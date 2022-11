Irene Cara, chanteuse de “Fame” et de “Flashdance”, décède à 63 ans

En 1984, elle a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en tant que l’un des auteurs de “Flashdance … What a Feeling”. la chanson titre de “Flashdance”, qu’elle a aussi chanté. La chanson dynamique a également valu à Mme Cara un Grammy Award en 1984 pour la meilleure performance vocale pop, féminine, et un Golden Globe pour la meilleure chanson originale.

Mme Cara, une enfant actrice, danseuse et chanteuse, était la voix derrière certaines des plus grandes chansons thématiques de films des années 1980. Elle a exécuté le morceau titre du film “Fame” (1980).

Sa mort à son domicile en Floride a été confirmée par son publiciste, Judith A. Moose, sur Twitter Samedi. Mme Moose, qui n’a pas précisé quand Mme Cara est décédée, a déclaré que sa cause de décès était “actuellement inconnue et sera publiée lorsque des informations seront disponibles”.

Mme Cara a grandi à New York et a suivi des cours de musique, de théâtre et de danse dans son enfance et aurait pu jouer du piano. à l’oreille à cinq ans . Elle a fréquenté la Professional Children’s School de Manhattan, une école pour enfants interprètes et enfants étudiant les arts.

Sa mère, Louise Escalera, était caissière et son père, Gaspar Escalera, était musicien et travaillait dans une aciérie. Les détails sur les survivants de Mme Cara n’étaient pas immédiatement disponibles.

Son rôle d’évasion était dans la comédie musicale “Fame”, où elle jouait Coco Hernandez, une élève d’une école inspirée de la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Sur la bande originale du film, Mme Cara a chanté la chanson titre, “Fame”, et un autre single, la ballade “Ici par moi-même.”

Les deux chansons ont été nominées pour un Oscar en 1981. Le film a été nominé pour plusieurs prix et “Fame” a remporté à la fois la meilleure chanson originale et la meilleure partition.

Elle a continué à jouer et à faire de la musique dans les années 1990, lorsqu’elle a été impliquée dans une bataille juridique avec sa maison de disques au sujet de ses revenus. Elle a reçu 1,5 million de dollars par un jury californien en 1993, mais Mme Cara a déclaré qu’elle était “pratiquement mise sur liste noire” par l’industrie de la musique en raison du différend, Le magazine People a rapporté en 2001.

Ces dernières années, elle a partagé des chansons de son catalogue, dont certaines qui n’avaient pas été publiées, sur son podcast“L’histoire en arrière.”

Dans un épisode de juillet 2019, elle a parlé de sa ballade “Tant que ça dure”, et a dit qu’elle avait des qualités similaires à “Out Here on My Own”, et a expliqué pourquoi elle s’est connectée aux deux chansons.

“Très nue, juste vocale et piano et une grande parole et une grande histoire dans la parole, ce sont les types de chansons auxquelles je m’identifie en tant qu’auteur-compositeur”, a déclaré Mme Cara.