MOSCOU – Irina A. Antonova, une historienne de l’art qui a dirigé le Musée des beaux-arts Pouchkine de Moscou pendant plus d’un demi-siècle, l’a utilisée pour apporter la culture extérieure à des citoyens soviétiques isolés et en a fait une institution culturelle majeure, est décédée à Moscou le Mardi. Elle avait 98 ans. La cause était une insuffisance cardiaque compliquée par une infection à coronavirus, le musée m’a dit. Mme Antonova a dirigé le musée à travers les politiques culturelles isolationnistes et rigides de l’Union soviétique et dans la période qui a suivi la chute du communisme. Au cours des dernières années, elle l’a étendu aux bâtiments adjacents – provoquant parfois la colère de leurs locataires – pour accueillir des expositions en plein essor. Dès le début, Mme Antonova a utilisé son énergie inépuisable pour tisser des liens avec les plus grands musées du monde. Elle a ramené la Joconde de Léonard de Vinci du Louvre en 1974. Des centaines de milliers de personnes faisaient la queue pour la voir, les seules files d’attente dont le gouvernement soviétique était fier à l’époque. Beaucoup savaient qu’avec la fermeture des frontières du pays, ce serait peut-être la seule opportunité de voir l’œuvre célèbre de leur vivant.

Les expositions de 100 peintures du Metropolitan Museum of Art de New York et des trésors de Toutankhamon ont encore ouvert le monde au peuple soviétique.

Le musée Pouchkine sur la montre de Mme Antonova a également exposé des œuvres abstraites et avant-gardistes d’artistes russes et internationaux. C’était généralement inimaginable dans un pays où une exposition d’art non officielle avait autrefois été interrompue à l’aide d’un bulldozer, et dont le chef Nikita Khrouchtchev, en visitant une exposition de nouvel art soviétique en 1962, a crié que certaines peintures abstraites avaient été faites avec un » queue d’âne »et que même son petit-fils pourrait faire mieux.