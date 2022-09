Iran. Quatre personnes ont été tuées lors de manifestations contre la mort de Mahsa Amini, détenue pour avoir prétendument violé les règles iraniennes relatives au hijab | Nouvelles du monde

Quatre personnes ont été tuées lors de violentes manifestations en Iran suite à la mort d’une jeune femme alors qu’elle était détenue pour avoir prétendument enfreint les règles strictes du hijab.

Mahsa Amini est tombée dans le coma et est décédée après avoir été arrêté à Téhéran.

La police a déclaré que le jeune homme de 22 ans avait eu une crise cardiaque et avait été transporté à l’hôpital alors qu’il attendait avec d’autres détenus par la police des mœurs – qui s’assurent que les femmes de la République islamique se couvrent les cheveux et portent des vêtements amples en public.

Mais Mme Amini, qui n’aurait eu aucun problème de santé, a subi des ecchymoses aux jambes pendant sa garde à vue, selon son père. Il a déclaré qu’il tenait la police responsable de sa mort.

La mort du jeune homme de 22 ans a déclenché la colère internationale avec le hashtag MahsaAmini tendance sur Twitter et atteignant près de deux millions de mentions.

Un manifestant devant l'ambassade d'Iran à Berlin Photo : AP



Des manifestants, photographiés devant l'ambassade d'Iran en Allemagne, appellent à un changement de régime en Iran Pic: AP



Lundi, un troisième jour de manifestations a vu les forces de sécurité ouvrir le feu sur des manifestants dans sa ville natale, la ville de Saqez, dans la région kurde d’Iran, coûtant la vie à deux personnes.

Selon le groupe de défense des droits de l’homme Hengaw, deux autres personnes sont mortes dans la ville de Divandarreh suite à des “tirs directs”, faisant 15 blessés.

Cependant, la télévision d’État iranienne a rejeté les “allégations de décès sur les réseaux sociaux”.

Couverture médiatique de la mort de Mme Amini en Iran Pic: REUTERS



Les affirmations n’ont pas été officiellement confirmées ou vérifiées de manière indépendante.

Mais maintenant, la France s’est jointe aux États-Unis pour exiger des comptes pour Mme Amini.

Le ministère français des Affaires étrangères a condamné l’arrestation et les violences qui ont conduit à la mort de Mme Amini, qu’il a qualifiées de “profondément choquantes”, et a appelé à une enquête transparente pour découvrir la cause du décès.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré: “La mort de Mahsa Amini après des blessures subies pendant sa garde à vue pour avoir porté un hijab” inapproprié “est une façade épouvantable et flagrante pour les droits de l’homme.”

Entre-temps, Amnesty Iran, qui travaille pour le compte de l’organisation de défense des droits humains Amnesty International, a tweeté que les “circonstances ayant conduit à la mort suspecte” de Mme Amini, y compris les “allégations de torture et autres mauvais traitements”, doivent faire l’objet d’une enquête pénale.

Le commandant de la police de Téhéran, Hossein Rahimi, a insisté sur le fait que Mme Amini n’avait subi aucune blessure physique et que la police avait “tout fait” pour la maintenir en vie, décrivant sa mort comme un “incident malheureux”.