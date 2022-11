Irene Gakwa a disparu il y a 8 mois, la famille frustrée par un nouveau retard

Un procès pénal impliquant le petit ami d’une femme disparue du Wyoming a été reporté à l’année prochaine, laissant sa famille frustrée par le deuxième retard dans l’affaire en autant de mois.

Irene Gakwa a été vue pour la dernière fois par sa famille lors d’un appel vidéo le 24 février et a été portée disparue fin mars. Elle avait 32 ans à l’époque.

Son petit ami résidant, Nathan Hightman, n’a pas été inculpé de la disparition de Gakwa, mais est suspecté de crimes financiers contre elle après sa disparition. Il a été accusé de cinq crimes pour avoir prétendument transféré de l’argent de son compte bancaire, changé son mot de passe bancaire en ligne, maximisé sa carte de crédit et supprimé son compte de messagerie après sa disparition.

Les accusations faisaient suite à une perquisition au printemps dernier de la maison que Hightman partageait avec Gakwa.

Le procès préliminaire et le procès devant jury de Hightman devaient commencer respectivement en novembre et décembre, mais ont été repoussés à janvier et février. Il s’agit du deuxième changement en deux mois – la mise en état et le procès devant jury étaient initialement prévus pour septembre et octobre, mais le défenseur public de Hightman a demandé un report.

“Changer les dates ne fait que prolonger le cauchemar”, a déclaré Kennedy Wainaina, le frère de Gakwa. “Cela me fait me demander qui est la vraie victime dans cette affaire parce que Nathan Hightman semble avoir obtenu tout ce qu’il a demandé. Il peut passer les vacances avec ses proches alors qu’Irene ne le fait pas.”

LE FBI ET D’AUTRES AGENCES ONT FOUILLÉ LA MAISON DE HIGHTMAN

Depuis plus de huit mois, la famille de l’immigrée kenyane cherche des réponses sur sa disparition.

Ses parents vivent à Nairobi, la capitale kényane, tandis que ses deux frères aînés, Chris Munga et Wainaina, vivent dans la banlieue de Boise, dans l’Idaho.

La police de Gillette a qualifié Hightman de personne intéressée par sa disparition.

Dans une requête déposée la semaine dernière par le défenseur public de Hightman pour reporter l’affaire des crimes financiers, il a cité une perquisition du domicile de Hightman en octobre par diverses agences, dont le FBI. L’avocat a également demandé au juge de tenir compte de l’attention des médias autour de la disparition de Gakwa et du temps nécessaire pour déterminer un accord de plaidoyer potentiel “approprié” dans l’affaire des crimes financiers.

Wainaina a déclaré que leur famille n’avait pas reçu d’informations sur la perquisition d’octobre ou sur ce qui avait été trouvé au domicile que Hightman avait partagé avec Gakwa. La police de Gillette a renvoyé CNN à sa déclaration publiée le 13 octobre, selon laquelle les autorités exécutaient un mandat de perquisition ce jour-là parce que “l’analyse des preuves a conduit à l’élaboration d’un motif supplémentaire de retour à la résidence”.

Wainaina a déclaré que la famille avait découvert que Hightman cherchait à reporter le procès lorsqu’ils avaient appelé le bureau du procureur de Campbell pour demander une rencontre avec le procureur lors d’une audience préliminaire initialement prévue le 3 novembre.

“Mon frère et moi vivons à 800 miles de Gillette et nous avions pris congé, réservé une chambre d’hôtel et étions prêts à aller dans le Wyoming pour la conférence préparatoire”, a déclaré Wainaina. “C’est une bonne chose que j’ai appelé pour essayer d’organiser une réunion ou nous aurions fait tout le chemin pour rien.”

Selon les archives judiciaires, le procureur Nathan Henkes ne s’est pas opposé à la requête en prorogation. Christa Kosola, une assistante juridique qui a répondu au téléphone au bureau du procureur du comté de Campbell, a déclaré ne pas commenter les enquêtes en cours.

HIGHMAN FAIT FACE À 5 CRÈMES LIÉS À DES CHARGES FINANCIÈRES

Les frères de Gakwa ont signalé sa disparition au département de police de Gillette le 20 mars.

Hightman a déclaré à la police que Gakwa était rentrée chez elle une nuit fin février, avait emballé ses vêtements dans deux sacs en plastique et les avait laissés dans un SUV de couleur foncée, selon un affidavit de cause probable. Il a dit qu’il ne l’avait pas vue ni entendu parler d’elle depuis.

CNN a appelé, envoyé des SMS et envoyé des e-mails à Hightman à plusieurs reprises, mais il n’a pas répondu.

En avril, la police de Gillette a publié une déclaration le nommant “une personne d’intérêt” dans la disparition de sa petite amie, disant qu'”il ne s’est pas mis à la disposition des détectives” à la recherche de réponses.

“Nous pensons qu’il a des informations concernant la disparition d’Irene, mais il a choisi de ne pas fournir ces informations aux forces de l’ordre pour le moment”, a déclaré à CNN le détective de la police de Gillette, Dan Stroup, en août.

La police de Gillette a arrêté Hightman en mai et l’a inculpé de deux chefs d’accusation de vol, d’un chef d’accusation d’utilisation illégale d’une carte de crédit et de deux chefs d’accusation de crime contre la propriété intellectuelle pour avoir prétendument changé le mot de passe de son compte bancaire et supprimé son compte de messagerie après elle. disparition.

Entre février et mars, il a transféré près de 3 700 dollars du compte bancaire de Gakwa au sien et a dépensé 3 230 dollars supplémentaires sur sa carte de crédit, selon des documents judiciaires. Hightman a déclaré aux enquêteurs qu’il avait retiré les fonds pour la forcer à le contacter lorsqu’elle avait besoin d’argent.

Hightman, 39 ans, a plaidé non coupable des accusations financières.

LES ENQUÊTEURS PARTAGENT DES PISTES CRYPTIQUES

Lors d’une première perquisition de la maison de Hightman, les enquêteurs ont récupéré une pelle et des bottes qu’il avait achetées dans un Walmart fin février en utilisant la carte Visa de Gakwa.

Depuis sa disparition, les enquêteurs de la police de Gillette ont partagé quelques pistes énigmatiques.

En avril, ils ont publié une déclaration indiquant que Gakwa avait peut-être été emmené dans une zone rurale, un site minier ou un site pétrolier et gazier dans un véhicule de tourisme ou un VUS multisegment.

Le mois suivant, la police de Gillette a déclaré qu’elle demandait des informations sur “un fût métallique de 55 gallons, qui pourrait avoir été brûlé et/ou abandonné dans le comté”. Ils ont également déclaré qu’ils recherchaient des informations sur une Subaru Crosstrek grise ou argentée avec des plaques d’immatriculation de l’Idaho qui aurait pu pénétrer sur une propriété privée, peut-être dans une zone rurale, entre le 24 février et le 20 mars. La voiture est immatriculée à Hightman.

Les enquêteurs ont refusé de fournir des détails supplémentaires, citant des enquêtes en cours.

Wainaina a déclaré qu’il comprenait que les autorités ne pouvaient pas partager tous les détails. Mais il espère que dans les mois précédant le procès de Hightman, ils recevront directement des mises à jour des procureurs.

“Nous n’essayons pas de leur dire comment faire leur travail. Nous voulons simplement connaître des informations vitales avant de les lire dans des documents judiciaires ou dans les nouvelles”, a déclaré Wainaina. “Nous continuerons à nous battre pour ma sœur, qui n’est pas là pour se défendre, jusqu’à ce que justice soit rendue. Nous n’abandonnerons pas jusqu’au jour où nous découvrirons ce qui est arrivé à Irène.”

Pendant ce temps, un groupe de femmes de Gillette poursuit ses recherches périodiques d’indices sur la disparition de Gakwa. La prochaine recherche est prévue pour le 12 novembre.