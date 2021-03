Iris combat Iris dans The Flash Season 7 Sneak Peek

Iris Ouest (Candice Patton) le perd totalement.

Le flash revient enfin cette semaine après une longue, très longue attente, et nous découvrons enfin ce qui se passe avec Iris dans ce miroir. La dernière fois que nous l’avons vue, elle était toujours piégée dans le Mirrorverse mais avait disparu dans une sorte d’explosion arc-en-ciel. Maintenant, nous avons un avant-goût de ce qui l’attend quand la série revient, et ce n’est pas bon.

Dans un nouveau clip, exclusif à E! News, Iris se retrouve face à face avec quelques anciennes versions d’Iris, dont Barista Iris et About to Die in a Fabulous Coat Iris. Barista Iris explique à Regular Iris que son cerveau est officiellement cassé et que lorsque Regular Broken Brain Iris tente de s’échapper, elle tombe sur Fabulous Coat Iris. Et Fabulous Coat Iris n’est pas sur le point de la laisser partir.

«Il n’y a pas d’échappatoire à ça, Iris», dit Iris d’un air menaçant. « Depuis combien de temps essayez-vous de sortir? Des semaines? Des mois? Vous êtes faible dans tous les univers. Une tache insignifiante. Une victime. »