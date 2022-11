Iran vs États-Unis: les États-Unis gagnent 1-0 alors que la fortune favorise le courageux Pulisic

S’il y a des moments où «juste assez» peut être, eh bien, suffisamment bon, alors cela ressemble à l’un d’entre eux. Juste assez pour faire le travail. La mission de cette équipe nationale des États-Unis était toujours “2e tour ou buste !” C’est donc mission accomplie, non ?

Ce n’est peut-être pas ainsi qu’ils avaient préféré gérer la tâche, s’accrocher à la vie à la 100e minute contre une équipe iranienne qui n’était pas très menaçante en termes d’attaque, mais peu importe maintenant. Sans compter la jeunesse de cette équipe – parmi les plus jeunes de la Coupe du monde, moyenne d’âge de départ de 24 ans mardi – et sans compter que les États-Unis ne se sont même pas qualifiés il y a quatre ans.

Maintenant, une date difficile pour les huitièmes de finale avec les Pays-Bas vous attend. Et tandis que les Américains seront les outsiders dans un match éliminatoire contre le triple finaliste de la Coupe du monde, c’est désormais tout l’argent de la maison. Parce que lorsque nous l’avons coupé jusqu’à l’os, le manager Gregg Berhalter avait deux objectifs difficiles alors qu’il ignorait les allégations de népotisme et prenait la tête de l’équipe nationale masculine au début de 2019 : amener les États-Unis à la Coupe du monde 2022 et – plus précisément aujourd’hui. – guider l’équipe hors du jeu de groupe à partir de là.

La victoire 1-0 contre l’Iran sur le but de Christian Pulisic, courageux et massif, a fait exactement cela. Ainsi, le programme masculin des États-Unis peut cocher la case “progrès” après s’être débrouillé dans sa compétition la plus significative depuis sa rencontre avec la Belgique lors de la phase éliminatoire de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Ce qui s’est bien passé : Pulisic arrive

Nous ne pouvons vraiment pas dire que les États-Unis « ont trouvé leur attaque » ou même qu’ils ont trouvé la meilleure version d’eux-mêmes. Ce serait pousser l’affaire un peu trop loin ; c’était l’Iran après tout, à peine un géant éternel de la Coupe du monde. Mais nous pouvons dire ceci : après avoir réussi seulement deux tirs cadrés en 180 minutes, les États-Unis ont trouvé suffisamment d’attaque. Encore une fois, juste assez.

Pulisic avait été bon lors de deux matches précédents au Qatar, mais peut-être pas spécial. Ou peut-être est-il plus juste de dire “pas assez souvent spécial”. Mais dans le besoin désespéré d’une victoire (un match nul lundi aurait signifié l’élimination des États-Unis), Pulisic a fait ce qu’il semblait depuis longtemps destiné à faire : créer le moment avec tout ce qui était en jeu.

Le ballon précis de Weston McKennie à la 38e minute hors du milieu de terrain, lancé en diagonale au-dessus de la ligne arrière de l’Iran, a lancé le but d’équipe bien construit, un but qui concernait autant la vitesse que le jeu alerte. Sergiño Dest a couru vers l’endroit au deuxième poteau, conscient que diriger la passe d’entrée de McKennie vers le but était le choix prudent. Et il y avait Pulisic, accélérant entre deux défenseurs iraniens, se lançant courageusement dans une volée tordue à bout portant, se blessant dans le processus, mais peut-être heureux du sacrifice.

Lorsque nous parlons des buts les plus significatifs de l’histoire de l’équipe nationale masculine des États-Unis, celui-ci pourrait figurer sur la liste.

Alors que Dest à droite et Antonee Robinson à gauche trouvaient de la place sur les ailes, fournissant régulièrement des centres, l’Iran n’a produit presque rien dans les 45 premières minutes. Encore une fois, c’était souvent dû à un milieu de terrain américain mobile et dominant. McKennie a fourni sa grande présence habituelle. Yunus Musah a peut-être connu sa meilleure soirée à deux, certainement sa plus active. Mais une fois de plus, Tyler Adams était un incendiaire absolu.

Un jour après avoir démontré qu’il était un homme d’État éloquent ainsi qu’un capitaine digne, sa performance dans le rôle de milieu de terrain défensif était une autre classe de maître. Si Adams a fait quelque chose de mal dans cette Coupe du monde, vous devrez creuser profondément dans la vidéo pour le trouver.

Berhalter fait les bons choix

Dans un match qui ira loin pour décider de l’héritage de ce groupe américain et du destin personnel de Berhalter, le manager de 49 ans a semblé faire les bons choix. (Il peut ou non conserver son poste aux États-Unis après cette Coupe du monde, mais il aurait presque certainement été remplacé par autre chose qu’une apparition au deuxième tour).

Berhalter a fait un choix audacieux en remplaçant le défenseur central Walker Zimmerman par Cameron Carter-Vickers. Carter-Vickers et Tim Ream n’avaient jamais joué ensemble en tant que combo central, mais ils étaient là, un nouveau tandem fessée dans ce qui équivalait à un match éliminatoire.

Josh Sargent était le choix de l’attaquant et son jeu de hold-up a été utile.

Qu’est-ce qui a mal tourné : toujours à la recherche de cet attaquant

Cela aurait certainement été plus confortable si les États-Unis avaient pu trouver un deuxième but, mais l’absence de celui-ci attire l’attention sur ce scab auquel nous continuons tous de nous attaquer : l’incapacité d’identifier un attaquant solide de premier choix. La blessure de Sargent en seconde période pourrait encore limiter les choix américains.

Cette équipe a encore besoin de plus de buts. Là encore, nous disons cela à propos du groupe de Berhalter depuis l’été. Ce hold-up «utile» a peut-être été suffisant pour amener les Américains au deuxième tour, mais ils en auront probablement besoin de plus contre une équipe néerlandaise qui comprend le défenseur central de classe mondiale Virgil van Dijk.

En parlant de défenseurs centraux, Carter-Vickers a assez bien résisté, faisant sa part pour s’assurer que le gardien Matt Turner passe une autre soirée relativement calme. Carter-Vickers avait l’air un peu vulnérable en défense dans l’espace et a élevé la fréquence cardiaque des supporters américains avec un défi tardif qui a poussé les joueurs et le personnel iraniens à crier pour un examen vidéo.

Mais pas d’avis. Pas d’égalisation qui aurait renvoyé les États-Unis chez eux.

Encore une fois, juste assez.

En revenant sur le jeu de groupe, nous pouvons maintenant voir que le Pays de Galles était médiocre et que l’Iran était juste un peu meilleur, pas spécial mais juste assez talentueux pour décrocher un résultat contre le Pays de Galles.

Les États-Unis ont progressé grâce à un groupe relativement indulgent. Dans ce tournoi, pour ce manager, pour ce jeune effectif, cela représente un progrès. Et pour l’instant, ça suffit.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua