iRhythm Technologies reçoit un autre FDA 510(k) pour le système de surveillance AFib

iRhythm Technologies a annoncé avoir reçu une autre autorisation FDA 510(k) pour son système ZEUS (Zio ECG Utilization Software) qui fonctionne avec un portable pour surveiller les patients souffrant de fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier.

Développé en partenariat avec la filiale des sciences de la vie d’Alphabet Verily, le système ZEUS est une plate-forme qui fonctionne avec la montre Zio pour détecter la fibrillation auriculaire, caractériser la quantité de fibrillation auriculaire subie par un patient et s’intégrer au flux de travail d’un clinicien.

Selon la base de données de la FDA, le système ZEUS a reçu plusieurs autorisations, y compris un 510(k) depuis l’année derniere. Verily a également reçu le feu vert pour le portable, également appelé montre d’étude avec moniteur de pouls irrégulier.

Mark Day, directeur de la technologie d’iRhythm, a déclaré MobiHealthActualités la dernière autorisation concerne un algorithme qui offre un contexte sur la quantité de fibrillation auriculaire ressentie par le patient au fil du temps.

“Cette autorisation 510(k) pour le système ZEUS d’iRhythm étend notre portée d’algorithmes autorisés basés sur l’IA en se concentrant sur les signaux basés sur l’ECG pour intégrer désormais également le type de PPG [photoplethysmography] bio-signaux communs aux appareils portables », a-t-il écrit dans un e-mail.

Le système ZEUS n’est pas encore disponible dans le commerce, mais iRhythm a déclaré qu’il prévoyait une mise sur le marché limitée en 2023.

LA GRANDE TENDANCE

iRhythm et Verily ont commencé leur partenariat axé sur les outils de détection et de gestion de l’AFib en 2019. Verily s’est engagé dans d’autres collaborations, notamment un partenariat avec le géant des cosmétiques L’Oréal axé sur les soins et la recherche de la peau, et un accord avec la clinique Mayo pour créer un outil d’aide à la décision clinique.

Fondée en 2006, iRhythm est devenu public dans une introduction en bourse de 107 millions de dollars en 2016.

Pendant ce temps, les géants de la technologie se sont également lancés dans la détection et le suivi de la fibrillation auriculaire portable. Apple récemment a reçu l’autorisation de la FDA pour une fonction d’historique AFib avec son watchOS 9, qui permet aux utilisateurs de suivre quand leur rythme cardiaque montre des signes d’AFib et quels autres facteurs peuvent y contribuer, comme le sommeil, la consommation d’alcool et l’exercice.

En avril, Fitbit a annoncé avoir reçu le feu vert pour son Algorithme de détection AFib basé sur PPG qui évalue le rythme cardiaque lorsqu’une personne dort ou ne bouge pas.

ENREGISTREMENT

“Notre partenariat avec iRhythm fait progresser notre mission commune de fournir des soins plus efficaces aux patients atteints de fibrillation auriculaire”, a déclaré le Dr Jessica Mega, directrice médicale et scientifique et cofondatrice de Verily, dans un communiqué.

“L’industrie est mûre pour un portable de qualité clinique non seulement pour améliorer la façon dont nous surveillons la santé cardiovasculaire, mais aussi pour développer des interventions de santé de précision qui pourraient finalement prévenir des événements cardiaques plus graves avant qu’ils ne surviennent.”