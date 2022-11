Iran vs USA – Mises à jour en direct de la Coupe du monde 2022

C’est très simple pour les États-Unis mardi face à l’Iran en Coupe du monde 2022. Gagnez ou rentrez chez vous.

Trois des quatre équipes du groupe B – les États-Unis, l’Angleterre et l’Iran – sont encore en vie pour deux places en huitièmes de finale. Les scénarios sont simples.

Une victoire de l’Iran ou des États-Unis passe par l’un ou l’autre. Une victoire ou un match nul de l’Angleterre place les Three Lions en phase à élimination directe. Les Américains peuvent toujours gagner le groupe avec une victoire et une défaite de l’Angleterre contre le Pays de Galles, ou si l’Angleterre fait match nul et que les États-Unis gagnent par au moins quatre buts.

Mais pas de tableau de bord ici. Les matchs se déroulent en même temps.

Voici les plus grands moments et les meilleurs jeux de la dernière journée du groupe B.

Compositions

Le plus jeune onze de départ à #Qatar2022 jusqu’ici. 🇺🇸 Notes de programmation complètes » https://t.co/QTnkPEKnw2 #USMNT X @Visa pic.twitter.com/TaaG7eI52N — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 29 novembre 2022

Controverse croissante

Après qu’un compte de médias sociaux de la Fédération américaine de football ait brièvement affiché le drapeau iranien sans l’emblème de la République islamique, le gouvernement iranien a réagi en accusant US Soccer d’avoir retiré le nom de Dieu de son drapeau national, et la fédération iranienne de football a déclaré que son pays déposerait une plainte. avec la FIFA. Un rapport de l’Associated Press a déclaré que l’Iran menaçait également de poursuites judiciaires.

L’USSF a déclaré dimanche matin dans un communiqué qu’elle avait décidé de renoncer au drapeau officiel sur les comptes de médias sociaux pour montrer “son soutien à la femmes en Iran combattant pour les droits fondamentaux de l’homme.”

Les poteaux ont finalement été démontés et l’emblème du drapeau a été restauré. Un porte-parole américain a déclaré que l’USSF soutient toujours les manifestants en Iran, et le défenseur américain Walker Zimmerman a souligné que l’équipe se concentre sur mardi mais reste en faveur des droits des femmes.

“Je pense que c’est un groupe tellement concentré sur la tâche à accomplir, mais en même temps, nous compatissons, et nous croyons fermement aux droits des femmes et les soutenons”, a déclaré Zimmerman.