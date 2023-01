Ireland Baldwin se met les seins nus pour afficher son ventre arrondi pendant sa grossesse – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Tandis que Alec Baldwin fait face à de graves accusations pour son implication dans Rouiller tir, sa fille Irlande Baldwin avance joyeusement dans sa grossesse. Le mannequin de 27 ans, qui attend son premier enfant avec son compagnon CAR, a montré son baby bump dans un cliché Instagram du 23 janvier, où elle a modelé toutes les tenues de maternité. Mais sur une photo, Ireland a décidé d’être complètement torse nu et a affiché son ventre tout en ne portant qu’un jean noir. Les tatouages ​​​​de l’Irlande sur ses bras et ses épaules étaient entièrement visibles dans le claquement de doigts.

Plus à propos

L’Irlande a modélisé tant de jolies tenues adaptées à la grossesse dans toutes les photos de selfie miroir. Elle a porté une jupe rouge et une robe à fleurs qui mettaient toutes deux en valeur sa jolie bosse. Ireland a également enfilé quelques chemises, dont une flanelle sombre qu’elle a associée à de hautes chaussettes noires. Le mannequin a légendé son message, “republiant les sélections pg-13 parce que vous aimez tous me signaler 🤘🏼.”

Ireland a annoncé sa grossesse le soir du Nouvel An en partageant une photo de son échographie. Elle a confirmé que son beau André Allen Anjos, le musicien lauréat d’un Grammy également connu sous le nom de RAC, est le père de son enfant. la mère d’Irlande, Kim Basinger69 ans, a confirmé plus tard que l’Irlande attendait une fille.

Alors que l’Irlande célèbre un moment si spécial de sa vie, son père Alec, 64 ans, fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons alors qu’il s’apprête à accueillir son premier petit-enfant. Les 30 Rocher l’acteur a été inculpé de deux chefs d’homicide involontaire coupable le 19 janvier pour la mort d’octobre 2021 Rouiller tournage qui a quitté le directeur de la photographie Halyna Hutchins mort. Les accusations portées par le procureur du premier district du Nouveau-Mexique Marie Carmack-Altwies contre Alec et l’armurier Hannah Gutierrez Reed pourrait les voir aller en prison entre 18 mois et cinq ans, selon ce que le jury décide dans l’affaire.

L’avocat d’Alec, Luc Nikas de Quinn Emanuel, a dit HollywoodLa Vie dans une déclaration selon laquelle Alec est déterminé à faire abandonner les charges. « Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire. M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage », indique le communiqué. « Il s’est fié aux professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons.

Lien connexe

Lié:

Le petit ami d’Olivia Culpo : ce qu’il faut savoir sur Christian McCaffrey et ses relations passées avec Nick Jonas et plus