Irina Shayk défend la robe de tête des Lions qu’elle portait avec Kylie Jenner – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Griffes dehors ! Irina Cheikh a âprement combattu la critique d’un de ses looks lors de la Fashion Week Haute Couture de Paris. La maison de couture Schiaparelli a fait face à un contrecoup majeur après avoir lancé une robe qui comportait une réplique effroyablement réaliste d’une tête de lion sur le devant. Une version de la robe, qu’Irina a modelée sur le podium, a également été portée par Kylie Jenneravant le spectacle du 23 janvier 2023.

Bien que le faux lion soit entièrement fait de tissu, de peinture à base de résine et de mousse, les gens étaient toujours en colère. Beaucoup ont affirmé que la robe de colonne en velours noir et l’imitation de la taxidermie glorifiaient toujours le braconnage et les peaux, malgré l’absence de cruauté.

Mais Irina s’est assurée de défendre les créateurs derrière la pièce dans une publication Instagram du 23 janvier 2023. “Je soutiens ces incroyables artistes qui ont travaillé sans relâche, avec leurs mains, en utilisant de la laine, de la soie et de la mousse, pour sculpter ce Lion brodé et l’image de la fierté”, a écrit la mère modèle.

« Une image que @schiaparelli invoque en explorant les thèmes de la force. Je suis honorée d’avoir été appelée également à prêter mon art de femme à cela. Elle a tagué le directeur créatif de la maison de couture Daniel Rosenberry dans l’hommage.

Son carrousel de photos montrait l’équipe de designers et de couturiers qui ont travaillé d’innombrables heures sur la robe. Le message présentait également des croquis conceptuels de la robe, ainsi que des clichés des coulisses des essayages et des détails en gros plan de ses chaussures, qui ressemblaient à des pieds sombres avec des ongles dorés.

Schiaparelli a également défendu sa conception en ligne, notant “aucun animal n’a été blessé lors de la création de ce look”. La pièce était “en mousse sculptée à la main [and] fausse fourrure de laine et de soie, et peinte à la main pour avoir l’air aussi réaliste que possible, célébrant la gloire du monde naturel.

Modèle / activiste animalier Christie Brinkley était l’un des nombreux détracteurs de la robe, décrivant le look comme “écœurant” et une “fausse patte de mode” dans un commentaire Instagram rapporté par Newsweek. Elle a partagé: “On dirait que les modèles ont ramassé le tapis des chasseurs cruels et les ont enroulés autour de la tête coupée pour être considérés comme une chose élégante de beauté … les peaux sont un symbole de la cruauté et de l’ignorance de l’homme.”

