Iran. Un homme tué alors que des manifestants antigouvernementaux célèbrent la défaite de la Coupe du monde

Un homme aurait été tué par les forces de sécurité dans le nord de l’Iran lors de célébrations publiques par des manifestants antigouvernementaux après la défaite de l’équipe nationale de football contre les États-Unis mardi.

Le groupe norvégien de défense des droits Iran Human Rights (IHR) a déclaré que Mehran Samak avait reçu une balle dans la tête tirée par des agents de sécurité alors qu’il était en fête à Bandar Anzali mardi soir. IHR a déclaré avoir confirmé l’information par “plusieurs sources indépendantes”.

« Il s’appelait #MehranSamak. Il a reçu une balle dans la tête par les forces de l’État lorsqu’il est sorti pour célébrer la défaite de la République islamique lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à Bandar Anzali hier soir, comme beaucoup d’autres à travers le pays. Il n’avait que 27 ans », a déclaré mercredi Iran Human Rights.

IHR et d’autres groupes d’activistes avaient initialement signalé que les autorités détenaient le corps de Samak et refusaient de le rendre à sa famille. IHR a partagé une vidéo montrant des personnes rassemblées devant l’organisation médico-légale de l’État exigeant que le corps soit restitué à sa famille.

Plus tard mercredi, le média pro-réforme IranWire a partagé une vidéo montrant des foules aux funérailles de Samak à Bandar Anzali scandant « mort au dictateur ».

La police iranienne a nié que Samak ait été tué par les autorités et a annoncé l’arrestation de plusieurs suspects, a rapporté jeudi l’agence de presse iranienne Tasmin.

“Après le match de football entre notre équipe nationale et les États-Unis, un certain nombre d’émeutiers s’étaient rassemblés dans le quartier Cheraq Bargh d’Anzali et le cadavre d’un homme, d’une trentaine d’années, a été découvert. Sur la base des preuves existantes, il avait été abattu par un fusil de chasse », a déclaré le chef de la police de Bandar Anzali, le colonel Jafar Javanmardi, selon Tasnim.

Javanmardi a démenti les informations des médias d’opposition selon lesquelles Samak avait reçu une balle dans la tête par les autorités, affirmant qu’« initialement, les médias contre-révolutionnaires et d’opposition avaient rapporté que ce jeune homme avait reçu une balle dans la tête par les autorités et qu’il est décédé plus tard à l’hôpital. », selon Tasnim.

Tasnim a également publié la photo de Samak avec l’article.

Le chef de la police du comté d’Anzali a également déclaré qu’un certain nombre de suspects avaient été identifiés et arrêtés et que la tentative d’identification de l’agresseur se poursuivait, a rapporté Tasnim.

Samak était un ami proche de Saeid Ezatolahi, membre de l’équipe nationale iranienne de football, qui venait de rentrer en Iran après la sortie de l’équipe de la Coupe du monde au Qatar. Le footballeur a publié mercredi un hommage à son ami d’enfance sur Instagram.

« Je souhaite que nous puissions toujours rester au même âge…. sans soucis, sans haine, sans jalousie, sans se battre pour se rabaisser…. Il y a beaucoup à dire mon coéquipier d’enfance mais malheureusement les gens se noient dans l’ego et la jalousie et deviennent un gâchis qu’on peut à peine trouver des gens qui écoutent ces mots ou ils n’existent pas du tout…

“Certainement après une autre nuit amère hier soir et avec la nouvelle de votre mort, mon cœur est encore plus en feu.”

Le procureur iranien Mehdi Fallah Miri a déclaré qu’une affaire concernant le meurtre “suspect” de Samak avait été ouverte après sa mort “des suites d’une balle à plomb”, a rapporté jeudi l’Agence de presse des étudiants iraniens (ISNA).

“Dès que cet incident suspect s’est produit, une affaire a été ouverte pour traiter la question et le procureur de Bandar Anzali s’occupe de l’affaire”, a ajouté Miri, selon l’ISNA.

Plusieurs vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux mardi soir montrant des habitants de villes à travers l’Iran, y compris dans la capitale Téhéran, célébrant à l’intérieur de leurs maisons et de leurs immeubles résidentiels après la victoire des États-Unis sur l’Iran 1-0 lors de la Coupe du monde.

“Je suis heureux, c’est le gouvernement qui perd face au peuple”, a déclaré mercredi à CNN un témoin des célébrations dans une ville de la région kurde. CNN ne nomme pas le témoin pour des raisons de sécurité.

Le média militant 1500tasvir a également publié des vidéos montrant les forces de sécurité qui auraient ouvert le feu mardi soir sur des personnes à Behbahan et battu une femme à Qazvin, deux villes au sud de Bandar Anzali où Samak aurait été abattu.

CNN ne peut pas confirmer ces informations de manière indépendante, car le gouvernement iranien n’autorise pas les médias étrangers à entrer dans le pays et n’a pas fait preuve de transparence dans ses reportages sur les manifestations et les victimes des manifestations.

Des manifestations secouent l’Iran depuis plusieurs mois, déclenchant une répression meurtrière de la part des autorités.

Le soulèvement national a été déclenché pour la première fois par la mort de Mahsa Amini, une femme kurdo-iranienne de 22 ans décédée à la mi-septembre après avoir été détenue par la police des mœurs du pays. Depuis lors, les manifestants à travers l’Iran se sont regroupés autour d’une série de griefs avec le régime.

Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a déclaré que le pays traversait une “crise à part entière des droits de l’homme” alors que les autorités réprimaient les manifestations.