 1000 Guinées françaises en particulier était un effort raisonnable.

“Nous pensons qu’elle est meilleure que ce qu’elle a montré jusqu’à présent.”

Cairde Go Deo apparaît comme un prétendant majeur pour Ger Lyons et Colin Keane après des victoires successives de Listed à Navan et Leopardstown.

La forme de sa dernière victoire dans la King George V Cup a reçu un coup de pouce significatif jeudi après que le finaliste Boundless Ocean se soit enfui avec les Group Three Meld Stakes.

Le plateau est complété par l’outsider Show Of Stars de Paddy Twomey.