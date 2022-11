Irene Cara, ‘Flashdance’, chanteuse de ‘Fame’, décédée à 63 ans

Irene Cara, chanteuse primée de chansons populaires des années 80 “Fame” et “Flashdance… Quel sentiment” est mort. Elle avait 63 ans.

Une déclaration a été publiée tôt samedi matin à partir de son compte Twitter officiel au nom de son publiciste. La cause du décès est “actuellement inconnue”.

“C’est avec une profonde tristesse qu’au nom de sa famille, j’annonce le décès d’Irene Cara”, indique le communiqué.

OLIVIA NEWTON-JOHN MORT À 73 ANS

“L’actrice, chanteuse, compositrice et productrice primée aux Oscars est décédée dans sa maison de Floride. La cause de son décès est actuellement inconnue et sera publiée lorsque des informations seront disponibles.”

“La famille d’Irene a demandé l’intimité pendant qu’elle traitait son chagrin. C’était une âme magnifiquement douée dont l’héritage vivra pour toujours à travers sa musique et ses films. Les funérailles sont en attente et un mémorial pour ses fans sera prévu à une date ultérieure”, indique le communiqué. conclu.

Le message a été signé par son publiciste, Judith A. Moose, présidente de JM Media Group.

Le chanteur, auteur-compositeur et acteur oscarisé a remporté un Oscar pour “Flashdance… What a Feeling” en 1983.

OLIVIA NEWTON-JOHN RÉFLÉCHIT À LA FAÇON DONT LA CHANSON ‘PHYSICAL’ A RÉINVENTÉ SON IMAGE

Cara est devenue célèbre après avoir été choisie pour la comédie musicale “Fame” en 1980.

Suite à son travail sur “Fame”, elle a été nominée pour deux Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste et la meilleure artiste vocale pop féminine.

OLIVIA NEWTON-JOHN RAPPELLE PAR JOHN TRAVOLTA, RICHARD MARX ET D’AUTRES AMIS CÉLÉBRITÉS : ‘MY DEAREST OLIVIA’

“Flashdance… What a Feeling” a atteint le Billboard’s Hot 100 pendant 25 semaines en 1983. Il s’est classé n ° 6 pendant six semaines, selon Panneau d’affichage.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 1984, “Breakdance” a battu des records pour atteindre la 8e place du Billboard 100.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Son publiciste a partagé ses réflexions sur la mort de Cara dans une légende accompagnée de la déclaration : “C’est la pire partie absolue d’être une publiciste. Je ne peux pas croire que j’ai dû écrire cela, et encore moins publier la nouvelle. S’il vous plaît partagez vos pensées et vos souvenirs d’Irène. Je les lirai tous et je sais qu’elle sourira du ciel. Elle adorait ses fans. – JM”