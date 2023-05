Irina Shayk, Salma Hayek et Dua Lipa osent se mettre à nu au Festival de Cannes 2023

Le 76e Festival de Cannes annuel a réuni les plus grandes stars de cinéma d’Hollywood en France pour présenter les films les plus prometteurs.

Alors que le cinéma était la raison d’être de la saison, la mode a fait vibrer le tapis rouge alors que des ensembles à peine présents dominaient le Palais des Festivals.

Irina Shayk s’est démarquée de la foule en portant un bracelet en cuir noir unique façonné en un haut court avec une jupe assortie lors de la première de « Firebrand (Le Jeu De La Reine) ».

Le film, réalisé par Karim Aïnouz, aurait reçu une foule d’éloges à l’intérieur du théâtre, mais tous les yeux étaient rivés sur Gigi Hadid, Ashlee Simpson et Alicia Vikander sur le tapis rouge.

LEONARDO DICAPRIO REPÉRÉ À COACHELLA AVEC L’EX-AMIE D’UN AUTRE HOMME PRINCIPAL

L’ensemble en cuir d’Irina était complété par un collier de diamants étincelants.

Gigi Hadid a rehaussé le glamour hollywoodien en portant une superbe robe bustier Zac Posen couleur champagne avec une taille peplum.

LEONARDO DICAPRIO ET MARTIN SCORSESE : COMMENT LE DUO LE PLUS DYNAMIQUE D’HOLLYWOOD A FAIT DES MILLIARDS AU BOX-OFFICE

Elle Fanning a célébré une véritable « partyyyy dressss » sur Instagram et portait un design Paco Rabanne qui comportait des plumes métalliques et des cache-tétons.

Salma Hayek était à la mode en portant une robe marron avec des manches dramatiques et un cou tout aussi profond.

Elle s’est assurée de soutenir son mari milliardaire, François-Henri Pinault, lors de l’événement Kering Women in Motion de son entreprise.

Dua Lipa a montré son statut de rock star dans une robe noire découpée révélatrice, et a également débuté sa nouvelle romance avec Romain Gavras.

Naomi Campbell s’est avérée toujours au sommet de son art dans une robe rouge ardente avec des découpes le long de sa poitrine et une cape à plumes rose clair à suivre.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Plus tôt dans la semaine, Irina était aux côtés de l’ancien directeur de la création de Burberry, Riccardo Tisci, pour la première de « Killers of the Flower Moon ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Shayk portait une robe Giorgio Armani bleu royal étincelante avec un décolleté plongeant pour regarder son vieil ami Leonardo DiCaprio se réunir sur grand écran avec Martin Scorsese.

Alicia Vikander avait l’air sensationnelle en portant une robe Louis Vuitton nude tout en marchant avec son mari Michael Fassbender à la première de « Firebrand ».