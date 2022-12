Irina Shayk et sa fille Lea se regroupent lors d’une promenade à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Irina Cheikh, 36 ans, ressemblait à une maman occupée lors de sa dernière sortie à New York, NY. Le mannequin a été rejoint par son adorable fille Léa5 ans, avec qui elle partage Bradley Cooper, et lui a tenu la main alors qu’ils marchaient sur le trottoir par temps froid. Elle portait une longue doudoune noire Burberry, un jean bleu évasé et des bottes noires, tandis que Lea portait un manteau vert olive sur une robe à carreaux, des collants et des bottes floues bleues.

Irina a également accessoirisé avec des lunettes de soleil et tenait un sac à main noir ainsi qu’un sac à dos rose qui appartenait très probablement à Lea. Lea a complété son look avec un bonnet en tricot rouge avec une boule de peluche noire en haut. Le couple avait l’air détendu et heureux alors qu’ils traversaient la Big Apple.

La dernière sortie d’Irina et Lea survient juste un jour après que Bradley a également été aperçu avec sa fille unique. Ils étaient également de sortie à New York et l’acteur portait une doudoune bleu foncé, un pantalon gris et des baskets grises, noires et bleues. Lea a porté le même manteau vert olive et les mêmes bottes bleues qu’elle portait avec sa mère et un pantalon rouge. Bradley a ajouté un bonnet en tricot noir et des lunettes de soleil alors qu’il portait le sac à dos rose de Lea sur son dos et Lea portait un bonnet en tricot turquoise.

Les sorties séparées d’Irina et Bradley avec Lea n’ont rien changé aux rumeurs selon lesquelles les ex se seraient récemment réconciliés. “Bradley est très protecteur de sa vie privée en ce qui concerne Irina, donc le fait qu’ils soient si publics est très important”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie en novembre.

L’ancien petit ami et sa petite amie ont été aperçus lors de nombreuses sorties en famille avec Lea depuis leur séparation en 2019 et sont restés amis l’un avec l’autre. Un rapport publié en septembre a également révélé qu’ils envisageaient de “se remettre ensemble” et envisageaient même d’avoir un autre enfant. “Les deux [Bradley and Irina] ne sont devenus sérieux avec personne d’autre et ils sont tous les deux dans l’idée d’avoir un enfant », a déclaré un initié Page 6 après qu’ils auraient récemment passé des vacances tropicales ensemble.

