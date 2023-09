Irish Grinstead, chanteur de R&B du 702, est décédé à 43 ans

Irish Grinstead, chanteuse du groupe féminin populaire 702 des années 90, est décédée samedi. Elle avait 43 ans.

Un représentant du groupe a confirmé sa mort à Fox News Digital.

La cause de son décès n’a pas encore été communiquée.

Sa sœur et camarade du groupe 702, LeMisha Grinstead, a partagé un hommage à l’irlandais samedi.

« C’est avec une grande tristesse que je dois vous annoncer que ma belle sœur et amie est décédée ce soir », a écrit LeMisha.

« Elle a mené un long combat et elle est enfin en paix. Cette fille était aussi brillante que les étoiles ! Elle n’était pas seulement belle à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur. »

Elle a ajouté : « Partager la scène avec elle a été une joie que je chérirai pour le reste de ma vie ! Nous, la famille, demandons des prières et le respect de notre vie privée alors que nous pleurons une perte exceptionnelle pour notre famille. »

Kameelah Williams, chanteuse de longue date du 702, a écrit qu’elle était « dévastée et navrée » d’apprendre la mort d’Irish.

« Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais il n’y a aucun moyen de dire ce que votre cœur n’a pas pleinement accepté. Il est difficile de reconnaître que cela se produit », a-t-elle écrit. « Je sais que tu te sens mieux maintenant et que tu serres ta jumelle Orish dans tes bras, ce qui me fait sourire parce que je sais à quel point elle t’a manqué.

« Vous et moi nous connaissons depuis que nous sommes enfants et nous avons ri, pleuré, célébré et tout le reste, c’est pourquoi je ne veux tout simplement pas y croire. Tu seras toujours mon « IBG » et moi. je t’aime toujours ma petite soeur pour toujours !!! »

Les icônes de la musique ont célébré la vie des Irlandais sur les réseaux sociaux avec des messages aimables publiés sur la page de LeMisha.

La légende du rap Missy Elliott a envoyé une « multitude de prières » à la famille, DaBrat a présenté ses condoléances et le groupe emblématique des années 90 SWV a écrit qu’il était « vraiment désolé » pour sa perte.

Le rappeur Pusha T, Tamar Braxton et Kenan Thompson ont également rendu hommage en ligne.

En décembre, 702 ont annoncé qu’Irish prenait un « congé médical en raison de problèmes médicaux graves ».

« Nous espérons qu’elle se rétablira rapidement et en bonne santé dans les mois à venir », a écrit le groupe sur Instagram.

Le groupe, connu pour sa chanson à succès « Where My Girls At », s’est formé à Las Vegas et a utilisé l’indicatif régional de sa ville natale pour créer le nom de son groupe.

Irish et sa défunte sœur jumelle Orish (décédée d’une insuffisance rénale en 2008) ont formé le groupe avec sa sœur aînée LeMisha Grinstead et Kameelah Williams.

Ils ont sorti leur premier album, « No Doubt », en 1996, avec Missy Elliott apparaissant sur le single « Steelo ». Trois ans plus tard, le groupe sort son deuxième album, « 702 ».