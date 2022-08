‘Iranian Hulk’ humilié lors de ses débuts en boxe (VIDEO)

Le muscleman a été écrasé par un autre géant à Dubaï

Les débuts en boxe de l’Iranien Hulk ne se sont pas tout à fait déroulés comme il l’avait prévu, car le géant des médias sociaux a été facilement battu sur le ring par un autre géant – le Titan kazakh – à Dubaï dimanche.

Hulk, dont le vrai nom est Sajad Gharibi, taquine depuis longtemps une course dans les sports de combat et a été fréquemment lié à un combat avec un autre homme fort, l’Anglais Martyn Ford, mais après que ce combat s’est effondré à plusieurs reprises, il a plutôt pris un adversaire de taille similaire (mais nettement moins connu) à Djumanov Almat Bakhytovich.

Mais, à en juger par les séquences vidéo au moins, Hulk pourrait regretter cette décision. Le manque d’expérience de Hulk sur le ring était évident, car il a été battu par son ennemi kazakh – qui, selon des informations, a eu une certaine expérience des sports de combat dans le passé.

Cela montrait. Gharibi n’a eu aucune réponse à l’assaut du Titan kazakh, tournant même le dos et semblant s’éloigner à un moment donné – une retraite qui a incité l’arbitre à lui donner un moment pour se ressaisir.

Une fois le combat repris, le manque combiné de sens de la boxe de la paire s’est manifesté alors que les faneurs sauvages agités les ont incités à perdre l’équilibre et à trébucher les uns sur les autres alors qu’ils cherchaient à décrocher un coup de circuit.

Le cadre massif de Hulk était clairement un obstacle car il semblait avoir vidé son réservoir d’essence avant la fin du premier tour – et a finalement été abattu avec un crochet droit croquant après quoi l’arbitre a mis les deux hommes et ceux qui regardaient dans l’arène, sortir de leur misère collective.

Hulk iranien sort comme un champion ! Avec des airs de Muharram ! Ya Hossein ! pic.twitter.com/qODHEjLvYX — Hassan Sabbah (@OrderofAlamut) 31 juillet 2022

Que quelqu’un paye Iranien Hulk pour qu’il ne remette plus jamais les pieds dans un ring de boxe pic.twitter.com/Ip3IH4wiyc — Bols, bières, bagarres (@Bowl_Beer_Brawl) 31 juillet 2022

Ensuite, l’Iranien Hulk a présenté des excuses pour sa performance sur le ring.

“Je n’ai rien à dire mais j’ai honte et je m’excuse auprès du peuple iranien,” il a dit.

Son entraîneur a également commenté la performance de Gharibi, affirmant qu’ils n’avaient que deux semaines pour se préparer à son premier combat.

“Merci pour vos bons et mauvais messages», a-t-il déclaré, comme l’a noté The Mirror.

“Je voulais juste cinq une brève explication sur le combat. Le combat s’est déroulé avant que Sajad ne vienne me voir et qu’il ne signe le contrat. Il n’y avait aucun moyen de l’annuler à moins qu’il ne paie une grosse amende pour l’annulation.

“Nous avons eu une mauvaise situation. Sajad est venu à Téhéran pour sa formation [but] nous avons eu un problème financier, le sponsor n’a pas tenu parole. Bref, Sajad s’est entraîné avec moi pendant seulement deux semaines et je lui ai dit qu’il n’était pas prêt à se battre. Mais je devais être avec lui parce qu’il devait se battre et quelqu’un devait l’entraîner.”

Mais à en juger par ce que nous avons vu dimanche au Moyen-Orient, il semble que la carrière de boxeur de Hulk iranien aurait bien pu être condamnée dès le départ.

LIRE LA SUITE: L’Iranien Hulk menace de poursuivre en justice alors qu’il rejette les rumeurs selon lesquelles il s’est retiré du combat