IRCC ne trouve aucune faute dans la débâcle des visas du Sommet de Montréal sur le sida

Alors que le Canada est sur le point d’accueillir un sommet international majeur le mois prochain, les défenseurs mettent en garde contre une éventuelle répétition des problèmes qui ont empêché certains délégués africains d’assister à une conférence à Montréal au cours de l’été, ce qui a conduit à des allégations selon lesquelles les politiques du ministère fédéral de l’Immigration sont racistes.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune faute dans son traitement des demandes de visa pour la conférence de la Société internationale du sida en juillet dernier. Un certain nombre de délégués d’Afrique se sont vu refuser des visas ou attendaient toujours une réponse au moment où la conférence a commencé.

“L’ensemble du système est conçu pour exclure les gens”, a déclaré Madhukar Pai, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en épidémiologie translationnelle et santé mondiale à l’Université McGill à Montréal.

Le mois prochain, Montréal accueille une conférence des Nations Unies sur la perte de biodiversité, alimentant la crainte que les délégués des régions les plus touchées par le déclin des espèces soient coincés chez eux.

“Il y a quelque chose dans notre système gouvernemental qui est ce que j’appelle anti-Afrique ou anti-Noir, et cela m’inquiète beaucoup”, a déclaré Pai.

Lors de la conférence AIDS 2022 de juillet, Adeeba Kamarulzaman, présidente de l’International AIDS Society, a profité de son discours d’ouverture pour discuter des difficultés rencontrées par certains délégués qui n’étaient pas autorisés à entrer dans le pays. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

Pendant des années, Pai a assisté à des conférences où ses collègues africains ont eu plus de mal à obtenir des visas que ses pairs d’Amérique latine et d’Asie.

C’est un problème qu’il a vu lors d’événements organisés aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, et qui l’a particulièrement préoccupé ce printemps alors qu’Ottawa avait du mal à tout traiter, des demandes de statut de réfugié au renouvellement des passeports.

“Je ne sais pas si le gouvernement a vraiment appris beaucoup du fiasco de la conférence sur le sida”, a déclaré Pai.

“La colère était si palpable, d’avoir toutes ces chaises vides de délégués africains manquantes ; c’était flagrant… Je m’inquiète pour toute conférence internationale qui se tient dans n’importe quelle partie du Canada ces jours-ci.”

Le département de l’immigration ne partage pas l’inquiétude de Pai.

“IRCC utilise tous les outils disponibles à sa disposition pour faciliter le traitement de milliers de demandes de visa en peu de temps”, a déclaré le porte-parole Jeffrey MacDonald dans un communiqué écrit.

Le ministère dit qu’il a une unité des événements spéciaux qui travaille avec les hôtes de conférence pour essayer de s’assurer que les bureaux des visas à l’étranger ont une liste des personnes qui se sont inscrites à un événement. Les gens utilisent également un code spécial lorsqu’ils postulent afin que leurs candidatures soient prioritaires.

“IRCC travaille en étroite collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada et les organisateurs d’événements pour s’assurer que le processus de demande et les exigences d’immigration et d’entrée sont compris, afin que les demandes de visa soient traitées en temps opportun et que l’admission des participants puisse se dérouler sans heurts”, a écrit MacDonald.

Le ministère a laissé entendre que les personnes invitées à la conférence de cet été pourraient avoir bâclé leurs demandes.

“Attendre trop longtemps pour postuler ou omettre le code de l’événement spécial peut entraîner le non-traitement de leur candidature à temps pour le début de l’événement”, a écrit MacDonald, ajoutant que le département n’entrera pas dans les détails de l’événement de juillet. en raison de la législation sur la protection de la vie privée.

“Il y a toujours des raisons impérieuses pour lesquelles certaines personnes ne sont pas autorisées à entrer au Canada.”

Le problème est “systémique”, pas technique, selon un expert en genre et santé

Lauren Dobson-Hughes, consultante spécialisée en santé mondiale et en genre, a déclaré que le Canada et d’autres pays occidentaux doivent regarder au-delà des solutions techniques et reconnaître “un schéma beaucoup plus large” lors de ces sommets.

“Il s’agit d’un problème systémique à travers le monde, où nous avons tendance à être divisés entre les donateurs du Nord qui organisent des conférences et les pays du Sud qui vivent ces problèmes et devraient s’en approprier – et pourtant les conférences qui les concernent ne sont pas fini avec eux.”

Dobson-Hughes a rappelé les sommets de 2016 et 2019 où les délégués africains avaient des lettres d’invitation sur papier à en-tête du gouvernement du Canada, mais ne pouvaient pas obtenir de visa.

“Je ne peux pas imaginer qu’Affaires mondiales Canada soit particulièrement ravi qu’ils établissent des relations respectueuses et significatives sur une base personnelle avec des collègues en Afrique, par exemple, pour que leur propre gouvernement se retourne et leur refuse un visa”, a-t-elle déclaré.

“Je n’ai rien vu qui donne l’impression qu’ils [IRCC officials] se sont attaqués au sens du problème tel que le perçoivent particulièrement les participants africains.”

Le ministère a déclaré qu’il forme des agents pour évaluer les demandes de manière égale selon les mêmes critères.

“Dans le cadre de notre engagement envers la lutte contre le racisme, l’équité et l’inclusion, nous examinons de près ces critères sous l’angle de leur impact sur les candidats racialisés, afin de nous assurer que nos programmes et politiques sont justes, équitables et sensibles à la culture”, a écrit MacDonald. .

Le Palais des Congrès de Montréal sera le site de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique le mois prochain. (Palais des congrès de Montréal)

Dobson-Hughes espère que le Canada revoit sa politique en matière de visas dans le cadre d’une stratégie pour l’Afrique que le député Rob Oliphant doit présenter l’année prochaine.

“Il existe des solutions technologiques, mais elles ne sont bonnes que dans la mesure où elles résolvent le problème sous-jacent, qui est souvent les attitudes, les préjugés et le racisme”, a-t-elle déclaré.

Une analyse de 2018 du Globe and Mail a révélé que le Canada refuse la majorité des demandes de visa de plus d’une douzaine de pays africains.

Le problème est aggravé par la faible présence diplomatique du Canada sur le continent; beaucoup doivent parcourir des milliers de kilomètres et traverser les frontières pour soumettre des documents et faire scanner leurs empreintes digitales.

Isseu Diallo, qui dirige une association au Sénégal de personnes vivant avec le VIH, a fait une présentation virtuelle à la conférence de Montréal en juillet dernier dans le cadre d’un panel organisé par le groupe torontois Realize.

Elle a été invitée à y assister, mais a pensé que cela ne valait pas la peine de demander un visa alors que plusieurs pairs étaient déjà refusés.

“C’est la faute du gouvernement du Canada parce que quand il y a une conférence comme ça, c’est pour se rassembler. Il faut que les gens viennent pour organiser des séminaires et faire des ateliers”, a déclaré Diallo en français.

Elle s’est demandée si les responsables ne voulaient tout simplement pas que trop de personnes se rassemblent pendant la pandémie de COVID-19. “Peut-être que ce n’est pas une question de racisme; peut-être qu’il y a eu trop de demandes”, a-t-elle déclaré.

“J’étais un peu découragé, mais je me suis dit qu’il y aura peut-être un autre jour où je pourrai être à Montréal.”