Iran : Un an après la mort de Mahsa Amini | Nouvelles des manifestations

Téhéran, Iran – Samedi marque le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, déclenchant des manifestations dans tout l’Iran et conduisant à une série d’événements dont les effets restent frais dans l’esprit des Iraniens.

Amini, également connue sous le nom de Jina, était une femme de 22 ans originaire de la province du Kurdistan, dans le nord-ouest du pays, qui s’était rendue à Téhéran, la capitale, avec sa famille.

Elle sortait d’une station de métro à Téhéran avec des membres de sa famille lorsqu’elle a été arrêtée par la police des mœurs pour non-respect présumé des règles du pays concernant le port obligatoire du hijab, en vigueur peu après la révolution islamique iranienne de 1979.

Elle a été mise dans une camionnette et emmenée dans un soi-disant centre de rééducation où les femmes reçoivent des conseils sur la façon de s’habiller correctement. Les images des caméras de surveillance diffusées par les forces de l’ordre iraniennes ont montré comment elle s’est effondrée alors qu’elle était là-bas et a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée quelques jours plus tard.

Les autorités iraniennes ont déclaré qu’elle avait subi une agression en raison de conditions préexistantes, mais ses parents ont démenti cette version, affirmant qu’elle avait peut-être été battue.

Une manifestation s’est d’abord formée devant l’hôpital où elle a été emmenée à Téhéran, suivie de manifestations dans sa ville natale de Saqqez, qui se sont ensuite étendues aux villes et villages du pays.

Après des mois, alors que les manifestations de rue se sont progressivement calmées au début de cette année, des organisations de défense des droits humains basées à l’étranger affirment que plus de 500 personnes ont été tuées, dont au moins 70 mineurs.

Le seul bilan officiel des victimes publié par les autorités remonte au début du mois de décembre de l’année dernière, alors que les manifestations faisaient encore rage.

À l’époque, le Conseil de sécurité de l’État du ministère de l’Intérieur avait déclaré que plus de 200 personnes étaient mortes, dont des dizaines de membres des forces de sécurité, des personnes tuées dans des « actes terroristes », des personnes tuées par des groupes affiliés à l’étranger et présentées comme tuées par l’État, des « émeutiers ». » et « des éléments armés anti-révolutionnaires membres de groupes sécessionnistes ».

Des milliers de personnes ont également été arrêtées lors des manifestations, dont la plupart ont été libérées après avoir été graciées par le guide suprême Ali Hosseini Khamenei en février. Mais certains, dont de nombreux journalistes, restent emprisonnés.

Jusqu’à présent, sept personnes ont été exécutées après avoir été reconnues coupables par des tribunaux iraniens dans des affaires liées aux manifestations.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

La question du hijab et des droits des femmes a été au centre des manifestations en Iran et à l’étranger, le nom d’Amini et les slogans « femme, vie, liberté » devenant des refrains courants.

En Iran, de nombreuses femmes ont choisi de changer leur façon de s’habiller et de renoncer à leur foulard.

Mais le hijab reste obligatoire conformément à la loi iranienne et aux enseignements religieux, et les autorités ont indiqué que cela ne changerait pas, elles ont donc engagé une série d’efforts pour contrer ce changement.

Ils utilisent des caméras intelligentes pour identifier les contrevenants en public et dans leurs véhicules qui pourraient faire l’objet de sanctions judiciaires, et ont redéployé la police des mœurs.

De nombreux cafés et restaurants ont été fermés parce qu’ils offraient des services aux femmes considérées comme portant un hijab ample. Et des célébrités, notamment des actrices, ont fait l’objet de poursuites judiciaires. De grandes banderoles vantant les vertus du hijab sont également devenues monnaie courante à Téhéran et dans d’autres villes au lendemain des manifestations.

Une nouvelle loi sur le hijab devrait bientôt être ratifiée, ce qui, selon les législateurs, pourrait entraîner de nouvelles sanctions pour les femmes considérées comme en infraction.

Un certain nombre de professeurs de grandes universités ont été expulsés dans des affaires qui semblent liées aux manifestations.

L’accès à Internet continue d’être sévèrement restreint en Iran, et d’autres perturbations devraient survenir alors que le pays célèbre le premier anniversaire du début des manifestations.

Tous les principaux réseaux sociaux et plateformes de messagerie du monde, ainsi que de nombreux sites Web, continuent d’être bloqués sans réelle perspective de rétablissement.

De nombreux Iraniens sont obligés d’utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner les restrictions, mais les autorités sévissent depuis longtemps également contre ces outils, invoquant des préoccupations privées.

Qu’est ce qui se passe maintenant?

Vendredi et samedi, les forces de sécurité, notamment les forces spéciales antiterroristes, ont été déployées sur plusieurs places et rues principales de Téhéran.

Des rapports font également état d’une présence sécuritaire accrue dans d’autres villes afin de prévenir tout trouble.

S’exprimant dans une émission télévisée plus tôt cette semaine, le ministre du Renseignement, Esmaeil Khatib, a réitéré la position de l’Iran selon laquelle les « émeutes » et les opérations « terroristes » en Iran pendant et après les manifestations ont été incitées et soutenues par des acteurs étrangers, notamment occidentaux.

Les médias iraniens ont publié samedi de nombreux rapports faisant état de la destruction de « réseaux d’émeutiers et de saboteurs » dans plusieurs villes.

Le président Ebrahim Raïssi a rencontré samedi un groupe de familles de membres des forces de sécurité basées dans la ville influente de Mashhad, dans le nord-est du pays, qui ont été tués lors des manifestations.

Les Iraniens de l’étranger ont organisé une manifestation à Bruxelles vendredi et d’autres devraient avoir lieu ailleurs en Europe, outre au Canada et aux États-Unis.

Les États-Unis, ainsi que l’Union européenne et le Royaume-Uni, ont annoncé séparément de nouvelles sanctions contre un certain nombre de responsables et d’entités iraniens à la veille de l’anniversaire de la mort d’Amini.