Irina Shayk attrape les fesses de l’ex Bradley Coopers lors d’une promenade sur PDA à New York – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Revenir sur? Irina Cheikh et ex Bradley Cooper Le lundi 7 novembre, ils avaient l’air très sympathiques à New York. Le couple intermittent a presque confirmé qu’ils avaient ravivé leur romance lorsqu’ils ont été vus lors d’une promenade de chiens remplie de PDA autour de la Big Apple, illustrée ici.

Le mannequin et l’acteur avaient l’air d’avoir repris là où ils s’étaient arrêtés, restant proches pendant leur promenade décontractée. Irina a enroulé son bras autour de son autre moitié et lui a même donné une petite tape sur les fesses pendant la sortie. La UN L’étoile est née Le cinéaste ressemblait au chef de la meute, tenant les deux cabots de la famille par leurs laisses.

Emmitouflé pour le froid automnal, le mannequin d’origine russe portait un jean décontracté avec un manteau noir et un tee-shirt blanc. Elle avait les cheveux noirs lâchés et portait une paire de lunettes de soleil enveloppantes. Pendant ce temps, Bradley portait un tee-shirt noir et une veste bleue avec un denim foncé. Ses cheveux étaient un peu hirsutes et il avait un soupçon de barbe.

Irina et Bradley ont initialement déclenché des rapports de retrouvailles après avoir été vus ensemble à Halloween avec leur fille Léa, cinq. Quelques jours plus tard, Irina a partagé des photos Instagram où elle s’est assise sur les genoux de ce même ours tout en enfilant un très sexy Betty Page tenue. Donnant à l’ensemble de photos une légende impertinente, elle a écrit : « Supportez-moi.

Les fans ont commencé à penser qu’Irina et Bradley étaient de retour ensemble après avoir partagé des vacances aux Bahamas ensemble cet été. Après, les initiés avec Page 6 a rapporté que le couple envisageait d’avoir plus d’enfants. “C’était une vraie escapade en famille et ils envisagent de se remettre ensemble”, a déclaré la source à propos du voyage, ajoutant qu’Irina “aimerais que sa fille ait un frère”.

Le duo a été lié pour la première fois en 2015 et est devenu public l’année suivante. Leur fille est née en 2017, mais le couple a décidé de se séparer en 2019. Depuis, ils sont l’image d’ex amicaux, souvent vus en coparentalité avec leur fille. Dans une interview de 2021 avec ElleIrina a qualifié son ex de “papa incroyable”.

Les deux stars ont plongé dans le bassin de rencontres après la relation. Selon la rumeur, Bradley serait sorti avec Hillary Clinton confidente Huma Abedin plus tôt cette année. Irina, quant à elle, aurait eu une brève aventure avec Kayne West après sa séparation de Kim Kardashian en 2021.