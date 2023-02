Iran. Un couple emprisonné pendant 10 ans pour une vidéo virale les montrant en train de danser à Téhéran | Nouvelles du monde

Un jeune couple en Iran a été emprisonné pendant plus de 10 ans chacun après qu’une vidéo sur les réseaux sociaux les ait montrés en train de danser sur l’un des principaux monuments de Téhéran.

Astiaj Haghighi et son fiancé Amir Mohammad Ahmadi ont également été interdits d’activités sociales sur Internet et de quitter le pays pendant deux ans.

Les utilisateurs d’Instagram, tous deux âgés d’une vingtaine d’années, ont été arrêtés le 1er novembre après que la vidéo d’eux dansant à la tour Azadi soit devenue virale.

L’agence de presse des militants des droits de l’homme (HRANA) a déclaré qu’ils avaient tous deux été emprisonnés pendant 10 ans et six mois pour “promotion d’impureté et d’indécence, rassemblement et collusion contre la sécurité nationale et propagande contre le régime”.

Au mépris des règles strictes du pays, Mme Haghighi ne portait pas de foulard dans la vidéo alors qu’il est interdit aux femmes de danser en public.

HRANA a déclaré qu’une source avait révélé que le couple s’était vu refuser un avocat lors de la procédure devant un tribunal révolutionnaire de Téhéran.

Mme Haghighi aurait également été transférée à la prison de Qarchak, à Varamin, où les conditions sont régulièrement critiquées par les militants.

La vidéo a été considérée comme faisant partie du mouvement réclamant plus de liberté en Iran.

L’Iran a adopté une ligne encore plus dure que la normale avec toute forme de dissidence depuis la généralisation manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini en septembre.

Le jeune homme de 22 ans a été arrêté pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire islamique strict du pays.

L’unité de la police des mœurs du pays, qui aurait été plus tard ferméa détenu Mme Amini pour ne pas avoir couvert correctement ses cheveux avec un foulard – avant de mourir plus tard en garde à vue.

Les militants ont posté des photos sans porter leur foulard alors que les manifestations anti-gouvernementales se propageaient à travers le pays et gagnaient du soutien à l’étranger.

Les Nations Unies ont déclaré que des milliers de personnes avaient été arrêtées en Iran lors des manifestations.