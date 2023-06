Iris Vineyards produit un pinot noir remarquable – Shaw Local

Iris Vineyards a un label nommé Areté.

La traduction libre d’Areté dans la philosophie grecque, selon le vigneron Aaron Lieberman, est : « Efforcez-vous d’être le meilleur possible chaque jour.

Iris Vineyards dans l’Oregon (Steve Smith)

C’est une maxime que Lieberman a pleinement vécue après l’université. C’était en 1993 et ​​il était sur le point d’obtenir son diplôme à l’Oregon State. Il y avait l’attrait d’un emploi à temps plein et de la vie dans le monde réel.

Pourtant, quelques étudiants diplômés, un professeur et son oncle étaient l’inspiration dont il avait besoin pour mettre cette vie en attente et rejoindre le Peace Corps. Son oncle était l’un des premiers volontaires du Peace Corps. Lieberman allait faire un projet de conservation de l’eau en Afrique, mais cela n’a commencé qu’à l’automne 1994, neuf mois après l’obtention de son diplôme. Au lieu de cela, il s’est rendu en Russie avec son frère et, à son retour, une mission au Guatemala lui a été proposée.

« C’était génial », a déclaré Lieberman. « J’étais dans la vulgarisation agricole et j’ai travaillé avec l’amélioration des semences de maïs et de haricots et après la récolte. »

Pendant trois ans, Lieberman a vécu la philosophie Areté dans un pays étranger. Il fait maintenant partie d’une collection talentueuse de vignerons de l’Oregon qui naviguent dans des conditions météorologiques plus dangereuses que leurs collègues du nord à Washington et du sud en Californie, mais produisent un pinot noir vraiment remarquable. Certains des meilleurs pinots de l’Oregon sont présentés cette semaine.

Lorsque Lieberman est revenu du Guatemala en juin 1996, sa nouvelle maîtrise de l’espagnol l’a aidé à s’adapter à la langue maternelle de nombreux travailleurs des équipes de vignerons. Il a travaillé à Amity et Dundee Hills et a été impliqué dans la gestion et le développement des vignobles. Il explorait les types de sol dans le vignoble et examinait la disposition d’un site pour déterminer quels porte-greffes utiliser et quelles parcelles seraient les mieux adaptées à la plantation, en fonction de la disponibilité de l’eau.

C’était une compétence qui s’est avérée utile lorsqu’il a été nommé premier vigneron d’Iris en 2008. Son expérience a contribué à la plantation d’Iris Vineyards. Il a un lien particulier avec le site.

Iris Vineyards dans l’Oregon (Photo fournie par Iris Vineyards)

« En tant que premier et unique vigneron ici, tous mes vins sont mes bébés, je suppose », a déclaré Lieberman. « Quand on me demande : ‘Eh bien, quel enfant est ton préféré ?’ – Je ne choisis pas de favoris, quelque chose comme ça dépend de ton humeur.

Bien que Lieberman ne choisisse pas de favoris, il est facile de le faire avec le Iris Block C Pinot Noir 2019 (40 $), avec son bouquet prononcé de roses séchées, de violettes et de poivre noir concassé, qui s’est transformé en un mélange de fruits noirs voyants et de terre avec des notes de tabac, de cuir et de cinq épices chinoises.

« Nous obtenons notre plus grande exposition au soleil sur ce bloc, et il y a certains des sols les moins profonds de la propriété », a déclaré Lieberman. « Ainsi, les vignes sont sur un site frais et ont une semaine ou deux de retard sur le reste de la vallée. Cela nous permet d’obtenir un fruit un peu plus mûr et conforme à la tendance des buveurs de pinot qui veulent un vin un peu plus coloré et fruité. C’est le but.

Parce qu’il a les pentes les plus raides de la propriété, le bloc C est une vitrine pour un pinot de style plus flashy. Le Iris Willamette Valley Pinot Noir 2019 (25 $) a donné à Lieberman la chance de mettre en valeur un pinot de l’Oregon plus traditionnel, avec des saveurs de grenade, de champignons sauvages et de thé à la framboise rouge sur un cadre plus élégant.

« Cela ressemble plus aux vins auxquels vous auriez été habitué au début des années 2000 dans l’Oregon », a déclaré Lieberman. « C’est plus élégant, convivial pour la nourriture et axé sur l’acide. »

Le pinot noir de l’Oregon a eu tendance à être plus mûr au cours des derniers millésimes, mais c’est ce qu’une année plus chaude a à offrir. C’est un état où il semble impossible de créer le même vin chaque année.

Et c’est excitant pour les amateurs de vin.

• James Nokes déguste, parcourt et collectionne le monde du vin depuis plusieurs années. Envoyez-lui un courriel à [email protected].

NOTES DE DÉGUSTATION DES PINOTS DE L’ORÉGON

Amity Vineyards Eola-Amity Hills Pinot Noir 2019 (28 $): Un nez floral prononcé de violette et de lilas offre un parfum séduisant. Il y a de la framboise, du thym, du laurier et d’autres saveurs à base de plantes qui balayent la finale.

Marshall Davis Willamette Valley « Black Label » Pinot Noir 2019 (60 $) : Nez de cerise douce, de laurier et de tabac. Il y a des saveurs de cerise confite et des notes de feuilles mouillées. C’est un vin soyeux et élégant qui s’est transformé en quelque chose d’encore plus agréable au fur et à mesure qu’il était ouvert.

Montinore Estate Willamette Valley Pinot Noir 2019 (21 $): Framboise, chocolat noir poussiéreux et une note terreuse et humide. Un pinot léger à moyennement corsé qui était ludique avec un dîner de saumon et de salade.

Penner-Ash Willamette Valley Pinot Noir 2019 (45 $): Toujours l’un des producteurs les plus intrigants et les meilleurs de l’Oregon. Penner-Ash a toujours adopté la philosophie selon laquelle il n’y a pas deux millésimes identiques. Il s’agit d’un pinot sobre et éthéré aux saveurs de fraise et de feuilles d’automne. Juste sous la surface, il cache une note d’épice, de fruit ou de sous-bois qui veut subtilement se révéler.

R. Stuart Yamhill-Carlton « Hirschy » Pinot Noir 2019 (55 $) : Tabac à pipe doux, prune, violette et roses séchées au nez, saveurs de cerise au marasquin et de fraise.

WillaKenzie Willamette Valley Pinot Noir 2019 (45 $): Framboise au nez, plus fruité avec des fruits rouges vifs; une note de cape de cigare s’élève en finale.