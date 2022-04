Ireland Baldwin claque Amber Heard au milieu du procès de Johnny Depp: « Désastre absolu d’un être humain »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ireland Baldwin n’a pas retenu son dégoût pour Ambre Entendu alors que le procès en diffamation de l’actrice contre son ex-mari Johnny Depp fait rage devant le tribunal.

La fille de 26 ans d’Alec Baldwin s’est rendue sur Instagram pour peser sur le procès en diffamation explosif entre les ex, et elle s’est rangée du côté de Depp tout en faisant exploser Heard.

« Le truc, c’est que je connais des femmes qui sont exactement comme ça. Elles sont manipulatrices et froides et elles utilisent leur féminité même pour jouer les victimes et retourner le monde contre l’homme parce que nous vivons dans une société où c’est cool de dire que les hommes sont les pires et blah blah f—ity blah », a écrit Ireland sur son histoire Instagram à propos du tweet de quelqu’un d’autre sur le procès Heard vs Depp.

PROCÈS DEPP VS HEARD: LA COUR AJOURNÉE JUSQU’À LUNDI MATIN

L’Irlande a fait valoir que « les hommes peuvent aussi subir des abus » et a poursuivi en qualifiant Heard de « désastre absolu d’un être humain ».

« Amber Heard est une personne terrible et j’espère que Johnny retrouvera sa réputation et sa vie. Et j’espère qu’il sera dans 5 films de Pirates », a poursuivi le message d’Ireland, qui a depuis expiré de son compte.

Depp, 58 ans, poursuit Heard, 36 ans, pour 50 millions de dollars pour un éditorial qu’elle a écrit pour le Washington Post alléguant qu’elle a été victime de violence domestique. Heard n’a jamais identifié Depp directement, mais les avocats de l’acteur de « Pirates des Caraïbes » affirment que ses allégations ont eu un impact négatif sur la carrière de Depp et ses relations avec sa famille.

Les deux hommes se sont mutuellement accusés d’abus au cours du procès au cours des 10 derniers jours, mais le contre-interrogatoire par l’équipe de défense de Heard jeudi a révélé des messages texte, des photos et des preuves vidéo époustouflants – dont Heard s’est prise pendant leur relation – décrivant Depp comme un toxicomane violent.

JOHNNY DEPP V. AMBER ENTENDU : LA DÉFENSE PRÉSENTE DES PREUVES CHOQUANTES CONTRE DEPP

Depp, lors de son troisième jour à la barre, a confirmé des textes qu’il avait envoyés à son ami, Paul Bettany, datant de juin 2013, lus à haute voix par l’avocat Heard Ben Rottenborn, qui disait : « [L]et la descendons avant que nous la brûlions », et« Je vais baiser son cadavre brûlé après pour m’assurer qu’elle est morte.

Plus tard jeudi après-midi, Rottenborn a présenté un autre texte de Depp à un ami parlant du « cadavre » théorique de Heard.

Le texte indiquait que Depp espère que son « cadavre en décomposition se décompose dans le f — coffre d’une Honda Civic », un texte de 2016 de Depp à son ami, Isaac Baruch, présenté comme preuve jeudi et confirmé par Depp lu.

L’acteur s’est excusé pour les textes alors qu’il était à la barre des témoins.

Rottenborn a également évoqué une querelle infâme qu’il a eue avec Heard lors d’un vol de 2014 de Boston à Los Angeles. Les avocats de Heard ont allégué que Depp avait donné un coup de pied à Heard dans le dos de l’avion.

Depp a témoigné qu’il n’était pas ivre et qu’il n’avait pas abusé physiquement ou verbalement de son ex-femme dans l’avion après que les deux se soient disputés au sujet de ses soupçons qu’elle avait une liaison avec sa co-star James Franco, mais Rottenborn a confronté Depp avec un e-mail qu’il avait envoyé Heard le lendemain, s’excusant abondamment.

« Une fois de plus, je me retrouve dans un lieu de honte et de regret », a lu Rottenborn dans l’e-mail. « Je suis désolé. Je ne sais vraiment pas pourquoi ni ce qui s’est passé, mais je ne le referai plus jamais. Je veux aller mieux pour toi et pour moi. Je le dois. Ma maladie s’est en quelque sorte glissée et m’a attrapé. Je peux ‘ Je ne le ferai plus, je ne peux plus vivre comme ça, et je sais que tu ne peux pas non plus. »

Cinq jours plus tard, Depp a envoyé un texte à son ami Paul Bettany, que Rottenborn a lu au tribunal.

« Je vais bien arrêter le truc de l’alcool, ma chérie », a écrit Depp. « J’ai bu toute la nuit avant de prendre Amber pour s’envoler pour Los Angeles. Moche, mec.

Des preuves supplémentaires présentées contre Depp comprenaient une photo de Depp évanoui avec un récipient renversé à la main après avoir pris de la roxycodone, un audio de Heard disant à Depp de ne pas se couper le doigt et une vidéo montrant Depp donnant un coup de pied à un meuble et claquant des armoires dans ce qui semble être une cuisine.

« J’ai agressé quelques armoires, mais je n’ai pas touché Mme Heard », a déclaré Depp à propos de la vidéo, ajoutant qu' »il est possible » qu’il ait été ivre à l’époque.

Le contre-interrogatoire s’est terminé jeudi et reprendra lundi matin.

Une source proche de Depp a déclaré à Fox News Digital qu’il était « victime d’abus » et « depuis que Mme Heard a fait sa toute première fausse allégation en 2016, et continue d’être victime d’abus depuis, comme indiqué dans son témoignage. »

« Le contre-interrogatoire d’aujourd’hui par l’avocat de Mme Heard s’est avéré ne pas faire exception. L’approche agressive et, par coïncidence, « marteau-piqueur » de M. Rottenborn envers un homme qui a beaucoup souffert au cours des six dernières années prouve que les mauvais traitements infligés à Johnny vont bien au-delà du comportement grave de Mme Heard. Des textes colorés, pour lesquels Johnny s’est déjà excusé, ne correspondent pas à des actions physiques et M. Rottenborn n’a toujours pas été en mesure de relier les deux, et il ne pourra jamais le faire », a déclaré la source. .

Audrey Conklin et Rebecca Rosenberg de Fox News ont contribué à ce rapport.