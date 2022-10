Irine Cheptai et Chala Regasa remportent des courses d’élite au semi-marathon de Delhi

Chala Regasa d’Ethiopie et Irine Cheptai du Kenya ont respectivement remporté les courses d’élite hommes et femmes lors du semi-marathon Vedanta Delhi dimanche.

Regasa a remporté la course avec un temps de 1 heure 30 secondes, tandis que Cheptai a établi un record personnel de 1:06:42 pour dominer l’épreuve féminine.

Le Kenyan Felix Kipkoech et l’Éthiopien Boki Diriba ont terminé deuxième et troisième de la course masculine avec des chronos de 1:00:33 et 1:00:34 respectivement.

L’Ethiopienne Dawit Seyaum et l’Ougandaise Stella Chesang ont terminé deuxième et troisième de la course féminine avec 1:08:02 et 1:08:11.

Le chasseur de Steeple Avinash Sable a remporté la course d’élite des hommes indiens avec seulement 0,04 seconde d’avance sur Kartik Kumar et Srinu Bugatha. Sable et Kumar ont tous deux réussi un temps de 1:04:00, mais le premier a gagné par la plus petite des marges.

La course d’élite des femmes indiennes a été remportée par Sanjivani Yadav qui a réussi un temps de 1:17:53. Monika Athara et Priti Lamba ont terminé deuxième et troisième avec 1:18:39 et 1:19:06.

