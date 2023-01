Irina Shayk défend la robe à tête de lion controversée, Kylie Jenner fait à nouveau face à des critiques pour un collier en forme de nœud coulant

Irina Shayk s’exprime en faveur des créateurs derrière la robe à tête de lion controversée de Schiaparelli suite au contrecoup auquel Kylie Jenner a été confrontée après avoir fait basculer le look lundi.

La star de télé-réalité de 25 ans a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux lorsqu’elle portait la robe bustier en velours noir qui comportait une énorme tête de lion brodée attachée à l’encolure lors du défilé printemps 2023 de Schiaparelli à la Fashion Week de Paris. Shayk, 37 ans, a modelé une robe presque identique lorsqu’elle s’est pavanée sur la piste plus tard pendant le spectacle.

“Je soutiens ces artistes incroyables qui ont travaillé sans relâche, avec leurs mains, en utilisant de la laine, de la soie et de la mousse, pour sculpter ce Lion brodé, et l’image de la fierté, une image que @schiaparelli invoque tout en explorant les thèmes de la force”, a déclaré l’artiste d’origine russe. a écrit le mannequin dans la légende d’un post Instagram qu’elle a partagé mardi.

“Je suis honorée d’avoir également été appelée à prêter mon art de femme à cela”, a-t-elle ajouté avec un emoji au cœur noir, en identifiant le directeur créatif de Schiaparelli, Daniel Roseberry.

Le message de Shayk comportait un diaporama d’images dans lesquelles elle a été vue portant la robe sur le podium, dans les essayages et les coulisses, ainsi qu’un dessin du design et un cliché des escarpins à bout doré signature de Schiaparelli.

Selon la page Instagram du créateur, la tête d’animal a été créée à partir de “mousse sculptée à la main, de laine et de fausse fourrure en soie, et peinte à la main pour être aussi réaliste que possible, célébrant la gloire du monde naturel”.

La maison de couture a souligné: “AUCUN ANIMAL N’A ÉTÉ BLESSÉ EN CRÉANT CE LOOK.”

La robe à tête de lion faisait partie de la collection “Inferno Couture” de Schiaparelli, qui comprenait également des ensembles offrant des répliques réalistes d’un léopard des neiges et d’un loup.

Naomi Campbell a été photographiée marchant sur la piste dans un trench-coat noir à fourrure avec une tête de loup sur son épaule. Shalom Harlow portait une robe à imprimé léopard avec une tête de léopard des neiges cousue dans le corsage.

Dans un autre post Instagram, la maison de couture a écrit : “Le léopard, le lion et la louve — représentant la luxure, la fierté et l’avarice dans l’allégorie emblématique de Dante — en mousse sculptée à la main, résine, laine et fausse fourrure en soie, peints à la main pour avoir l’air aussi réaliste que possible.”

Schiaparelli a réitéré, “AUCUN ANIMAL N’A ÉTÉ BLESSÉ EN CRÉANT CE LOOK.”

Cependant, certains utilisateurs de médias sociaux ont condamné les dessins, affirmant que les têtes d’animaux pourraient promouvoir la chasse au trophée.

Un utilisateur a écrit sur Instagram : “La seule chose que cela glorifie, c’est le meurtre de ces animaux, même si c’est faux. Le lion, le guépard et le loup semblent littéralement censés avoir l’air d’avoir été tués et utilisés pour les vêtements. . En quoi cela célèbre-t-il la gloire du monde naturel. Donnez-lui un sens.

Un autre a exprimé sa consternation en écrivant : “Désolé, mais c’est un non pour moi. Que ce soit faux ou non, cela encourage la cruauté envers les animaux”, tandis qu’un commentaire supplémentaire disait : “Célébrez la gloire du monde naturel ???? C’est tellement faux. Vous faites la promotion de la violence envers les animaux et soutenez la chasse aux trophées et le braconnage.

Jenner a partagé son look sur Instagram et a remercié Schiaparelli et Roseberry. “LA BELLE ET LA BÊTE. merci @danielroseberry et @schiaparelli pour cette matinée si spéciale. wow j’ai adoré porter cette création en faux art fabriquée à la main avec des matériaux artificiels. magnifique, magnifique”, a écrit Jenner à côté d’une série de photos.

Cependant, certains de ses partisans ont critiqué sa décision de modéliser le design, commentant: “Il y a des moments où vous dites simplement non. C’était l’un d’entre eux.”

Une autre personne a écrit : “L’une de vos pires erreurs de mode de tous les temps.”

La publication Instagram de Shayk a également été critiquée. Un fan a écrit : “Irina, désolée, mais peu importe ce que vous dites, cela encourage toujours la chasse aux trophées d’animaux. Un grand NON.”

Un autre a déclaré : “Mettre beaucoup de travail et d’efforts dans la création de quelque chose n’en fait pas la bonne chose en soi. En tant que designer, en tant que modèle, en tant que photographe influent… vous avez une certaine responsabilité.”

“Je comprends que les animaux ne sont pas réels, n’ont pas été tués mais créés. Pourtant, c’est une référence visuelle à la chasse au trophée. Que ce soit sciemment ou non, la campagne envoie un message très préjudiciable au monde. Celui qui définit les animaux sans vie et morts comme un luxe. Probablement motivé par les meilleures intentions, cela en fait toujours une très mauvaise idée. Pourquoi ne pas accepter la réaction des gens qui se soucient du monde naturel et se battent pour la vie tous les jours ? »

Cependant, l’organisation à but non lucratif de défense des animaux PETA a défendu les conceptions de Schiaparelli dans une déclaration à Vanity Fair.

“Ces têtes d’animaux en trois dimensions fabuleusement innovantes montrent que là où il y a une volonté, il y a un moyen. Nous encourageons tout le monde à s’en tenir à des conceptions 100% sans cruauté qui mettent en valeur l’ingéniosité humaine et préviennent la souffrance des animaux”, indique le communiqué.

Pendant ce temps, Jenner a de nouveau été critiqué quelques heures plus tard pour avoir revêtu un autre look controversé. Le magnat de Kylie Cosmetics a été photographié alors qu’il portait le collier en forme de nœud coulant de Givenchy, qui a été fortement critiqué lors de ses débuts en octobre 2021.

L’accessoire a été présenté sur le podium dans le cadre de la collection printemps-été 2022 de Givenchy lors de son défilé à la Fashion Week de Paris. Il a rapidement établi des comparaisons avec le scandale du “noose hoodie” de Burberry en 2019. Burberry a présenté des excuses après avoir lancé un sweat à capuche avec des cordons en forme de nœud coulant lors de la Fashion Week de Londres.

Le site Web de mode Diet Prada a publié une comparaison côte à côte du sweat à capuche avec nœud coulant et du collier nœud coulant, en écrivant : “On pourrait penser que l’industrie aurait appris à ne pas mettre des choses qui ressemblent à des nœuds coulants autour du cou d’un mannequin après tout le nœud coulant de @Burberry débâcle du sweat à capuche en 2019… Ce collier @givenchyofficial qui vient de défiler se rapproche dangereusement de ce même territoire. On se demande vraiment comment personne ne l’a remarqué, mais hélas… l’histoire se répète.

Lundi, Jenner a partagé photos sur Instagram dans laquelle elle a été vue portant le collier Givenchy, qu’elle a associé à une robe moulante bleu vif et des bottes roses scintillantes.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement critiqué le choix de la mode. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Kylie Jenner portant un collier à nœud coulant est dégoûtant, cette femme n’a aucune honte, choisit-elle ses tenues exprès en sachant très bien qu’elles créeront la controverse ?”

Un représentant de Jenner n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.