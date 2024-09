Irina Shayk rend hommage à Madonna à la Fashion Week de Milan

Irina Shayk a inspiré Madonna avec un soutien-gorge conique et des boucles blondes lors du défilé Dolce & Gabbana à Milan, en Italie.

Samedi, le mannequin russe de 38 ans a défilé lors de la Fashion Week de Milan dans un bustier à soutien-gorge conique associé à un blazer noir élégant, un pantalon et des boucles d’oreilles en croix dorées.

Ses cheveux bruns étaient dissimulés sous une courte perruque blonde, semblable à celle de la chanteuse de « Material Girl » à l’époque de Blond Ambition dans les années 1990.

Irina Shayk a incarné Madonna alors qu’elle défilait pour le défilé Dolce & Gabbana lors de la Fashion Week de Milan samedi. Getty Images

Le mannequin portait un bustier de style cône et une perruque blonde bouclée sur le podium. Getty Images

Le look de la belle russe a été inspiré par l’ère Blond Ambition de la chanteuse « Like a Virgin » dans les années 1990. Getty Images

Les fondateurs de la marque, Domenico Dolce et Stefano Gabbana, ont utilisé Madonna, 66 ans, comme muse pour leur collection printemps/été 2025.

D’autres mannequins ont défilé en portant des motifs religieux, des perruques bouclées et des soutiens-gorge pointus, par personne.

La chanteuse de « Like a Virgin » a regardé le spectacle depuis le premier rang, vêtue d’un long voile noir qui lui arrivait aux genoux, d’une robe longue noire, de bas résille et de talons pointus noirs.

À l’époque, Madonna avait fait du bustier conique de Jean Paul Gaultier une déclaration de mode. Getty Images

La chanteuse de « Material Girl », vue ici lors du défilé de mode de samedi, a été l’égérie de la collection printemps/été 2025 de la marque. Getty Images

Madonna portait un voile noir lors de l’événement. Getty Images

Elle a complété son look époustouflant avec une couronne en or et un collier en diamant d’Alta Gioielleria.

Madonna a été la première à faire du bustier conique de Jean Paul Gaultier une déclaration de mode dans les années 90 lorsqu’elle est apparue avec cette pièce lors de sa tournée Blond Ambition.

Le sens de la mode emblématique du lauréat d’un Grammy est resté gravé dans la mémoire de nombreuses célébrités depuis des décennies, notamment Kylie Jenner, Bella Hadid et Kourtney Kardashian, ramenant le soutien-gorge conique emblématique en 2021.

Le soutien-gorge conique de la lauréate du Grammy est devenu célèbre lors de sa tournée Blond Ambition dans les années 90. Image de fil

Des célébrités, dont Cardi B, ont porté le soutien-gorge conique au fil des ans. Getty Images pour The Recording A

La fille de Madonna, Lourdes Leon, a également été influencée par la pop star lors des Grammy Awards 2023. Getty Images pour la Recording Academy

La même année, Doja Cat a suivi la tendance en portant un design conique de Jean Paul Gaultier pour la pochette de son album « Planet Her ».

Cardi B a également rendu hommage à Madonna en portant un soutien-gorge conique similaire dans son clip « Up ».

Le sens de la mode de Madonna a également influencé sa fille Lourdes Leon, qui a imité le style de sa mère dans une robe rouge avec un buste en cône aux Grammy Awards 2023.