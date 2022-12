Irish Champion Hurdle : Leopardstown reste le plan pour Honeysuckle malgré la défaite de Hatton’s Grace | Nouvelles de la course

L’Irish Champion Hurdle reste la prochaine étape probable pour Honeysuckle après avoir subi une défaite pour la première fois de sa carrière à Fairyhouse.

La brillante jument d’Henry de Bromhead visait un quatrième succès record dans le Grace Hurdle de Hatton et une 17e victoire consécutive au classement général dans l’épreuve de deux milles et demi de dimanche.

Mais après avoir voyagé puissamment en tête en haut de la ligne droite, l’effort de Honeysuckle s’est essoufflé entre les deux derniers vols et elle a été battue à un peu moins de trois longueurs pour prendre la troisième place derrière le vainqueur surprise de Gordon Elliott, Teahupoo, et Klassical Dream de Willie Mullins.

Image:

Teahupoo et Jack Kennedy (à droite) remportent le Grace Hurdle de Bar One Racing Hatton de Klassical Dream (au centre) et Honeysuckle (à gauche)





Alors que les relations ont été déçues de voir la fillette de huit ans perdre son record d’invincibilité, Peter Molony – directeur de course du propriétaire Kenny Alexander – estime qu’il y avait encore beaucoup d’encouragements à tirer de sa performance.

“Elle allait bien ce matin, tout va bien”, a-t-il déclaré. “Ce fut une belle course – terminer troisième d’un Grade One. La gagnante est un très bon cheval sur un terrain mou à lourd et nous ne le comparons qu’avec son magnifique record invaincu jusqu’à présent.

“Dans des circonstances normales, nous serions très satisfaits de la course et après tout ce qu’elle a fait au cours des deux dernières années, nous avons été en territoire bonus, c’est un rêve.”

Image:

Honeysuckle franchit le dernier du Champion Hurdle devant Epatante





Honeysuckle a remporté l’Irish Champion Hurdle au Dublin Racing Festival de Leopardstown en février au cours de chacune des trois dernières saisons et Molony s’attend à ce que ce soit sa prochaine escale.

“Pour le moment, l’Irish Champion Hurdle est le plan”, a ajouté Molony.

“C’était une bonne course dimanche, sa première course de la saison et nous sommes heureux, donc de plus en plus.

“Je ne pourrais pas être plus heureux pour Brian Acheson (propriétaire gagnant). Il a été un bon ami de Kenny, moi et Henry. Il s’investit énormément dans le jeu. Personne ne mérite plus le succès que lui.”