La cause était une insuffisance cardiovasculaire aiguë compliquée par le nouveau coronavirus, selon un Annonce à travers son ancienne maison professionnelle, anciennement le Musée national des beaux-arts Pouchkine.

Mme Antonova a rejoint Pouchkine après avoir obtenu son diplôme en 1945, un mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Spécialiste de la Renaissance italienne, elle devient réalisatrice en 1961 et y reste jusqu’en 2013, date à laquelle elle assume le titre de présidente. Dans la presse internationale, elle était souvent décrite comme une grande dame de la vie culturelle russe.

« Le communisme est tombé, l’Union soviétique s’est effondrée, mais certaines choses à Moscou ne changent jamais », a déclaré un journaliste du New York Times observé en 2002 . « Au Musée national des beaux-arts Pouchkine, Irina A. Antonova est toujours la directrice. »

Elle décrit les premières années de son service comme « une période terriblement triste », lorsque tout le musée a été chargé d’exposer des cadeaux au dirigeant soviétique Joseph Staline. Sous Staline, et des années après sa mort en 1953, les œuvres d’art officiellement approuvées ont mis l’accent sur une glorification socialiste-réaliste du prolétariat héroïque. Bon nombre des entreprises les plus réputées du musée ont été envoyées au stockage.

«Nous n’avons pas été autorisés à exposer ce que nous avions dans nos collections pendant tant d’années», Mme Antonova Raconté la publication allemande Der Spiegel en 2012. « Renoir, Matisse, Picasso et Cézanne étaient considérés comme des artistes formalistes et bourgeois. »

Par une détermination sans faille, Mme Antonova a contribué à faire revivre les œuvres de ces artistes et d’autres, tels que Marc Chagall et Wassily Kandinsky, qui étaient considérés comme des traîtres parce qu’ils avaient quitté l’Union soviétique pour l’Occident.

La même année, elle a organisé le transport de la Joconde de Léonard de Vinci du Louvre à Paris à Moscou et exposée derrière une vitre pare-balles dans Pouchkine – l’un des nombreux échanges célèbres qu’elle a orchestrés pendant la guerre froide.

En collaboration avec le Centre Pompidou, également à Paris, elle organise une exposition inédite, «Moscou-Paris» en 1981, mettant en vedette des œuvres de Chagall et Kandinsky, entre autres artistes russes et français. D’autres administrateurs de musées soviétiques se sont opposés à une telle idée.

« Le directeur de la galerie nationale Tretiakov a déclaré: » À propos de mon cadavre « », déclare Mme Antonova. dit au Los Angeles Times en 2003. « J’ai dit que nous organiserions cette exposition et que nous n’avons pas besoin d’un corps. » À l’ouverture de l’exposition, a-t-elle déclaré, «les gens ont afflué ici pour voir leurs propres artistes, notre propre art national, ce qui lui était refusé pendant des décennies».

Une autre catégorie d’œuvres d’art qui ont passé des décennies entreposées à Pouchkine et dans d’autres sites de stockage – bien que pour des raisons différentes – étaient les milliers d’œuvres d’art apportées d’Allemagne par l’armée soviétique dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des années, les responsables soviétiques et les administrateurs de musée, dont Mme Antonova, ont nié connaître leur existence.

Dans les années 1990, lorsque «l’art du trophée» a été dévoilé et finalement exposé – suscitant les protestations du gouvernement allemand – Mme. Antonova a fermement établi sa place en Russie. Les œuvres étaient une forme de réparation, a-t-elle soutenu, pour les innombrables œuvres que l’Allemagne avait détruites ou volées à l’Union soviétique pendant la guerre.

« Pour être clair, la question de l’art des trophées est avant tout une question éthique », a-t-elle déclaré à Der Spiegel. «Cela a à voir avec une compensation morale et pas tellement financière pour la Russie. On ne peut pas simplement envahir un pays, détruire ses musées et essayer d’éradiquer les racines de sa culture, comme l’ont fait les Allemands. C’est une leçon historique pour le monde entier. «