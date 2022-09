Irene Papas, actrice grecque d''Antigone' à 'Zorba', décède à 96 ans

Irene Papas, une actrice grecque aux yeux en amande fascinants qui a incarné des rôles d’héroïsme et de dignité tragique dans des films tels que “Zorba le Grec” et “Les Canons de Navarone”, et a été acclamée par la critique dans des drames grecs classiques tels que “Electra” et “Antigone”. ,” est mort. Elle avait 96 ans. La mort a été annoncée le 14 septembre dans une déclaration de la ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni, qui a qualifié Mme Papas de « majestueuse, majestueuse, dynamique… une star internationale qui rayonnait de la grécité ». La déclaration n’a pas précisé quand ni où elle est décédée. Aucune cause n’a été donnée. Mme Papas présentait des symptômes de la maladie d’Alzheimer depuis près de cinq ans, selon les médias grecs.

Mme Papas (parfois orthographiée Pappas) est apparue dans plus de 70 films et productions scéniques en Italie, en France et aux États-Unis au cours d’une carrière de cinq décennies. Elle a été saluée par les admirateurs comme une ambassadrice de la culture grecque et des valeurs universelles pour ses interprétations puissantes de pièces anciennes.

Elle faisait également partie d’une génération d’artistes et d’intellectuels grecs contraints à l’exil pendant le régime de la junte militaire du pays de 1967 à 1974. Elle a vécu dans des hôtels à Rome et dans d’autres villes, rejoignant d’autres stars grecques telles que le compositeur “Zorba” Mikis Theodorakis. dénoncer le régime d’Athènes.

En 1969, “Z”, un film oscarisé du réalisateur d’origine grecque Costa-Gavras, Mme Papas a joué la veuve d’un politicien grec tué par les autorités de droite. Le film était basé sur l’assassinat en 1963 d’un militant politique grec de gauche Grigoris Lambrakis.

Costa-Gavras et l’art de la provocation

Le film semble se terminer en triomphe avec les tueurs exposés et le gouvernement voué à l’effondrement. Mais lorsque le personnage de Mme Papas a reçu la nouvelle, elle ne regarde que la mer dans la souffrance et le désespoir, sachant qu’aucune véritable victoire n’a été remportée.

Dans sa carrière aussi, elle s’est souvent présentée comme une outsider et une pragmatique. Elle a parlé d’être épuisée par la compétition pour les rôles et d’avoir été choisie à plusieurs reprises dans des rôles qui tentaient d’exploiter ses yeux expressifs et son visage à la mâchoire forte, certains critiques l’ont comparé aux idéaux de beauté de la Grèce antique.

Elle parlait franchement en public sur des sujets tels que la politique et l’art, mais reconnaissait qu’elle obéissait souvent docilement à ses réalisateurs sur le plateau ou sur scène.

«Parfois, je pense que je devrais simplement arrêter de jouer», a-t-elle déclaré au critique de cinéma Roger Ebert en 1969. «Une personne devrait changer de profession de temps en temps. Je continue à répéter mes mêmes compétences film après film. Mon esprit est si plongé dans les rires et les larmes.

Mme Papas est apparue dans plusieurs films grecs à partir de la fin des années 1940. Un voyage aux États-Unis en 1954 l’a amenée à l’attention du réalisateur Elia Kazan, dont le dernier film, “On the Waterfront”, mettait en vedette Marlon Brando. (Mme Papas a déclaré plus tard qu’elle et Brando partageaient une histoire d’amour de plusieurs décennies.)

Mme Papas a décroché un contrat de sept ans avec MGM. Cela n’a conduit qu’à un seul film, “Tribute to a Bad Man” (1956), un western mettant en vedette James Cagney. La percée de Mme Papas à Hollywood est venue avec “The Guns of Navarone” (1961), dans lequel elle joue un partisan grec endurci qui rejoint une mission pour détruire une puissante forteresse nazie sur une île grecque.

Dans une scène mémorable, les hommes en mission (incarnés par des stars comme Anthony Quinn, Gregory Peck et David Niven) hésitent à tuer une femme découverte comme étant une transfuge. Le personnage de Mme Papas appuie sur la gâchette, montrant qu’elle est aussi dure que les hommes et redorant l’image des villageoises grecques comme inébranlables et capables de prendre les choses en main.

Une autre facette de la vie de village pour les femmes a été dépeinte dans « Zorba le Grec » (1964) du cinéaste chypriote grec Michael Cacoyannis, que Mme Papas a décrit comme son collaborateur artistique préféré. Mme Papas a joué un rôle en contraste frappant avec le Zorba diabolique de Quinn: une veuve qui est tuée par des villageois en Crète pour se venger du suicide apparent d’un jeune homme qui l’aimait. La fière femme s’est soudainement transformée en une personne traquée et piégée par ses propres voisins.

Certaines des œuvres les plus célèbres de Mme Papas, cependant, concernaient des adaptations cinématographiques de drames grecs anciens, notamment “Antigone” de George Tzavellas (1961) et deux fois en travaillant avec Cacoyannis sur “Electra” (1962) et en jouant Helen dans “The Trojan Women” en 1971 avec les co-stars Katharine Hepburn et Vanessa Redgrave.

“Sa beauté sombre, sans âge, presque masculine donne une réelle dimension au rôle de la femme qui était autrefois la plus belle du monde”, a écrit le critique Vincent Canby à propos de Mme Papas dans une critique du New York Times sur “The Trojan Women”.

Dans “Iphigenia” en 1977, le réalisateur Cacoyannis a placé Mme Papas devant des répliques d’anciennes sculptures helléniques de femmes qui ressemblaient à son profil.

Mme Papas a déclaré qu’elle avait essayé de regarder les drames grecs anciens à travers une lentille moderne, comme “Antigone”, l’histoire tragique de Sophocle d’une femme qui lutte contre le roi pour permettre à son frère un enterrement honorable.

“Alors l’héroïne, c’est quelqu’un qui représente une idée et c’est comme dans les temps modernes un révolutionnaire”, disait-elle en 1968, “un partisan, quelqu’un qui va contre quelque chose qui est fasciste, tyrannique et tout ça”.

Mme Papas est née Eirini Lelekou le 3 septembre 1926 à Chiliomodi, en Grèce, un village près de Corinthe, où sa mère était institutrice et son père enseignait le théâtre classique.

La famille a déménagé à Athènes quand elle était jeune, l’inscrivant à l’École royale d’art dramatique – réussissant à poursuivre ses études pendant les années d’occupation nazie dans la capitale grecque pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme en 1948, Mme Papas a commencé à travailler dans des films et des productions théâtrales grecques.

Au fil des décennies, ses rôles au cinéma comprenaient un travail avec Kirk Douglas dans l’histoire de la mafia “The Brotherhood” en 1968; face à Richard Burton dans le rôle de Catherine d’Aragon dans “Anne des mille jours” (1969) ; et à nouveau avec Quinn dans “Le Lion du désert” (1980), qui se déroule pendant les guerres coloniales de l’Italie en Libye dans les années 1920 et 1930. Mme Papas a également travaillé sur de nombreux films en italien.

En 2001, elle est apparue comme la mère d’un fils trahi dans “Captain Corelli’s Mandolin” aux côtés de Nicolas Cage et Penélope Cruz. Son dernier rôle à l’écran était dans “A Talking Picture” de Manoel de Oliveira en 2003, jouant une actrice choyée lors d’un voyage en mer avec comme co-stars Catherine Deneuve et John Malkovich.

«Cette grande tragédienne», de Oliveira a appelé Mme Papas. “Elle est l’image de la Grèce de tous les temps… la mère de la civilisation occidentale.”

Mme Papas est apparue sur la scène new-yorkaise dans des rôles tels que “Iphigenia in Aulis” en 1968 et “Medea” en 1973. Elle a également trouvé l’inspiration dans le chant, allant d’un album de chansons de Theodorakis publié par RCA en 1969 à des chants de fond en 1972 pour le groupe de rock grec Aphrodite’s Child.

Elle s’est mariée deux fois : avec l’acteur Alkis Papas de 1947 à 1951 et brièvement, en 1957, avec le producteur José Kohn. La déclaration du ministère grec de la Culture a déclaré qu’elle n’avait aucun survivant immédiat.

En 2004, après la mort de Brando, Mme Papas l’a appelé “la grande passion de ma vie” bien qu’elle ait gardé l’affaire hors de vue du public pendant des décennies. Ses récompenses incluent le Lion d’or à la Biennale de Venise 2009 pour l’ensemble de son œuvre.