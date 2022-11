Iran vs États-Unis : préparation d’un match décisif de la Coupe du monde marqué par des tensions politiques lors d’une conférence de presse “étrange” | Nouvelles du football

L’Iran contre les États-Unis est un match crucial pour les deux équipes lors de la Coupe du monde 2022, mais la rencontre du groupe B est également entourée de problèmes politiques, avec une conférence de presse d’avant-match “très étrange” soulignant les tensions entre les nations.

Dans la préparation du match de mardi, au cours duquel l’équipe gagnante se qualifiera pour les huitièmes de finale au Qatar, la Fédération américaine de football a décidé de montrer son soutien aux femmes en Iran en n’utilisant pas le drapeau de la République islamique d’Iran sur les réseaux sociaux. .

Il y a eu des manifestations en Iran déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée en détention après avoir été arrêtée par la soi-disant police des mœurs du pays pour ne pas avoir porté correctement son foulard.

La fédération iranienne de football s’était plainte à la FIFA que les États-Unis utilisaient un drapeau iranien sans l’écriture et l’emblème islamiques qui avaient été ajoutés en 1980.

La fédération américaine a déclaré qu’elle “voulait montrer son soutien aux femmes en Iran qui luttent pour les droits humains fondamentaux”.

Les publications sur les réseaux sociaux montrent désormais le drapeau de la République islamique d’Iran, cependant, les organisateurs du Qatar ont empêché les supporters iraniens d’afficher d’anciens drapeaux ou pancartes iraniens et des T-shirts avec le slogan “Woman Life Freedom” des manifestants à la Coupe du monde. Jeux.

Les femmes ont effectivement été interdites d’assister aux matchs de football masculins en Iran au cours des 43 dernières années.

Tim Thornton, journaliste principal de Sky Sports News explique comment ce contexte a eu un impact sur les conférences de presse d’avant-match de lundi, qui mettaient en vedette l’entraîneur-chef iranien Carlos Queiroz et l’entraîneur-chef américain Gregg Berhalter et le capitaine américain Tyler Adams…

“C’était une conférence de presse très étrange à bien des égards. Il y avait un certain courant politique sous-jacent tout au long. Beaucoup de choses se passaient dans la salle, beaucoup de gens prenaient des vidéos, pas seulement des principaux protagonistes mais des journalistes autour de la salle, des photographies aussi bien.

“Il y avait aussi beaucoup d’interrogations directes. L’ordre du jour était l’interrogation sur la Fédération américaine de football et sa décision de ne pas utiliser le drapeau de la République islamique d’Iran sur les publications sur les réseaux sociaux. Gregg Berhalter, l’entraîneur américain, a été interrogé à ce sujet. Il a dit que cela n’avait rien à voir avec lui ou les joueurs, ils ne savaient pas que la Fédération américaine de football avait fait cela et qu’ils soutenaient pleinement l’Iran et son peuple, mais pour lui, l’accent était mis sur le football.

“Ensuite, il y a eu une question au capitaine américain Tyler Adams, elle est venue d’un journaliste iranien, et il lui a demandé de jouer pour un pays où il dit qu’il y a du racisme. Il a également parlé de Black Lives Matter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carlos Queiroz a déclaré que la victoire de l’Iran sur le Pays de Galles lors de la Coupe du Monde de la FIFA était un “cadeau” pour les supporters iraniens et a salué le soutien à l’intérieur du stade.



“Carlos Queiroz a également posé une question directe sur Jurgen Klinsmann [who criticised the culture of the Iran team after their win over Wales] mais en toute justice pour lui, il ne voulait pas être attiré par cela. Tout au long de la conférence de presse, les deux entraîneurs ont tenté de remettre l’accent sur le football plutôt que sur la politique.

“Quieroz a également été interrogé sur le drapeau iranien et sa réponse a été qu’il voulait faire sourire les gens avec ce match. Il a essayé de le minimiser et de se concentrer sur le football. Plus tôt dans la semaine, il a eu une altercation avec un journaliste où il parlait de politique mais il n’y avait rien de tout cela dans cette conférence de presse. Il y avait aussi beaucoup de respect entre les deux entraîneurs.

“Ils savent tous les deux qu’ils doivent gagner le match et ils y arrivent tous les deux avec un peu de forme après avoir bien joué lors de leur dernier match. Queiroz a parlé de son séjour en Amérique au début de la MLS, il a parlé des progrès de le jeu, qu’il est passé du football au football, il a parlé des performances des États-Unis lors de leurs deux premiers matchs – il pensait qu’ils avaient fait preuve de la plus grande constance dans le groupe – et il sait que ce sera un match difficile.

“Les États-Unis doivent apporter leur meilleure performance dans ce match et c’est quelque chose qu’ils ont souligné tout au long de cette conférence de presse.

“C’était un peu étrange, nous avons eu des applaudissements pour Queiroz quand il est venu à la conférence de presse du même journaliste iranien qui a posé la question à Tyler Adams, il y a eu des applaudissements à mi-chemin après quelques questions et à la fin aussi . Nous attendons le match avec impatience maintenant et j’espère que l’accent sera mis sur le football.”

Tyler Adams interrogé sur le racisme aux États-Unis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine américain Tyler Adams répond à une question difficile d’un journaliste iranien sur la discrimination aux États-Unis



Question: Tout d’abord vous dites que vous soutenez le peuple iranien mais vous prononcez mal le nom de notre pays, notre pays s’appelle l’Iran, pas ‘L’Iran’ soyons clairs. Deuxièmement, êtes-vous d’accord pour représenter un pays qui a tant de discrimination contre les Noirs dans ses propres frontières ? Nous avons vu le mouvement Black Lives Matter ces dernières années. Êtes-vous d’accord pour représenter les États-Unis alors qu’il y a tant de discrimination contre les Noirs en Amérique ?

Réponse: Mes excuses pour la mauvaise prononciation de votre pays. Cela étant dit, il y a de la discrimination partout où vous allez. Une chose que j’ai apprise, en particulier en vivant à l’étranger ces dernières années et en ayant dû m’adapter à différentes cultures et m’assimiler à des cultures différentes, c’est qu’aux États-Unis, nous continuons à progresser chaque jour.

En grandissant pour moi, j’ai grandi dans une famille blanche avec un héritage et des antécédents évidemment afro-américains, donc j’avais un peu de cultures différentes et j’ai été très facilement capable de m’assimiler à différentes cultures. Tout le monde n’a pas cette facilité et cette capacité à le faire et il faut évidemment plus de temps pour comprendre. Grâce à l’éducation, c’est super important, comme vous venez de m’éduquer maintenant sur la prononciation de votre pays.

C’est un processus. Tant que vous voyez des progrès, c’est la chose la plus importante.