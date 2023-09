Irish Grinstead, membre du groupe féminin R&B 702, est décédée à 43 ans

Irish Grinstead, chanteuse du groupe féminin R&B 702, mieux connu pour le hit de 1999 « Where My Girls At », est décédée samedi. Elle avait 43 ans.

La sœur de Grinstead et membre du groupe 702, LeMisha Grinstead, a annoncé la nouvelle de sa mort le Instagram.

« C’est avec une grande tristesse que je dois vous annoncer que ma belle sœur et amie est décédée ce soir », a-t-elle écrit. « Elle a mené un long combat et elle est enfin en paix. Cette fille était aussi brillante que les étoiles ! Elle n’était pas seulement belle à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur. Partager la scène avec elle a été une joie que je chérirai pour le reste de ma vie ! Nous, la famille, demandons des prières et le respect de notre vie privée alors que nous pleurons une perte exceptionnelle pour notre famille.

Bien qu’aucune cause du décès n’ait été fournie, le groupe R&B annoncé en décembre qu’Irlandais prenait « un congé médical en raison de problèmes médicaux graves ».

Grinstead est née le 2 juin 1980. Sa sœur jumelle Orish est décédée d’une insuffisance rénale en 2008 à l’âge de 27 ans.

702, composé des sœurs Grinstead et de Kameelah Williams, doit son nom à l’indicatif régional de leur ville natale, Las Vegas.

Le groupe a sorti son premier album « No Doubt » en 1996, avec une apparition de Missy Elliott sur le single « Steelo ». Ils ont sorti leur deuxième album « 702 » en 1999, qui contenait la chanson à succès « Where My Girls At ».

Après avoir sorti son dernier album « Star » en 2003, le groupe s’est dissous en 2006 et a pris une pause de 11 ans. En 2021, les sœurs Grinstead sont apparues dans « BET Presents : The Encore », une série de télé-réalité de 10 épisodes qui suit neuf anciennes membres d’un groupe de filles R&B et leurs tentatives de créer un album en 30 jours en formant un supergroupe.

702 a été nominé pour un American Music Award, un BET Award et plusieurs Soul Train Lady of Soul Awards, remportant le prix du meilleur album R&B/soul de l’année par un groupe, un groupe ou un duo pour « No Doubt » en 1997.

Williams a rendu hommage à Grinstead dans un Publication Instagram, écrivant : « Dévasté et navré. J’ai eu du mal avec ce message parce que pour moi, ce n’est pas réel. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais il n’y a aucun moyen de dire ce que votre cœur n’a pas pleinement accepté. Il est difficile de reconnaître que cela se produit. Je sais que tu te sens mieux maintenant et que tu serres dans tes bras ta jumelle Orish, ce qui me fait sourire parce que je sais à quel point elle t’a manqué. Vous et moi nous connaissons depuis que nous sommes enfants et nous avons ri, pleuré, célébré et tout le reste, c’est pourquoi je ne veux tout simplement pas y croire.