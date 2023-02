Irene Cara, ‘Flashdance’, chanteuse de ‘Fame’, la cause du décès révélée après un décès inattendu

La cause officielle du décès de la chanteuse de “Flashdance” Irene Cara a été révélée.

Le bureau du médecin légiste du comté de Pinellas a confirmé à Fox News Digital que la cause du décès de Cara était l’hypertension et l’hypercholestérolémie, en particulier les maladies cardiovasculaires artérioscléreuses et hypertensives.

Le diabète a également été répertorié comme un facteur contributif à sa mort.

Cara est décédée en novembre de l’année dernière à son domicile de Largo, en Floride, à l’âge de 63 ans.

Une déclaration a été publiée sur son compte Twitter officiel à l’époque par son publiciste.

“C’est avec une profonde tristesse qu’au nom de sa famille, j’annonce le décès d’Irene Cara”, indique le communiqué.

“La famille d’Irene a demandé l’intimité pendant qu’elle traitait son chagrin. C’était une âme magnifiquement douée dont l’héritage vivra pour toujours à travers sa musique et ses films. Les funérailles sont en attente et un mémorial pour ses fans sera prévu à une date ultérieure”, indique le communiqué. conclu.

Le message a été signé par son publiciste, Judith A. Moose, présidente de JM Media Group.

Cara est d’abord devenue célèbre après avoir été choisie pour la comédie musicale “Fame” en 1980.

Après le film à succès, elle a été nominée pour deux Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste et la meilleure artiste vocale pop féminine.

Puis en 1983, Cara a co-écrit et chanté “Flashdance…What a Feeling” pour le film du même nom avec Jennifer Beals. La chanson est devenue un succès numéro un et a valu à Cara l’Oscar de la meilleure chanson originale, ainsi que deux Grammy Awards.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.