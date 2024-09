Irina Shayk portait une robe noire transparente signée Alberta Ferretti à la MFW

Irina Shayk a officiellement atterri à Milan pour la Fashion Week, et même si elle est occupée à défiler sur les podiums italiens pendant la journée, elle parvient également à assister à des événements glamour en soirée. Le mannequin s’est présenté à Vogue ItalieLe 18 septembre, elle fêtera son 60e anniversaire en portant la chemise de nuit transparente la plus romantique d’Alberta Ferretti.

Cette même robe a fait ses débuts sur le podium la veille. C’est de la fast fashion, non ? Même si Shayk n’a pas réellement défilé pour Ferretti cette saison, cela ne l’a pas empêchée d’être la première personne à arborer la robe transparente dans la vraie vie.

La chemise de nuit romantique en dentelle d’Irina

Shayk a rejoint d’innombrables autres célébrités de la mode en portant des tenues transparentes, l’une des plus grandes tendances en matière de tenues de soirée en ce moment (coucou Florence Pugh, Olivia Wilde et Dakota Johnson). Et le mannequin a réussi sa version sans effort. La chemise de nuit de Shayk – ou Look #42 comme on l’appelait dans les coulisses – a défilé sur le podium du défilé printemps/été 2025 le 17 septembre.

Rachpoot/Bauer-Griffin/Getty Images

La robe était ornée de délicats détails en dentelle le long de l’encolure et d’une jupe plissée fluide. L’ensemble était pratiquement transparent, donc Shayk portait une paire de slips noirs en dessous pour éviter de tout dévoiler.

Alena Zakirova/WireImage/Getty Images

Elle a également partagé un carrousel de photos sur son Instagram sur un fil d’actualité qui disait : « Milan jusqu’à présent. » Dans ce fil, elle a partagé quelques BTS des derniers jours, y compris un gros plan de sa coiffure et de son maquillage pour le Vogue Italie événement. Shayk a opté pour un visage propre et frais avec un maquillage des yeux minimal. Le point focal principal ici était une superbe nuance de rouge à lèvres brun brûlé.

Quelques heures plus tard seulement, Shayk était de retour sur le podium chez Max Mara dans un look radicalement différent.

MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images

Elle a participé au défilé vêtue d’un haut noir à col licou rentré dans une jupe longue blanche avec une fente centrale spectaculaire.

Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Ses cheveux étaient lissés en arrière à la perfection et son maquillage était à peine perceptible. Mais je suppose que c’est la magie d’un mannequin comme Shayk, n’est-ce pas ? Elle peut se transformer en un clin d’œil.