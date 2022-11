Iraniens et Ukrainiens se réunissent pour une « Human Rights Drive » à Kelowna

Plus de 30 voitures et 100 personnes se sont réunies à UBCO samedi après-midi pour un rallye automobile combiné irano-ukrainien.

Surnommée la “Human Rights Drive”, les deux parties ont décidé de combiner leurs protestations, car les deux pays sont confrontés à des crises humanitaires.

Le rallye automobile irano-ukrainien appelé ‘Human Rights Drive’ a commencé en #Kelowna. Le rallye de plus de 30 voitures conduit d’UBCO à Westbank et retour @KelownaCapNews @BlackPressMedia pic.twitter.com/Mj61TCHKDa – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 12 novembre 2022

“Nous devons montrer que les Ukrainiens et les Iraniens mènent le même combat”, a déclaré Ray Taheri, organisateur de la manifestation iranienne et professeur d’ingénierie à l’UBCO. “Les frères et sœurs de ces deux pays partagent la même douleur et la même agonie, mais nous vaincrons.”

Après la première manifestation iranienne à Kelowna samedi dernier, les deux groupes ont décidé de se réunir en voiture d’UBCO à Westbank et retour pour faire prendre conscience de ce à quoi leurs pays sont confrontés dans la bataille de l’Ukraine avec la Russie et de l’Iran avec leur propre gouvernement.

« Nous avons un ennemi commun », a déclaré Kelowna Stands avec le président ukrainien Denys Storozhuk. “Ce n’est pas seulement contre les régimes, mais en général contre la dictature.”

Le gouvernement iranien a fourni des armes et des drones à la Russie qui ont détruit l’infrastructure de l’Ukraine, ont expliqué Taheri et Storozhuk à Capital News.

« Nous devons montrer notre soutien et notre solidarité pour une révolution très organique et consciente qui se déroule en Iran », a déclaré Taheri. “Les outils [dictators] avons est d’arrêter la propagation de la vérité et des faits d’information et nous voulons sensibiliser la communauté de l’Okanagan ainsi qu’une communauté plus large. Eux et nous luttons pour les droits de l’homme en Iran et en Ukraine.

Alors que l’Ukraine est en guerre contre la Russie depuis des mois, les Iraniens ont intensifié leur opposition à leur gouvernement après la mort de l’Iranienne Mahsa Amini sous l’œil de la police des mœurs religieuses du pays.

Kelowna Stands with Ukraine organise des événements à Kelowna depuis le début de la guerre et a amené des réfugiés en ville au cours des derniers mois. Avec tous les événements au fil du temps, de plus en plus de gens autour de Kelowna et de l’Okanagan ont pris conscience de ce qui se passe dans ces deux pays.

“Je pense que la seule raison pour laquelle les Ukrainiens se sont opposés à l’agression est le soutien du monde entier”, a déclaré Storozhuk. « Nous devons continuer ce soutien financièrement et en acceptant des réfugiés, et si nous ne sensibilisons pas, les gens continueront leur vie habituelle et rien ne se passera.

Le rallye automobile de samedi était le premier depuis que Kelowna Stands with Ukraine en avait organisé un en mars alors qu’ils se rendaient de Kelowna à Vernon.

“Plus d’événements, c’est mieux et c’est bien quand il s’agit de différents types d’événements”, a déclaré Storozhuk.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

IranKelownaOkanaganUkraine