Iris Apatow signe avec Sugar23

Iris Apatow a signé avec Sugar23 pour la représentation à la suite d’une course très compétitive.

Ensuite, Apatow joue aux côtés de Douglas Booth et Alison Pill dans Le jeune Wertherune adaptation du classique de Johann Wolfgang von Goethe Les Souffrances du Jeune Werther pour le réalisateur José Avelino Gilles Corbett Lourenço, qui a été présenté en première au TIFF 2024.

Apatow est actuellement en production sur le prochain thriller d’action de survie mené par des femmes Ballerine Overdrive. Apatow joue aux côtés d’Uma Thurman, Lana Condor, Millicent Simmonds et Maddie Ziegler dans la production de 87North et Gulfstream Pictures.

Jeune talent très demandé, Apatow a déjà travaillé sur le film Netflix de Judd Apatow, La bulleface à Karen Gillan, Fred Armisen, Keegan-Michael Key et Leslie Mann ; Fête de la saucisse, C’est 40; Des gens drôles; En cloque et le court métrage Vodkaqui a fait ses débuts au Festival du film de Tribeca 2022.

Du côté des séries, on peut voir Apatow aux côtés de Rob Lowe et Sian Clifford dans Instable saison 2 et la série à succès Netflix LOVE, avec Gillian Jacobs et Paul Rust.

Apatow est représenté par UTA et Ziffren Brittenham.