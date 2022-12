Iran. Un homme pendu à une grue en public au milieu des manifestations

Dubaï, Émirats Arabes Unis –

L’Iran a exécuté lundi un deuxième prisonnier reconnu coupable de crimes commis lors des manifestations nationales contestant la théocratie du pays, le suspendant publiquement à une grue de construction comme un horrible avertissement pour les autres.

L’exécution de Majidreza Rahnavard est intervenue moins d’un mois après qu’il aurait poignardé mortellement deux membres d’une force paramilitaire après s’être prétendument fâché contre le meurtre de manifestants par les forces de sécurité.

Cette évolution souligne la rapidité avec laquelle l’Iran exécute désormais les condamnations à mort prononcées contre les personnes détenues lors des manifestations que le gouvernement espère réprimer.

Les militants avertissent qu’au moins une douzaine de personnes ont déjà été condamnées à mort lors d’audiences à huis clos. Au moins 488 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations à la mi-septembre, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations. 18 200 autres personnes ont été arrêtées par les autorités.

L’agence de presse iranienne Mizan, qui relève de la justice du pays, a publié un collage d’images de Rahnavard suspendu à la grue, les mains et les pieds liés, un sac noir sur la tête.

Des membres masqués des forces de sécurité montaient la garde devant des barrières en béton et en métal qui retenaient une foule rassemblée tôt lundi matin dans la ville iranienne de Mashhad.

Mizan a affirmé que Rahnavard avait poignardé à mort deux membres des forces de sécurité le 17 novembre à Mashhad et en avait blessé quatre autres.

Des images diffusées à la télévision d’État montraient un homme en pourchassant un autre au coin d’une rue, puis se tenant au-dessus de lui et le poignardant après qu’il soit tombé contre une moto garée. Un autre a montré le même homme en poignardant un autre immédiatement après. L’agresseur, qui, selon la télévision d’État, était Rahnavard, s’est alors enfui.

Le rapport Mizan a identifié les morts comme des “étudiants” Basij, des volontaires paramilitaires sous les gardiens de la révolution iraniens. Les Basij (ba-SEEJ’) se sont déployés dans les grandes villes, attaquant et détenant des manifestants, qui dans de nombreux cas ont riposté.

Un reportage de la télévision d’État fortement édité diffusé après l’exécution de Rahnavard a montré des extraits de lui dans la salle d’audience. Dans la vidéo, il dit qu’il en est venu à haïr les Basijis après avoir vu des clips vidéo sur les réseaux sociaux des forces battant et tuant des manifestants.

Le rapport Mizan a accusé Rahnavard d’avoir tenté de fuir vers un pays étranger lorsqu’il a été arrêté.

Mashhad, une ville sainte chiite, est située à environ 740 kilomètres (460 miles) à l’est de la capitale iranienne, Téhéran. Les militants disent qu’il a vu des grèves, des magasins fermés et des manifestations au milieu des troubles qui ont commencé après la mort le 16 septembre en garde à vue de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été détenue par la police des mœurs iranienne.

Mizan a déclaré que Rahnavard avait été condamné par le tribunal révolutionnaire de Mashhad. Les tribunaux ont été internationalement critiqués pour ne pas avoir permis aux personnes jugées de choisir leurs propres avocats ou même de voir les preuves à leur encontre.

Rahnavard avait été reconnu coupable de “moharebeh”, un mot farsi signifiant “faire la guerre à Dieu”. Cette accusation a été portée contre d’autres au cours des décennies qui ont suivi la révolution islamique de 1979 et est passible de la peine de mort.

Dans les images de son exécution, une bannière portant un verset coranique : “En effet, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son Apôtre, et tentent de semer la corruption sur la terre, est qu’ils seront tués ou crucifiés, ou auront leurs mains et leurs pieds coupés de part et d’autre, ou qu’ils soient bannis du pays. »

Les exécutions publiques avec une grue ont été rares ces dernières années, bien que l’Iran ait utilisé la même manière de pendaison pour réprimer les troubles après l’élection présidentielle contestée de 2009 et les manifestations du Mouvement vert qui ont suivi.

En règle générale, les condamnés sont vivants lorsque la grue les soulève de leurs pieds, suspendus par une corde et luttant pour respirer avant de s’asphyxier ou de se briser le cou.

Les militants ont fait pression sur les entreprises fournissant des grues à l’Iran dans le passé, avertissant qu’elles pourraient être utilisées pour des exécutions.

Depuis Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont exprimé leur consternation face à la dernière exécution. Le bloc doit approuver lundi une nouvelle série de sanctions contre l’Iran pour sa répression des manifestants, ainsi que pour la fourniture de drones à la Russie pour une utilisation dans sa guerre contre l’Ukraine, a déclaré le chef de la diplomatie du bloc.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré qu’il avait parlé au ministre iranien des Affaires étrangères de la réponse de Téhéran aux manifestations et à la dernière exécution et que ce n’était “pas une conversation facile”.

“Nous allons approuver un ensemble de sanctions très, très sévères”, a déclaré Borrell aux journalistes alors qu’il arrivait pour présider la réunion ministérielle à Bruxelles. Le ministre finlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait également appelé son homologue iranien.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a qualifié l’exécution de “tentative flagrante d’intimidation” des Iraniens.

“Nous disons clairement que nous sommes aux côtés des innocents en Iran”, a déclaré Baerbock à son arrivée à la réunion de Bruxelles. “Un système qui traite ses citoyens de cette manière ne peut pas espérer continuer à entretenir des relations à moitié normales avec l’Union européenne.”

L’Iran est l’un des meilleurs bourreaux du monde et exécute généralement des prisonniers par pendaison. Il a exécuté le premier prisonnier détenu lors des manifestations de jeudi dernier. Jusqu’à présent cette année, il a exécuté plus de 500 prisonniers, le nombre le plus élevé en cinq ans, selon le groupe Iran Human Rights basé à Oslo.

“En l’absence de mesures sérieuses pour dissuader la République islamique d’exécuter des manifestants, nous serons confrontés à des crimes encore plus horribles comme l’exécution massive de prisonniers politiques dans les années 1980”, a averti lundi le groupe. Cela fait référence aux exécutions de 1988, en partie supervisées par l’actuel président iranien Ebrahim Raisi, qui, selon les militants, ont vu jusqu’à 5 000 détenus mis à mort.

Amnesty International a déclaré avoir obtenu un document signé par un haut responsable de la police iranienne demandant que l’exécution d’un prisonnier soit “terminée” dans les plus brefs délais “et que sa condamnation à mort soit exécutée en public comme” un geste réconfortant envers les forces de sécurité.”‘

Au milieu des troubles, l’Iran est également frappé par une crise économique qui a vu la monnaie nationale, le rial, chuter à de nouveaux plus bas face au dollar américain.



Les rédacteurs d’Associated Press Lorne Cook à Bruxelles et Geir Moulson à Berlin ont contribué à ce rapport.